Recibir una llamada de un número desconocido justo cuando esperas un pedido puede convertirse en una pequeña lotería. Tal vez sea el repartidor o, quizá, otra oferta de préstamo preaprobado.

Bloquear ese número concreto sirve de poco, porque al cabo de unos minutos vuelve a sonar desde otra línea distinta. Para quienes buscan algo más que la protección incluida de fábrica en su móvil, SpamBlocker aparece como una alternativa interesante.

Se trata de una aplicación gratuita y de código abierto para Android, compatible con la versión 10 en adelante, que ofrece un amplio abanico de opciones de filtrado sin obligar a cambiar las aplicaciones de llamadas y mensajes que la persona ya usa a diario.

Su instalación recomendada llega a través de F-Droid, el repositorio de aplicaciones de código abierto, aunque también existe una publicación oficial en GitHub. Conviene evitar las copias no oficiales que circulan por ahí.

Así funciona SpamBlocker

Al abrir SpamBlocker, la persona encuentra tres pestañas: Llamadas, SMS y Ajustes. La primera guarda un historial de las decisiones de filtrado, mientras que la tercera reúne las excepciones de contactos y unas expresiones regulares que, a primera vista, pueden intimidar un poco. Lo mejor es empezar por lo básico y dejar las opciones avanzadas para más adelante.

Para filtrar llamadas, basta con asignar a SpamBlocker el rol de identificación de llamadas y filtrado de spam dentro de los ajustes de Android, y después activar la función de llamadas. La aplicación de llamadas del smartphone sigue funcionando con normalidad para marcar y responder. Eso sí, si ya existía otro servicio en ese papel, como Truecaller, SpamBlocker lo sustituye.

El filtrado de mensajes requiere un paso aparte. Al activarlo y conceder los permisos de SMS y notificaciones, SpamBlocker gestiona los avisos entrantes mientras la aplicación de mensajería habitual sigue recibiendo y almacenando los textos. Para evitar avisos duplicados, conviene desactivar las notificaciones de la app de mensajes, aunque con RCS hay que andar con cuidado, ya que SpamBlocker no puede gestionar esos chats.

Las funciones personalizadas refuerzan tu seguridad y se adaptan a tus preferencias

La verdadera potencia llega con las reglas personalizadas. La persona puede crear una regla para un número exacto, para un prefijo o para un patrón, y decidir si permite o bloquea la llamada. También resulta útil ajustar la prioridad: las reglas que permiten el paso a familiares y amigos deben ir por delante de los bloqueos generales.

Para los mensajes, es posible filtrar palabras o frases concretas y probar el resultado con un texto de prueba antes de aplicarlo.

Entre las funciones extra destacan la llamada repetida, que deja pasar a quien insiste en un intervalo de tiempo, y Recent Apps, que permite llamadas tras usar una aplicación concreta, algo práctico cuando se pide comida a domicilio.

SpamBlocker también incluye horarios personalizados, bases de datos de spam y consultas en línea de números, aunque los filtros offline procesan los datos localmente sin enviarlos a ningún servicio externo. En conjunto, una herramienta versátil que devuelve al usuario el control sobre quién consigue contactarle.