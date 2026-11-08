Los televisores inteligentes tienen múltiples puertos que te permiten conectar distintos dispositivos, además de ofrecer conectividad inalámbrica. Esto te permite expandir sus funciones más allá de lo que imaginas. Sin embargo, la gente suele pensar que, sin más puertos HDMI disponibles, no se pueden conectar más dispositivos a la tele.

¿Tienes todos los puertos HDMI de tu televisor ocupados? Seleccionamos varios dispositivos que puedes conectar a tu televisor sin utilizar los puertos HDMI. Sin más preámbulos, te enseñaremos cinco opciones muy variadas entre sí, ya que algunas se conectan mediante cables físicos y otras de forma inalámbrica:

Auriculares inalámbricos Bluetooth, escucha solo tú lo que se reproduce en tu televisor

Si tu televisor tiene Bluetooth, puedes vincular tus auriculares Bluetooth sin problemas. Esta función es ideal para disfrutar de tus programas favoritos a cualquier hora sin molestar a nadie con el sonido que, por ejemplo, se encuentre en tu habitación durmiendo.

Aunque cualquier modelo Bluetooth sirve, los Xiaomi Redmi Buds 8 destacan por ofrecer una experiencia superior. Incorporan cancelación activa de ruido inteligente (ANC) de hasta 50 dB y una batería con autonomía de hasta 44 horas. Están disponibles en Amazon en verde, blanco (39,90 €) y negro (43,90 €).

Barra de sonido, consigue el sonido envolvente y potente que mereces

Si buscas un audio más potente y envolvente, una barra de sonido es la mejor opción para tu televisor. Según el modelo, puedes vincularla por Bluetooth o conectarla mediante cables. Este dispositivo superará con creces el volumen y la claridad del sistema de sonido integrado de cualquier televisor.

Nuestra recomendación es la barra de sonido Hisense HS1000, que destaca por su audio envolvente con DTS Virtual:X, Dolby Digital y varios modos de ecualización. Se conecta vía Bluetooth 5.3, cable AUX de 3.5 mm o cable de fibra óptica (TOSLINK). Está disponible en Amazon en versión de 120 W (44,50 €) y 480 W (104,00 €).

Memoria USB, conéctala a tu televisor y reproduce vídeos

Todos los televisores cuentan con uno o varios puertos USB. Si tienes películas o vídeos pesados en tu ordenador y quieres verlos en la pantalla grande, solo debes copiarlos a una memoria USB, conectar la memoria a tu televisor y abrir el archivo desde el reproductor multimedia integrado.

Aunque existen muchas opciones en el mercado, la memoria USB SanDisk Ultra Flair destaca sobre las demás. Este modelo utiliza el estándar USB 3.0, lo que ofrece una velocidad de transferencia de hasta 150 MB/s y una capacidad de 128 GB. La puedes conseguir en Amazon por solo 18,13 €.

Reproductor de CD/DVD, reproduce tu vieja colección de películas en DVD

Consola retro, una consola clásica que no podía faltar en esta lista

Finalizamos la lista con las consolas de videojuegos. Mientras que los modelos modernos requieren conexión HDMI, consolas de generaciones anteriores se conectan fácilmente mediante un cable RCA. Una de las más destacadas es la Nintendo Wii Sports Resort Pack (325,00 €).

Esta edición incluye la consola Nintendo Wii, un mando Wii Remote Plus y el juego Wii Sports Resort. Además de su salida analógica de vídeo AV Multi Out, cuenta con retrocompatibilidad con los juegos de la clásica GameCube, conectividad WiFi y una ranura para tarjetas SD.

Como puedes ver, existen incontables opciones para conectar diferentes dispositivos a tu televisor sin usar HDMI; solo tienes que elegir la que mejor se adapte a ti y ponerla a prueba. Ahora nos gustaría leerte… ¿cuál de estos dispositivos vas a conectar a tu televisor?