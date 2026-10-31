Encontrar un buen regalo para el amigo invisible no tiene por qué salir caro. Hay pequeños gadgets y accesorios que pueden hacerle la vida más fácil a cualquiera, desde auriculares para escuchar música hasta herramientas que vienen de maravilla en casa.

Si este año quieres huir de los regalos típicos que terminan olvidados en un cajón, aquí tienes 10 ideas prácticas, originales y económicas que merecen la pena tener en cuenta para este amigo invisible.

10 regalos útiles por menos de 20 € – Amigo invisible 2026

Todos los productos de esta selección están disponibles en Amazon y se ajustan al presupuesto de 20 € o menos. Además, te dejamos los botones de compra que te llevarán directo al producto:

Botella Fjbottle de acero inoxidable: un regalo cotidiano que termina siendo imprescindible

Por 19,85 €, esta botella térmica de Fjbottle es una apuesta segura para quien va al gimnasio, trabaja fuera de casa o simplemente quiere llevar su bebida favorita a todas partes.

Está fabricada en acero inoxidable 304 y cuenta con aislamiento de doble pared que mantiene las bebidas frías hasta 24 horas y calientes durante 12 horas. Además, permite llevar hasta 1 litro de agua a donde vayas.

Su apertura mediante botón permite beber con una sola mano, mientras que la tapa hermética con asa facilita el transporte. Un regalo sencillo, pero de esos que se utilizan prácticamente a diario.

Par de etiquetas inteligentes: el detalle perfecto para los más despistados

Este par de localizadores Bluetooth puede ahorrarle a alguien más de un disgusto por solo 18,04 €. Son compatibles con Android e iPhone, integrándose fácilmente con la app Google Find Hub y Apple Buscar para ayudar a localizar objetos como llaves, mochilas o maletas.

Además, son resistentes frente al agua y al polvo (certificación IP67), y su batería reemplazable ofrece una autonomía de 1 año. Es especialmente interesante porque sirve para distintos perfiles de usuario y no obliga a recurrir a localizador Bluetooth de una marca concreta para empezar a disfrutar de sus ventajas.

Belkin BoostCharge de 10000 mAh: una powerbank para sobrevivir a cualquier jornada con cable integrado

Esta powerbank de la marca Belkin cuesta unos 19,90 € y es uno de esos regalos que siempre vienen bien, especialmente para quien usa mucho el móvil. Sus 10000 mAh de capacidad y carga de hasta 20 W permiten recuperar energía rápidamente cuando no hay un enchufe cerca.

Su característica más práctica es el cable USB-C integrado, que evita tener que llevar otro accesorio en la mochila, aunque también incorpora un puerto USB-C para conectar un segundo dispositivo. Una solución compacta para viajes, jornadas de trabajo o cualquier día en el que la batería del teléfono no dé la talla.

UGREEN HiTune S3: unos auriculares diferentes que pueden conquistar a cualquiera

Los UGREEN HiTune S3 son una alternativa interesante a los auriculares tradicionales. Su diseño abierto con enganche tipo clip permite llevarlos como aretes sujetos a la oreja sin introducirlos en el canal auditivo, algo atractivo para quienes buscan comodidad durante sus actividades cotidianas o deportivas.

Cada auricular pesa solamente 5,3 gramos, utilizan Bluetooth 5.4 y ofrecen hasta 30 horas de reproducción. También cuentan con resistencia IPX5 al sudor y cancelación de ruido ENC para las llamadas. Un regalo tecnológico distinto y muy versátil que puedes comprar por solo 19,99 €.

Compresor portátil SERVOMASTER: un salvavidas para conductores y ciclistas

Este inflador eléctrico portátil es el típico regalo que quizá nadie espera recibir, pero que puede agradecer muchísimo cuando lo necesita. Funciona con batería e incorpora un manómetro para controlar la presión, además de una luz LED que resulta útil en situaciones con poca iluminación.

Con una presión máxima de 150 PSI, es una excelente solución para neumáticos de coches, motos y bicicletas, así como para balones. Es una idea especialmente acertada para ese amigo que conduce con frecuencia, disfruta de las escapadas o prefiere tener herramientas prácticas siempre a mano. Y solo te costará 20 €.

Secador de pelo AIUNAOM: ideal para viajar sin llenar la maleta

Por 18,99 €, este secador de pelo plegable es una alternativa interesante para quienes viajan a menudo o necesitan ahorrar espacio en el baño. Su mango se dobla 90 grados, por lo que resulta más cómodo guardarlo en una maleta o bolsa de viaje.

Cuenta con una potencia de 2000 W y un botón para alternar entre aire caliente y frío. En lugar de regalar otro accesorio decorativo, aquí estarás dando una herramienta que puede acompañar a esa persona durante sus vacaciones o escapadas de fin de semana.

Destornillador eléctrico Cecotec: para montar muebles sin esfuerzo

Este destornillador eléctrico de la marca Cecotec cuesta 19,90 € y es una opción estupenda para los aficionados al bricolaje y para quienes siempre tienen alguna pequeña reparación pendiente.

Incorpora una batería de 1500 mAh, ofrece una velocidad de hasta 280 RPM y alcanza un par de apriete de 4,5 Nm. También dispone de potencia regulable, carga mediante USB-C y luz LED para mejorar la visibilidad en zonas oscuras. Su diseño compacto y el estuche con accesorios lo convierten en un regalo práctico para montar muebles y resolver tareas domésticas.

Báscula inteligente JATA: un regalo para quienes disfrutan cuidándose

La bascula JATA HBAS1524 no se limita a mostrar el peso: analiza once parámetros corporales, entre ellos el índice de masa corporal, la grasa corporal, la masa muscular y el agua.

Además, se sincroniza mediante Bluetooth con el móvil, a través de su app disponible en iOS y Android, para consultar la evolución mediante gráficos. Admite hasta ocho perfiles y cuesta 20,50 €. Es un detalle pensado para quienes quieren seguir sus hábitos y progresos de una manera más organizada.

Cámara de vigilancia GNCC: regala tranquilidad para el hogar por muy poco dinero

Esta cámara de vigilancia es uno de los regalos más interesantes para quienes tienen hijos, mascotas o quieren mejorar la vigilancia doméstica. Su resolución 2K permite obtener imágenes detalladas y la ficha destaca funciones de detección y seguimiento, junto con visión nocturna para vigilar incluso cuando hay poca luz.

También incluye audio bidireccional, una característica útil para escuchar lo que ocurre y comunicarse a través de la cámara. Puede encajar en hogares con mascotas, para supervisar una habitación o como punto de partida para quienes quieren comenzar a vigilar su casa con un dispositivo conectado. Su precio es de tan solo 16,14 €.

Espejo y luz de maquillaje para el móvil: un accesorio sorpresa para selfies y maquillaje

Esta luz magnética de la marca NEEWER es un regalo original para quienes disfrutan creando contenido, haciéndose selfies o para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa y quieren verse bien.

Su precio es de 16,99 € y está diseñada para usarse con iPhone compatibles con MagSafe, aunque también funciona con cualquier móvil gracias al anillo magnético que incluye. Combina una luz de relleno circular con espejo magnético, por lo que también puede resultar útil para retocarse el maquillaje antes de salir.

Su formato compacto permite llevarla encima o usarla como accesorio en cualquier lado. Es una propuesta diferente a los típicos regalos de belleza, ya que reúne iluminación y practicidad en un dispositivo pensado para mejorar las fotos y los vídeos del móvil.

Y tú… ¿Cuál de estos regalos elegirás para tu amigo invisible de este año?