Casi exactamente dos años después, Xiaomi renueva sus Redmi Band con una cuarta generación. La Redmi Band 3 se lanzó el 30 de octubre de 2024 y hoy, 20 de octubre de 2026, la Redmi Band 4 se hace oficial para el mercado asiático.

¿Qué trae esta nueva pulsera inteligente? ¿Es tan económica como las generaciones previas? Te contamos todos los detalles sobre la Redmi Band 4, aunque debes saber que en Europa ya la conocíamos, porque tiene una siamesa que lleva un par de meses en el mercado.

Todas las especificaciones de la Redmi Band 4

Características Redmi Band 4 Dimensiones y peso 43,5 x 25,8 x 10,2 mm y un peso de 18 gramos sin correa. Pantalla 1,47″ con panel TFT LCD (172 X 320 píxeles), 247 PPI, tasa de refresco de 60 Hz y cristal curvado 2,5D. Sensores Sensor de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, acelerómetro y motor ERM. Funciones 50 modos deportivos, seguimiento continuo de ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre (SpO2), sueño, salud femenina y estrés. Batería 300 mAh para hasta 21 días de batería y carga magnética.

Resistencia Resistente al agua hasta 5 ATM. Conectividad Bluetooth 5.3. Compatibilidad Android 8.0 o superior e iOS 14.0 o superior.

La Redmi Band 4 lleva su autonomía hasta 21 días y mejora su diseño respecto a la Redmi Band 3

Aunque normalmente Xiaomi lanza primero sus dispositivos en Asia y luego los trae a Europa, renombrados o no, esta vez fue diferente. A finales de agosto se presentó la Xiaomi Smart Band 11 Active para Europa, misma que ya está a la venta en España por 29,99 €. Ahora esta pulsera llega al mercado asiático, pero bajo el nombre de ‘Redmi Band 4’ y a un precio de 23 euros al cambio.

Sus especificaciones son exactamente iguales, porque son la misma pulsera, pero ¿qué novedades hay respecto a la Redmi Band 3?

Lo primero está directamente en el diseño, porque aunque la Redmi Band 4 mantiene el panel TFT de 1,47” y la tasa de refresco de 60 Hz, ahora el cristal protector es curvado en los laterales (2,5D). Además, el cuerpo unibody tiene un acabado metálico que le hace ver de mejor calidad, aunque sigue siendo de plástico como en generaciones pasadas.

Las correas también cambian al abandonar el clásico estilo liso por una estrías que las recorren verticalmente, mientras que el sistema de cierre tiene un pasador más seguro para evitar soltarse en jornadas de actividad intensa.

La Redmi Band 4 también ve mejorada su autonomía al pasar de un máximo de 18 días de uso hasta 21 días bajo un uso típico. Eso sí, con todos los sensores y monitoreo activo la autonomía es de 8 días.

¿Y los sensores y modos deportivos? Esos sí se mantienen exactamente igual que en la Redmi Band 3: 50 modos deportivos diferentes, sensor de frecuencia cardiaca, sensor SpO2 para medir niveles de oxígeno en la sangre, medidor de estrés y seguimiento de salud femenina. Vamos, que es una pulsera con lo básico referente a monitoreo de salud.

La resistencia al agua sigue siendo de 5 ATM, así que puedes sumergirla. Y, aunque Xiaomi no diga nada sobre un chip NFC, debes saber que la Redmi Band 4 es compatible con pagos QR de WeChat y Alipay, obviamente en China.

Precio y disponibilidad de la Redmi Band 4

La Redmi Band 4 ya está disponible en China por unos 23 euros al cambio. De momento no hay confirmación alguna sobre la llegada de esta smartband, bajo ese nombre, a otros mercados dentro o fuera de Asia.

Sin embargo, y como ya te dijimos antes, la Redmi Band 4 es la Xiaomi Smart Band 11 Active que ya se vende en España y puedes conseguirla en Amazon.