El mercado ofrece una inmensa variedad de powerbanks, pero pocas destacan por ir más allá de la simple carga del móvil. Investigamos las mejores alternativas y seleccionamos 5 modelos únicos con funciones avanzadas y características sorprendentes que muchos desconocen.

Cada una de estas 5 opciones responde a necesidades distintas, permitiéndote comparar y elegir la que mejor se adapte a tu estilo de vida. A continuación, analizamos sus funciones clave para ayudarte a tomar la mejor decisión.

Powerbank Vikeri con carga solar, tan económico como completo

Empezamos con la powerbank Vikeri con carga solar (28,49 €). Este dispositivo cuenta con una batería de 26.800 mAh, ideal para recargar teléfonos móviles y otros dispositivos múltiples veces. Destaca por su diseño robusto e impermeable, su panel solar integrado para recargas de emergencia en exteriores, cuatro puertos de salida para cargar varios equipos en simultáneo y una linterna LED incorporada.

Powerbank SMALLRIG, con baterías intercambiables y recargables

Continuamos con la powerbank SmallRig (29,33 €). Este modelo destaca por su formato tipo cápsula con un gancho integrado para que lo cuelgues en mochilas o carteras. Sin embargo, su característica más notable es que utiliza baterías intercambiables de 5.000 mAh. Adicionalmente, cuenta con un cuerpo de aluminio ligero y un puerto USB-C bidireccional de 20 W con carga rápida.

Powerbank SHARGE Flow Mini Go, la mejor alternativa para cargar tu móvil sin ocupar mucho espacio

La tercera opción de esta lista es la powerbank SHARGE Flow Mini (29,99 €). Este dispositivo te ofrece una carga rápida de hasta 22,5 W y es compatible con el estándar Power Delivery (PD) de 20 W, ideal para recargar desde los iPhone 15 en adelante. Además, incluye dos adaptadores intercambiables (uno Lightning y otro USB-C) y un cable integrado que facilita su transporte.

Powerbank Smileader, la que tiene la batería más grande de esta lista

En penúltimo lugar tenemos la powerbank Smileader (50,99 €). Este modelo destaca principalmente por su enorme batería de 50.000 mAh, ideal si te gusta acampar o pasar varios días fuera de casa. Te ofrece una carga rápida de 22,5 W, incluye una práctica linterna LED y cuenta con una pantalla que te indica la energía restante. Además, integra un puerto USB-C, un conector Lightning y cuatro puertos USB-A.

Powerbank UGREEN MagFlow Pro, una powerbank MagSafe que no podía faltar en esta lista

Finalizamos con la powerbank UGREEN MagFlow Pro. Se trata de una alternativa perfecta para los iPhone gracias a su compatibilidad con la tecnología MagSafe, ofreciéndote carga inalámbrica magnética rápida de entre 7,5 W y 15 W. Por cable USB-C llega a los 20 W de potencia y cuenta con un soporte plegable, así como también un acabado antideslizante de silicona. Está disponible en colores gris (105,99 €), azul y vinotinto (129,99 €).

Si prefieres una opción más tradicional, tal vez una de estas diez powerbank sea de tu agrado. También puedes darle un vistazo a la powerbank JOYROOM PODIX PR70 a ver qué te parece. Ahora queremos que nos cuentes… ¿cuál de estas powerbank es tu favorita?