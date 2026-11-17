La aplicación de mapas más popular del mundo acaba de dar un salto importante. Google Maps incorpora una vez más nuevas funciones basadas en inteligencia artificial que prometen cambiar la forma en que las personas organizan sus viajes y gestionan su día a día.

Ya habíamos visto mejoras en esta app gracias a la IA, como la posibilidad de evitar el sol sin importar a qué hora estés caminando, o beneficiarse de Gemini y sus aportes en el mismo sitio. Ahora, con el desembarco de Ask Maps, la herramienta deja de ser un simple mapa para convertirse en un asistente personal que ayuda a planificar desde una escapada de tres días hasta una tarde de compras.

Una de las novedades más llamativas es la capacidad de crear itinerarios completos. A partir de una petición sencilla, la aplicación arma un plan detallado que incluye paradas, sugerencias gastronómicas y hasta información sobre el tráfico.

Si el usuario quiere modificar algo, basta con pedirle al asistente que agregue una parada o cambie el orden de las actividades. Todos los itinerarios quedan guardados en el historial de conversaciones mediante una etiqueta llamada Itinerary, lo que facilita compartirlos con amigos o familiares.

Google Maps también podrá agendar citas sin que hagas gran cosa

Pero la inteligencia artificial va más allá de la planificación. Google Maps también estrena funciones agénticas, es decir, capacidades para actuar en nombre del usuario. Imagina que alguien necesita un turno para un manicure o un corte de pelo a las cuatro de la tarde.

Solo tiene que escribir algo como «búscame una cita a las 4 p. m. en un salón de uñas cerca de mí». La aplicación se encarga de buscar disponibilidad y, tras confirmar algunos detalles, concreta la reserva. Así, el usuario ahorra tiempo y evita llamadas innecesarias.

Estas mejoras ya están disponibles en dispositivos Android e iOS en más de doscientos países, según confirmó la compañía. La actualización llega en un momento clave, cuando muchas personas preparan sus vacaciones y buscan herramientas que simplifiquen la organización.

Con esta apuesta, Google Maps refuerza su posición frente a otras aplicaciones y demuestra que la inteligencia artificial puede integrarse de forma útil y cotidiana.

Para quienes disfrutan de planificar cada detalle o para aquellos que prefieren delegar, la nueva versión de Google Maps ofrece un equilibrio interesante. Ya no hace falta saltar entre varias apps o abrir el navegador para comparar horarios: todo ocurre dentro de la misma aplicación. Sin duda, una noticia que alegrará a más de un viajero y a cualquiera que valore su tiempo libre.

Fuente | Blog de Google