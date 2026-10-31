Comprar cualquier dispositivo electrónico puede tener un gran coste si siempre buscas el último modelo del mercado. Afortunadamente, existe una alternativa asequible que te permitirá acceder a hardware de alta gama y de gran calidad: los reacondicionados (refurbished).

A diferencia de los productos usados que compras a particulares, los equipos reacondicionados pasan por un proceso de revisión, limpieza, reparación y pruebas realizadas por profesionales para garantizar que funcionen como nuevos. Además, muchos incluyen garantía.

Como no muchas personas saben esto, decidimos crear este artículo para recomendarte cinco dispositivos electrónicos que deberías comprar reacondicionados. Eso sí, asegúrate de adquirirlos en tiendas confiables o distribuidores autorizados. Sin más que agregar, estos son los cinco dispositivos electrónicos reacondicionados que deberías comprar:

Smartphones: la gama alta de las mejores marcas a precio de gama media

Empezamos con los smartphones. Anteriormente, hemos hablado sobre cómo el coste de los teléfonos nuevos ha aumentado por la creciente demanda de chips para las IA, especialmente los móviles de gama alta. Sin embargo, optar por un modelo de esta categoría lanzado hace una o dos generaciones, como el Samsung Galaxy S24, es una buena opción.

Adquirir un iPhone o un Samsung Galaxy de una o dos generaciones previas te permite disfrutar de una pantalla y un procesador de excelente calidad, así como de una cámara de nivel profesional por una fracción de su precio original. Además, estos equipos seguirán recibiendo actualizaciones de software durante varios años.

Portátiles: rendimiento top para trabajo o entretenimiento por no mucho dinero

Un portátil nuevo con acabados premium y buen rendimiento suele tener un precio estratosférico. Al igual que ocurre con los móviles, dar un paso atrás en las generaciones de procesadores o buscar un modelo de gama alta reacondicionado te dará acceso a un equipo de buena calidad, con una buena memoria RAM y un procesador que hará lo que necesites.

Las MacBook de Apple o los portátiles con procesadores Intel o AMD Ryzen de generaciones pasadas suelen encontrarse en excelentes condiciones en tiendas especializadas. Solo recuerda verificar las políticas de garantía y, en la medida de lo posible, elegir modelos que te permitan añadir mejores componentes, además de que te sea útil para lo que quieras hacer.

Consolas de videojuegos modernas o retro: misma diversión por una fracción del precio original

En el tercer puesto de esta lista tenemos las consolas. El mundo de los videojuegos puede tener un alto coste, por lo que las unidades reacondicionadas son una excelente opción. Para los entusiastas de lo retro, es una vía ideal para conseguir consolas que ya no se fabrican y que, de otro modo, serían difíciles de encontrar en buen estado.

Plataformas como PlayStation o Xbox cuentan con canales de venta certificados que ofrecen consolas revisadas a fondo. Antes de comprar, verifica siempre que la consola incluya los cables necesarios y los mandos originales. Además, comprueba que componentes clave como el lector de discos, las ranuras para cartuchos o los puertos USB funcionen a la perfección.

Cámaras fotográficas: te ahorras un montón comprándolas reacondicionadas

En el penúltimo lugar de la lista tenemos las cámaras fotográficas. Si estás dando tus primeros pasos en la fotografía o buscas un equipo de mayor nivel, comprar una cámara digital nueva puede desequilibrar tu presupuesto, sobre todo si se consideran los costes de las lentes intercambiables.

Por esta razón, adquirir un modelo reacondicionado es una excelente alternativa. Un detalle clave a revisar en este tipo de dispositivos es el número de disparos (shutter count), que indica el desgaste del obturador. Asimismo, es fundamental que revises el sensor en busca de polvo o rayones, así como también los diales, los botones y la montura de la lente.

Altavoces: escucha tu música favorita en una calidad superlativa sin pagar un precio prémium

Por último, si buscas mejorar la experiencia de audio en tu casa sin gastar de más, los altavoces son una opción fantástica en el mercado de dispositivos reacondicionados. Ya sea que busques un altavoz inteligente o un sistema de sonido de alta fidelidad para escuchar tu música favorita, las principales marcas suelen ofrecer altavoces reacondicionados con descuentos.

Sin embargo, es importante que, cuando compres un altavoz reacondicionado, verifiques que la conectividad Bluetooth y WiFi funcione correctamente. Tampoco te olvides de comprobar que el sonido se escuche con total claridad.

Ahora queremos que nos cuentes… ¿cuál de estos dispositivos electrónicos reacondicionados es el que vas a comprar?