Concat: la alternativa gratis y open source a CapCut

Editar video en el móvil o en el ordenador suele implicar pagar una suscripción, aceptar marcas de agua o subir el material a la nube de una empresa. Concat aparece como una respuesta directa a esa situación: un editor de video gratuito, de código abierto y pensado para funcionar sin conexión. Su lema lo resume bien: ofrece lo que la gente busca en CapCut, pero sin las trampas habituales.

Su origen es de lo más curioso, pues viene a ser una respuesta a las tarifas excesivas de otros editores de vídeo para disfrutar de sus beneficios al 100%, especialmente Adobe. Bastó un desarrollador motivado y hacer ingeniería inversa a los programas ya existentes para crear una herramienta que rompe el molde sin necesidad de acribillar la billetera.

La aplicación corre en Windows, macOS, Linux, Android e iOS, y mantiene todo el procesamiento en el propio dispositivo. Nada se sube a un servidor, no hace falta crear una cuenta y los videos exportados no llevan marca de agua, ni siquiera en 4K. El código está publicado bajo licencia AGPL-3.0, así que cualquiera puede revisarlo, modificarlo o contribuir a él. El proyecto ya supera las 171 000 descargas en GitHub y acumula más de 8000 estrellas, una señal de que la comunidad valora la propuesta.

Concat se define como un editor de vídeo gratis y seguro

La interfaz organiza el trabajo en una sola ventana con cuatro paneles: la biblioteca a la izquierda, el monitor en el centro, el inspector a la derecha y la línea de tiempo abajo. Cada panel se puede mover, dividir o intercambiar según la comodidad de quien edita. Esa línea de tiempo admite varias pistas y varios proyectos, y desde su bandeja inferior se accede a herramientas como dividir clips, grabar voz, generar subtítulos o convertir texto en voz.

Entre las funciones más llamativas está el subtitulado automático sin internet, que transcribe el audio con el modelo Whisper directamente en el equipo. También destaca la eliminación de fondos sin croma, los keyframes con editor de curvas, los títulos con tipografías y sombras personalizables, y un catálogo de cien efectos, filtros y transiciones. Para quien graba desde el móvil, la versión Android se instala como APK y la de iOS llega en fase beta mediante sideloading.

El apartado técnico también resulta interesante: un motor nativo en Rust con compositor por GPU permite exportar en H.264, HEVC y AV1 hasta 4K a 60 fotogramas por segundo, aprovechando los codificadores de hardware cuando existen. Además, una API JSON-RPC abre la puerta a que scripts y agentes de inteligencia artificial controlen el editor igual que una persona.

Concat no tiene muro de pago y, según sus responsables, nunca lo tendrá. El desarrollo se financia mediante patrocinios opcionales que dan visibilidad a las marcas colaboradoras. Para quien busca una herramienta completa, privada y sin ataduras, esta alternativa merece un lugar en la lista de programas por probar. Sin duda, se suma a las mejores aplicaciones para editar vídeo gratis del momento.

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