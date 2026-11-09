PortHub encuentra todos los ports de juegos para Android

Encontrar un juego de PC completamente adaptado para Android puede convertirse en una búsqueda interminable entre repositorios, páginas y vídeos. PorHubt quiere ahorrarte ese trabajo reuniendo una gran cantidad de ports en una sola aplicación, con sus fichas, imágenes y enlaces para que los puedas descargar.

La idea en sí resulta muy interesante si te gustan los títulos que nunca llegaron oficialmente a la tienda de Google. Eso sí, es fundamental saber de dónde sale cada archivo antes de instalarlo, pues el riesgo en este terreno jamás es cero.

¿Qué es PortHub y para qué sirve?

PortHub es un catálogo de juegos adaptados a Android desarrollado por un brasileño conocido como RouBR en GitHub. La app en cuestión permite buscar títulos, explorar categorías, consultar capturas y guardar favoritos. Asimismo, incluye descargas y herramientas para gestionar los archivos y los juegos instalados.

De igual manera, es importante remarcar que no es un emulador ni tampoco garantiza que todos los juegos funcionen en cualquier móvil, ¿por qué? Por el simple motivo de que cada port tiene sus propios requisitos y puede depender de desarrolladores independientes.

Si aún no te has adentrado en este mundillo, puede que necesites un tiempito para ver de qué se trata. En ese caso, te recomendamos darle un vistazo a estos 29 ports de PC para Android.

¿Cómo descargar e instalar PortHub?

La app se distribuye a través de su web y GitHub, o sea, no está en Google Play. La versión más reciente es la 1.3, que incorpora mejoras en las descargas y una modalidad Premium sin anuncios. Eso sí, es muy probable que a lo largo del tiempo se vayan lanzando nuevas versiones con diversas mejoras.

Para instalarla, te recomendamos seguir estos pasos:

Entra en la web oficial de PortHub (enlace al final del tutorial).

(enlace al final del tutorial). Pulsa sobre “Baixar APK”.

Presiona en “Baixar APK (Releases)”.

Selecciona la versión más reciente y descarga el archivo APK desde “Assets”.

desde “Assets”. Abre el archivo y autoriza la instalación desde esa fuente cuando Android te lo solicite.

desde esa fuente cuando Android te lo solicite. Completa la instalación y abre PortHub.

Enlace | PortHub

¿Cómo funciona y qué puedes encontrar?

En la pantalla principal puedes recorrer los juegos destacados o utilizar el buscador. Al abrir una ficha encontrarás su descripción, plataforma, imágenes y enlaces de descarga disponibles. La app también permite organizar favoritos y gestionar determinados archivos descargados.

PortHub puede servirte para descubrir proyectos que desconocías, pero cada enlace lleva a una distribución diferente. Si prefieres jugar sin instalar APK, también existen juegos de PC y consolas adaptados al navegador.

¿Es legal utilizar PortHub?

La aplicación no es necesariamente ilegal por recopilar ports, pero eso no convierte en autorizadas todas las descargas que aparecen dentro de ella. Los juegos comerciales siguen protegidos por derechos de autor, y distribuir versiones modificadas o sus archivos sin permiso puede vulnerarlos.

Antes de descargar un juego, comprueba quién ha creado el port, qué licencia tiene y si requiere aportar una copia legítima del juego original. Desde aquí tampoco podemos garantizar la seguridad de todos los APK enlazados: revisa su procedencia, evita archivos sospechosos y no concedas permisos innecesarios.