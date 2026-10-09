Los teléfonos de Samsung son un referente indiscutible en la industria, sobre todo su línea de gama alta, que ya va por la serie S26. Sin embargo, no todo es color de rosa para la firma surcoreana, ya que actualmente ya no ganan dinero con sus Galaxy. Esta es la razón por la que han decidido recortar drásticamente su producción.

De acuerdo con un reporte del medio surcoreano Moneytoday, la directiva de la empresa se ha visto obligada a reducir en un 30% la producción de sus teléfonos inteligentes para el último trimestre de este año.

Esta medida alterará de forma drástica sus proyecciones anuales. Originalmente, Samsung esperaba cerrar el año con unos 270 millones de dispositivos Galaxy distribuidos. No obstante, las nuevas estimaciones apuntan a que Samsung apenas superará los 200 millones de unidades.

La razón por la que Samsung ya no gana dinero con sus Galaxy

La razón principal detrás de este escenario es el vertiginoso aumento en el precio de las memorias RAM, un fenómeno que también ha afectado a otros fabricantes del sector. Un claro ejemplo de esto se refleja en los módulos de 12 GB de RAM del estándar LPDDR5X, cuyo coste se ha disparado un 175% en comparación con el año anterior.

Un factor clave detrás de esta subida es el despliegue masivo de infraestructura para inteligencia artificial en toda la industria, lo que ha reducido la disponibilidad de memoria y ha encarecido sus costes de adquisición. Por si fuera poco, la compañía proyecta pérdidas de unos 14.000 millones de dólares durante el tercer trimestre de este año.

Samsung sufrirá pérdidas multimillonarias

Esta escalada en los costes de fabricación ha destruido prácticamente los márgenes de ganancia. Por este motivo, el informe asegura que la marca «no obtiene beneficios al vender sus smartphones Galaxy», una situación que ya se ha traducido en un incremento en los precios de venta final.

Con el recorte del 30% en la producción, Samsung busca estabilizar su inventario, contener las pérdidas operativas y reducir el impacto del encarecimiento de los componentes mientras ajusta su estrategia de cara al próximo año.