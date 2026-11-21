Gboard es uno de los mejores y más populares teclados en Android, y no es para menos: funciona bien, es rápido y está lleno de funciones útiles. Sin embargo, a muchos les incomoda la cantidad de información que este teclado comparte con Google. Por suerte, existe una alternativa llamada GboardWu Privacy, una versión modificada que conserva lo mejor de Gboard, pero elimina gran parte del rastreo de datos.

GboardWu Privacy se queda con lo mejor de Gboard y desecha lo que atenta contra tu privacidad

La diferencia principal entre Gboard y GboardWu Privacy está en lo que envía a los servidores de Google. Mientras que la versión oficial comparte eventos de uso, métricas de rendimiento, informes de fallos e incluso datos relacionados con el uso de los GIF de Tenor, esta variante bloquea todos esos canales de telemetría.

Eso sí, no corta el acceso a internet: las funciones que realmente necesitan conexión, como el reconocimiento de voz, la descarga de modelos o la búsqueda de GIF, siguen operativas. La clave es que Google deja de recibir información analítica sobre cómo se usa el teclado.

Lo interesante es que GboardWu Privacy no se limita a proteger la privacidad. Al estar basado en el proyecto GboardWu, también incluye mejoras adicionales que amplían la experiencia del teclado estándar, como funciones avanzadas que normalmente solo aparecen en dispositivos Pixel. Así, todos ganan tanto en privacidad como en funcionalidad.

Cómo instalar GboardWu Privacy

Ahora bien, instalar esta aplicación no es tan sencillo como descargar un APK y abrirlo. El proceso pasa por Morphe, una herramienta que permite aplicar modificaciones a aplicaciones de Android que ya hemos mencionado para explicar cómo instalar mods de YouTube Premium y TikTok. El procedimiento completo es el siguiente:

Instala Morphe desde su sitio web oficial .

. Desde la página de GitHub del proyecto GboardWu Privacy, pulsas la opción Open this fork in Morphe (Abrir en Morphe).

(Abrir en Morphe). Para poder tener GboardWu Privacy, debes parchear un archivo APK de Gboard que añade todos los elementos de su versión más privada. Por ello, eliges desde Morphe la opción de Gboard que aparece en la lista de apps para comenzar.

que añade todos los elementos de su versión más privada. Por ello, eliges desde Morphe la para comenzar. Pulsa la opción Sí, ayúdame a encontrarlo, para que Morphe te indique dónde descargar dicho APK.

Al descargarlo, y otra vez desde Morphe, eliges el archivo APK (sin abrir ni instalar) para que se le agreguen los parches. Esto puede tomar algunos minutos.

para que se le agreguen los parches. Esto puede tomar algunos minutos. Después de esto, ya podrás instalar el APK previamente modificado y disfrutar de GboardWu Privacy.

Una vez instalado, debes activar GboardWu Privacy y seleccionarlo como método de entrada, tal como harías con cualquier otro teclado. La pantalla principal luce idéntica a la de Gboard normal, pero al desplazarse hacia abajo aparece una sección de parches donde se pueden ajustar detalles extra. Las protecciones de privacidad ya vienen incorporadas de fábrica, así que no hace falta configurar nada para beneficiarse de ellas.

Así, GboardWu Privacy representa un buen equilibrio para quienes aprecian el teclado de Google, pero prefieren reducir su huella digital. No sustituye por completo a Gboard ni promete anonimato total, pero ofrece una capa extra de tranquilidad sin sacrificar las funciones que hacen que este teclado sea tan cómodo en el día a día.