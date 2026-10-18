Google TV y Android TV cuentan con grandes ventajas, como un catálogo enorme que agrupa casi todos los servicios de streaming. Sin embargo, también presentan inconvenientes como anuncios intrusivos y limitaciones tanto en la reproducción de contenido como en las funciones del mando. Por eso, decidimos recomendarte varios APK que tienes que instalar para mejorar tu experiencia.

En total, escogimos cinco APK que llevarán tu televisor al siguiente nivel. Cada uno ofrece herramientas únicas para optimizar el uso de tu televisor inteligente. Si quieres transformar por completo tu manera de ver televisión, aquí tienes los cinco mejores APK que deberías instalar en tu Android TV o Google TV.

SmartTube: ver YouTube en Android TV sin publicidad es posible

Comenzamos con SmartTube, un cliente de código abierto de YouTube diseñado para televisores. No solo bloquea los anuncios en los vídeos, sino que también integra herramientas como SponsorBlock para saltarte automáticamente los patrocinios e intros dentro del propio contenido. Aunque su sistema de bloqueo solo funcione en YouTube, no te preocupes, ya que existen otras alternativas.

Enlace | SmartTube

AdGuard for Android TV: un bloqueador de anuncios para tu tele

Si buscas eliminar los anuncios en cualquier app de tu Smart TV, AdGuard for Android TV es la solución ideal. Esta aplicación filtra el tráfico, bloquea rastreadores y limpia la publicidad tanto en navegadores como en otras apps. Además de mantener tu pantalla libre de contenidos molestos, funciona como una capa de protección adicional incluso si ya utilizas un bloqueo de anuncios por DNS en tu red doméstica.

Enlace | AdGuard for Android TV

TV Remote: toma el control de tu televisor desde tu teléfono

TV Remote es una herramienta de código abierto que te ayudará a manejar tu televisor desde tu smartphone de manera simple y directa. Al instalar su APK en Android TV, la aplicación activa un servidor web interno en tu red local. La gran ventaja es que no necesitas instalar la app en tu teléfono, ya que solo tienes que abrir el navegador móvil e ingresar la dirección IP de tu televisor para usar el mando.

Enlace | TV Remote

TV Viewer: mira televisión IPTV gratis de forma instantánea

En cuarto lugar está TV Viewer, un reproductor IPTV de código abierto muy práctico. A diferencia de otras opciones donde debes cargar las listas de reproducción manualmente, esta app integra por defecto un catálogo de más de 16.000 canales de todo el mundo, mantenidos y actualizados en tiempo real por la propia comunidad de usuarios.

Enlace | TV Viewer

Aptoide TV: una tienda de apps con una gran variedad de aplicaciones

Finalizamos con Aptoide TV, una tienda alternativa muy completa de la que ya hemos hablado anteriormente. En ella no solo hallarás la mayoría del catálogo habitual de Google Play, sino también una gran variedad de aplicaciones que no están disponibles en la tienda de Google.

Enlace | Aptoide

Ahora dinos… ¿ya decidiste cuál de estos APK tienes que instalar en tu televisor con Android TV o Google TV?