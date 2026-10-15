Los juegos de Pokémon hechos por fans están más de moda que nunca, cautivando a la comunidad con ideas innovadoras. Un claro ejemplo es Pokémon Survivor Burst, un juego estilo Vampire Survivors increíble, aunque con el pequeño inconveniente de requerir instalaciones, emuladores y configuraciones engorrosas.

Por suerte, la nueva ola de juegos basados en navegador ha cambiado las reglas, trayendo experiencias fluidas y accesibles al instante. Entre ellas brilla con luz propia PokéSurvivor, un título que puedes jugar gratis sin descargar nada ni complicaciones técnicas. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para empezar a jugar.

PokéSurvivor: un fangame gratuito de Pokémon estilo Vampire Survivors

PokéSurvivor es un fascinante fangame gratuito que puedes disfrutar directamente desde el navegador de tu ordenador o móvil, sin necesidad de descargar absolutamente nada. Si decides jugarlo desde el teléfono, los controles táctiles se activarán de forma totalmente automática, ofreciendo una experiencia cómoda y adaptada a la pantalla.

¿Listo para la acción? Solo entra en su web oficial pulsando el botón de abajo para jugar:

El título combina a la perfección la adictiva mecánica estilo Vampire Survivors con el universo de los monstruos de bolsillo. Puedes iniciar sesión con tu propia cuenta o jugar directamente como invitado para empezar al instante.

Al comenzar tu aventura, el juego te asignará un Pokémon inicial según tu personalidad, pero esto es solo el principio: a medida que juegues, podrás desbloquear hasta un total de 966 Pokémon, cada uno con sus propias habilidades características que cambiarán por completo tu estrategia en combate.

Durante cada partida recolectarás monedas que sirven para comprar mejoras permanentes para tus Pokémon, volviéndote cada vez más fuerte oleada tras oleada. Además, tendrás la oportunidad de conseguir tickets especiales dentro de las partidas para probar suerte en un sistema de gachapón intentando desbloquear nuevos Pokémon.

Por si fuera poco, la emoción se multiplica al encontrarte con codiciados Pokémon shiny y la posibilidad de disfrutar de todo esto en un modo cooperativo junto a tus amigos.

Y tú… ¿A qué esperas para probar el PokéSurvivor?