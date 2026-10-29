Las nuevas XREAL Aura ya están aquí para redefinir el mercado de la realidad aumentada. Estas gafas inteligentes combinan un diseño ligero y transparente con la potencia de Android XR y la inteligencia artificial integrada de Gemini. A continuación, te contamos todas las características de las gafas XREAL Aura.

Especificaciones de las gafas XREAL Aura

Las XREAL Aura son unas gafas inteligentes ultraligeras de menos de 95 gramos que funcionan con un módulo externo portátil que concentra el procesamiento y la batería.

En el apartado visual, incorporan paneles duales Sony Micro-OLED que ofrecen una resolución de 1200p píxeles por ojo, una tasa de refresco fluida de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 1050 nits.

Además, ofrecen un amplio campo de visión de 70 grados y un sistema de atenuación electrocrómica en 5 niveles para poder alternar suavemente entre el mundo real y la inmersión digital. El rendimiento corre a cargo del potente chip Snapdragon Reality Elite, capaz de alcanzar 48 TOPS para tareas de inteligencia artificial y almacenamiento UFS 4.0.

Las gafas integran también un coprocesador espacial X1S dedicado a garantizar el seguimiento de posición y una latencia de movimiento a fotograma casi imperceptible de solo 3 ms.

En cuanto a su versatilidad, las XREAL Aura ofrecen la flexibilidad de funcionar de manera autónoma ejecutando Android XR directamente a través de su módulo de procesamiento, o bien como un monitor espacial gigante y portátil al conectarse mediante USB-C a consolas de videojuegos, portátiles y ordenadores.

La integración profunda con Gemini otorga capacidades avanzadas de inteligencia artificial multimodal, permitiendo al visor interpretar lo que el usuario está mirando en tiempo real para ofrecer asistencia contextualizada, responder preguntas complejas, traducir señales o documentos en directo y gestionar la interacción mediante comandos de voz conversacionales y gestos intuitivos.

Ficha técnica de las XREAL Aura

Características XREAL Aura Peso Gafas: 95 gramos. Pantalla Paneles Sony Micro-OLED con resolución WUXGA (1920 × 1200 píxeles por ojo), campo de visión de 70°, 32 PPD, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1050 nits y gama de colores sRGB al 100 %. Procesador Qualcomm Snapdragon Reality Elite con NPU de IA de 48 TOPS. RAM 12 GB / 16 GB. Almacenamiento 256 GB / 512 GB de tipo UFS 4.0. Conectividad y extras USB-C1 3.1 (ADB) y USB-C2 (57 W y DP Alt Mode), WiFi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, seguimiento de manos, seguimiento de 6 DoF, atenuación electrocrómica de 5 niveles, altavoces Sound by Bose, audio espacial, cuatro micrófonos y refrigeración activa con ventilador. Autonomía Batería externa de 4455 mAh (34,84 Wh). Sistema operativo Android XR con Gemini.

Disponibilidad y precios de las XREAL Aura

Las nuevas XREAL Aura ya están disponibles para su reserva en Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur. De momento, no hay información sobre su fecha de llegada a España y al resto del mundo. En Norteamérica, los envíos iniciarán a mediados de noviembre y se venden en dos configuraciones de memoria:

XREAL Aura (12 GB + 256 GB) : 1279 $, unos 1145 € al cambio.

: 1279 $, unos 1145 € al cambio. XREAL Aura (16 GB + 512 GB): 1499 $, unos 1345 € al cambio.

Los precios anteriores solo incluyen las gafas y su módulo portátil. El pack gaming que incluye el mando sube hasta los 1598 $ (1430 €) en su versión de 16 GB + 512 GB. Sin embargo, la versión más cara es el llamado All-in-one que incluye el pack gaming (mando) y el pack productividad (teclado) por 1677 $ (1505 €) en su configuración más alta.

Y tú… ¿Qué opinas de las nuevas gafas XREAL Aura?