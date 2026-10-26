Android Auto Maker instala casi cualquier app en tu coche

¿Alguna vez has querido usar tus aplicaciones favoritas en la pantalla del coche, pero te has topado con las estrictas limitaciones de Google? Android Auto es excelente para mapas y música, pero deja fuera a una gran cantidad de apps de programas útiles. Por suerte, la comunidad de desarrolladores siempre encuentra soluciones ingeniosas.

Y es que han lanzado una nueva herramienta gratuita con la que es posible sortear las restricciones de apps de Android Auto de forma muy sencilla. A continuación, te contamos qué es Android Auto Maker y cómo usarlo.

Android Auto Maker: instala casi cualquier app en la pantalla de tu coche con Android Auto

El sistema de infoentretenimiento de tu coche prioriza la seguridad vial, lo que significa que Google limita drásticamente las aplicaciones que puedes ejecutar directamente en él. Sin embargo, un proyecto independiente ha cambiado las reglas del juego por completo.

Se trata de Android Auto Maker, una herramienta de código abierto (aquí su GitHub oficial) creada por el desarrollador malebuffy (el mismo que lanzó Xtream Player) que permite adaptar archivos APK o XAPK normales para que el sistema de tu coche los reconozca y te permita abrirlos mientras el vehículo se encuentra aparcado.

A diferencia de otros métodos complejos que requieren conocimientos avanzados de programación, esta solución está pensada para cualquier usuario común. Su función principal consiste en tomar cualquier aplicación que te interese, empaquetarla de nuevo y prepararla para que sea reconocida por la pantalla de tu coche. Por motivos lógicos de seguridad, estas aplicaciones solo se pueden manipular de forma interactiva cuando el coche está totalmente detenido.

Para empezar a usarla, puedes descargar el APK de Android Auto Maker desde su GitHub e instalar la app en tu móvil. Una vez la tengas, solo debes subir el APK de la app que quieres poner en Android Auto pulsando en «Chosee an APK or XAPK» y elegir si quieres empaquetarla para ser una app que se active cuando estás estacionado (Parked Games) o siempre (Navigation), aunque esto último requerirá que tengas Shizuku ejecutándose de fondo.

Un detalle importante antes de usar este método es que debes desinstalar la versión original de la app en tu móvil, ya que el sistema la detectará como una variante distinta. También ten en cuenta que dicha app no se seguirá actualizando automáticamente, ya que estará fuera de los servicios de Google Play y que debes tener Android 15 como mínimo para usar esta herramienta.

Y tú… ¿Qué app intentarás usar en Android Auto usando esta herramienta?