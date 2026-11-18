Nos queda muy poco para dejar atrás el 2026 y, por supuesto, eso significa que ya podemos saber cuáles fueron las mejores apps y juegos Android del año. Los Google Play’s Best of 2026 han sido anunciados y ni cortos ni perezosos; ya les dimos un vistazo.

A continuación, te dejamos todos los premios que la Play Store otorgó a lo mejor que hay en su biblioteca este 2026. Han sido diferentes categorías en donde brillan aplicaciones y juegos de diferentes estilos.

Premios Google Play 2026: las apps y juegos del año

Google no se ha hecho de rogar, revelándonos este noviembre, a través de su blog oficial, cuáles han sido los ganadores en las categorías de “juego del año” y “app del año” dentro de su tienda de aplicaciones. También incluyó en los premios otros tantos en varias categorías que podrás ver al final de este artículo.

El juego del año es… Arknights: Endfield

El RPG de estrategia y acción de GRYPHLINE ha sido el gran vencedor de este año. Y es que el mundo de Talos-Il ha cautivado a millones de jugadores con sus vastos paisajes, sus fluidos combates en tiempo real y sus elaboradas mecánicas de construcción y administración de fábricas. Sus personajes detallados y las constantes actualizaciones lo convierten sin duda alguna en el mejor juego Android de 2026.

La app del año es… Notability

Una app que tomó por sorpresa a muchos en este 2026 fue Notability. Esta es una aplicación de notas que convierte tu móvil o tableta en un cuaderno digital que funciona al ritmo de tus pensamientos. Gracias a su IA integrada, ha sido muy aclamada por ayudar a muchas personas durante este año a capturar ideas, organizar conceptos y estudiar de forma más eficiente, con tarjetas didácticas y cuestionarios personalizados.

Resto de premios y lista completa de los Google Play’s Best of 2026

Juego del año: Arknights: Endfield

App del año: Notability

Juego multidispositivo del año: Moonlight Peaks

App multidispositivo del año: Strava

Juego multijugador del año: Warframe

Juego para partidas rápidas del año: Subway Surfers City

Juego indie del año: Deep Rock Galactic: Survivor

Juego con mejor historia del año: Sea of Stars

Juego en curso del año: Zenless Zone Zero

App innovadora del año: Wispr Flow

App para fans deportivos del año: Sofascore

App para la expresión creativa del año: ibis Paint X

App para formar habilidades del año: Fluently

App «joya oculta» del año: Riley: Rastreador Emocional

App para productividad del año: Notability

App para relojes del año: Pocket Casts

App para pantallas grandes del año: BandLab

App para coches del año: Audible

Y tú… ¿Ya usaste alguna de estas apps o juegos que se consideran los mejores del 2026? Todavía estás a tiempo de darles una probada si no las conocías.