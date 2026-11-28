Si has utilizado herramientas de IA populares como ChatGPT o Gemini, seguro te has topado con el clásico mensaje de «Lo siento, no puedo ayudarte con eso». La mayoría de los asistentes comerciales integran estrictas capas de moderación que bloquean consultas sobre temas polémicos, escritura creativa oscura o debates sin filtros.

Afortunadamente, existen alternativas muy potentes que priorizan la libertad de expresión, la privacidad y la ausencia de sermones morales. Hemos recopilado las 5 mejores inteligencias artificiales sin censura que puedes usar totalmente gratis.

A diferencia de los chatbots tradicionales, estas plataformas te permiten interactuar con modelos abiertos o mucho más permisivos sin tener que recurrir a un prompt complejo o a un truco elaborado y complicado para saltarte sus bloqueos.

Las 5 mejores IA sin censura que puedes usar gratis

Algunas de estas herramientas deberás instalarlas en tu ordenador para poder usarlas, pero no te preocupes, que en esta lista también encontrarás algunas que podrás usar desde tu navegador sin complicaciones. Sin más que agregar, aquí tienes nuestra lista de las mejores IA gratis sin censura:

Grok, el asistente comercial más directo y sin rodeos

Empezamos con Grok. Esta IA, desarrollada por xAI e integrada tanto en su propia web como en la red social X (anteriormente Twitter), se ha ganado su lugar por poner muchas menos trabas que otros chatbots como Gemini.

Puede abordar temas controvertidos, humor ácido y debates complejos con un tono directo. Cuenta con acceso en tiempo real a lo que ocurre en X y ofrece una versión gratuita con consultas diarias y generación de imágenes sin necesidad de suscripción.

Enlace | Grok

Venice AI, privacidad total y cero filtros en la nube

Si buscas un chatbot tradicional, pero libre de censura, Venice AI es la opción ideal. Esta plataforma funciona sobre modelos de código abierto que están libres de las restricciones habituales, permitiéndote escribir ficción, investigar cualquier tema o generar imágenes sin bloqueos.

Como modelo, usa Venice Uncensored. Se trata de una versión modificada de un modelo de lenguaje de código abierto llamado Mistral Small (24B) que está libre de cualquier filtro. Además, tu historial de conversaciones solo se guarda en tu navegador y nunca en sus servidores. Puedes usarla gratis cada día sin siquiera crear una cuenta.

Enlace | Venice AI

OpenRouter, acceso gratuito a decenas de modelos abiertos

La tercera opción de esta lista es OpenRouter. Esta plataforma no es un único chatbot, sino un agregador que te da acceso a diversos modelos de inteligencia artificial distintos desde un mismo lugar.

Su gran ventaja es que te permite elegir modelos abiertos y sin restricciones que no aplican filtros a tus peticiones. Se usa desde el navegador y puedes elegir entre las diferentes opciones gratuitas que ofrece por defecto.

Enlace | OpenRouter

Ollama, una IA que se ejecuta sin censura en tu ordenador

Si tienes un ordenador con buenos recursos y no quieres depender de ningún límite diario, Ollama es la herramienta de código abierto definitiva. Te permite descargar y ejecutar modelos de lenguaje directamente en tu ordenador de forma offline.

Al instalar modelos sin censura como Dolphin, eres tú quien decide las reglas. De este modo, ningún servidor externo supervisará o registrará lo que hagas. Además, es 100% gratuita, ilimitada y tus datos jamás salen de tu ordenador.

Enlace | Ollama

LM Studio, el poder de la IA local con una interfaz amigable

Finalizamos con LM Studio. Esta herramienta cumple la misma función que Ollama, pero envuelta en una aplicación de escritorio visual muy fácil de usar, sin necesidad de tocar comandos de terminal. Desde su propio buscador integrado puedes descargar modelos sin censura alojados en Hugging Face con un par de clics y empezar a chatear al instante.

Adicionalmente, funciona completamente sin conexión a internet tras descargar el modelo y es gratuita tanto para uso personal como laboral.

Enlace | LM Studio

Eso ha sido todo por ahora y por eso te invitamos a seguirnos. Ahora es tu turno… ¿cuál de estas IA gratis sin censura preferirías utilizar?