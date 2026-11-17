Rocket League es uno de los juegos para PC y consolas más adictivos que existen. Sus mecánicas son simples, pero jugar fútbol con una pelota gigante, coches en miniatura con poderes y un estadio 360 con las físicas en tu contra es una fórmula increíblemente divertida.

En Android e iPhone tenemos Rocket League Sideswipe, una versión de vista lateral más simple y casual, pero ¿qué pasa si te decimos que también puedes jugar una versión muy similar a la original y también en modo retro? Eso es justamente Rocket League Retro y te enseñaremos cómo jugarlo en Android.

¿Qué es Retro League? El juego que lleva Rocket League a cualquier dispositivo, sin instaladores

Retro League es un proyecto de un desarrollador conocido como robkodev que busca llevar a los jugadores una experiencia similar a la del juego de Psyonix. ¿Sus ventajas? Son varias y las vamos a mencionar a continuación.

La primera es que se trata de un juego para navegadores, así que puedes disfrutarlo en cualquier dispositivo que tenga uno. Así, puedes jugarlo en tu móvil con Android, en iPhone, en tu tablet, en el PC, tu consola portátil o de sobremesa. El cielo es el límite con este proyecto.

Otra de sus grandes ventajas es que no necesita instalación alguna en tus dispositivos. Se ejecuta todo desde el navegador, así que no hay que ocupar espacio de tu almacenamiento para ello. Lo único que guardarás es información sobre tu partida, nada más.

Retro League tiene dos modos de juego, intercambiables directamente desde la web de ejecución:

Retro League 3D : muy similar al Rocket League tradicional que todos conocemos, con gráficos en 3D, físicas espectaculares, habilidades y demás. Es jugable desde dispositivos móviles, aunque lo ideal es contar con algún mando o teclado + ratón para este modo.

: que todos conocemos, con gráficos en 3D, físicas espectaculares, habilidades y demás. Es jugable desde dispositivos móviles, aunque lo ideal es contar con algún mando o teclado + ratón para este modo. Retro League Retro: un modo de gráficos más simples (pixel art en 2,5D) y de vista cenital , pero con las mismas dinámicas del modo 3D. ¿Qué quiere decir esto? Que igual podrás trepar por las paredes y techo del estadio, tendrás habilidades especiales, puntos de recolección de energía y demás. Es el modo que su desarrollador recomienda para dispositivos móviles, pues el control táctil está mejorado.

Ambos modos son gratuitos y no hay compras dentro del juego, pero sí otras cosas interesantes: puedes jugar contra la IA en modo libre o clasificado (ranked), puedes jugar contra otras personas en línea, puedes jugar solo en modo práctica y hasta hay una tabla de clasificación global.

Además, Retro League tiene su propio sistema de experiencia con diferentes rangos para mejorar el emparejamiento en línea. También es un juego altamente personalizable a nivel de controles, cámara, gráficos y más. En fin, que es un homenaje brutal a Rocket League y mucho más accesible.

¿Cómo descargar el APK de Retro League para Android? No existe, porque no lo necesitas

Como dijimos al inicio de este artículo, Retro League (Rocket League Retro) es un juego para navegadores. Por tanto, no necesita instalación de ningún tipo y no existe un archivo APK para Android.

Solo es cuestión de entrar a su página web y comenzar a jugarlo. Si alguna vez te cruzas con alguien que supuestamente tiene un APK, ten por seguro que te están tomando el pelo y, muy probablemente, ese APK tenga código malicioso.

¿Quieres jugar a Retro League en Android o cualquier dispositivo? Ve a su página oficial siguiendo el enlace de abajo y listo:

Por cierto, robkodev también tiene proyecto similar llamado Rocket Nexus. Es un proyecto que está más verde, pero en este caso hablamos de un Rocket League con mecánicas mejoradas, mejores gráficos 3D que Retro League, mapas personalizables, nuevas habilidades y más. Puedes acceder a Rocket Nexus desde acá: