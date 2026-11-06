Scam with your friends APK se puede jugar en Android

Hay juegos que se hacen virales por sus gráficos y otros por las situaciones disparatadas que provocan. Scam With Your Friends se ubica justamente en el segundo grupo: aquí trabajas en una oficina de estafas ficticias, atiendes llamadas y tratas de convencer a personajes controlados por inteligencia artificial.

Además, al tratarse de un juego cooperativo, jugarlo con amigos asegura algo desde el inicio, ¿qué cosa? Pues que el caos está prácticamente asegurado. Eso sí, el juego original no cuenta con una APK oficial ni una versión nativa para móviles, pero… ¡No te preocupes! Existen dos alternativas que merecen la pena conocer.

¿Qué es Scam With Your Friends y por qué se ha hecho tan popular?

En este simulador cooperativo, tú y tus compañeros tienen que conseguir dinero antes de terminar la jornada. Para ello deben hablar con personajes que responden mediante IA, improvisando excusas y hasta accediendo a sus ordenadores ficticios. Si no cumplen los objetivos, se deben enfrentar a un jefe bastante poco comprensivo.

Cada llamada es imprevisible, y ahí está buena parte de la diversión. La versión original está disponible para PC en Steam, en acceso anticipado y de pago. A diferencia de Need for Speed Underground 2 Online, este juego no funciona directamente desde el navegador.

¡Cuidado con los APK y las copias de Google Play!

Si buscas “Scam With Your Friends APK”, encontrarás descargas que prometen llevar el juego completo al móvil. Como bien te dijimos anteriormente, no hay ningún APK autorizado por sus creadores, así que conviene evitar esos archivos, ya que podrían incluir publicidad engañosa, permisos abusivos y virus.

También aparecen imitaciones en Google Play. Una de las más famosas lleva el mismo nombre, pero pertenece a otro desarrollador, y sus reseñas denuncian anuncios constantes. No es la edición de Steam, por mucho que se le parezca.

Básicamente, conviene comprobar siempre quién publica cada juego, igual que ocurre con los APK no oficiales de Bloodborne para Android.

¿Cómo jugar a Scam With Your Friends desde un móvil?

Aunque no exista una adaptación nativa, tienes una versión alternativa en Roblox y la posibilidad de transmitir el juego oficial de PC.

Prueba su versión oficial en Roblox

Los responsables han publicado Scam With Your Friends en Roblox, la cual brinda una experiencia gratuita y algo distinta de la de Steam:

Instala Roblox en tu móvil Android e inicia sesión con tu cuenta.

con tu cuenta. Abre el enlace del juego que te dejamos al final del tutorial.

que te dejamos al final del tutorial. Comprueba que el creador sea “Jatater Worldwide”.

Pulsa “Jugar”.

Enlace | Scam With Your Friends Roblox

Esta versión incluye llamadas con personajes de IA, pero no reproduce exactamente el juego de PC. Asimismo, hay móviles que podrían no ser compatibles.

Utiliza Steam Link si tienes un PC

Si ya tienes el juego en Steam, puedes jugarlo directamente desde tu móvil Android mediante Steam Link. Solo debes encender el ordenador, abrir Steam, conectar el móvil a la misma red WiFi, instalar Steam Link y emparejar los dispositivos. Es un método muy parecido al que puedes utilizar para jugar a Mimic Party desde Android.

Eso sí, el PC siempre debe permanecer encendido y tendrás que comprobar que Steam Link transmite correctamente el micrófono del móvil, pues las llamadas en este título son esenciales.

Enlace | Scam With Your Friends Steam