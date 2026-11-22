Android tiene un enorme catálogo de aplicaciones y juegos. Si sueles jugar en tu móvil con frecuencia, este artículo te interesará. Al momento de jugar, es fundamental verificar la fluidez y el rendimiento de tu teléfono. Por esa razón, te traemos las mejores apps para medir el rendimiento gaming de tu Android.

A continuación, te mostramos cinco herramientas imprescindibles que se adaptan a distintas necesidades, desde medir FPS en tiempo real hasta analizar la temperatura y gráficos. Sin más preámbulos, aquí tienes las mejores apps para poner a prueba tu Android:

GameBench FPS Monitor, una opción completa y excelente

Empezamos esta lista con GameBench FPS Monitor, una app que te muestra los fotogramas por segundo (FPS) en tiempo real, la estabilidad del juego y la temperatura de la batería de tu móvil. Te permite grabar sesiones, analizar gráficos detallados de rendimiento y se puede configurar mediante depuración inalámbrica.

Geekbench 7, ideal para descubrir dónde está parado tu Android en potencia bruta

Continuamos con Geekbench 7. Su especialidad es medir la potencia mononúcleo y multinúcleo del procesador (CPU), así como el rendimiento del chip gráfico (GPU) mediante APIs como Vulkan y OpenCL. Utiliza cargas de trabajo basadas en escenarios del mundo real y te permite comparar los resultados que obtengas con su base de datos global.

Evolve Benchmark, mide el rendimiento de tu móvil con los juegos modernos

En el tercer puesto tenemos a Evolve Benchmark. Esta herramienta analiza cómo la gráfica maneja tareas exigentes como el cálculo pesado y el rasterizado, además de monitorear el comportamiento del ray tracing (la tecnología que simula la luz real para lograr gráficos hiperrealistas). Asimismo, te permite medir con precisión el consumo energético del dispositivo.

3DMark, de las mejores apps para medir el rendimiento gaming

De penúltimo en la lista tenemos a 3DMark. Es otra excelente alternativa para medir el desempeño de tu móvil al correr los juegos más exigentes. Su función principal es simular gráficos muy complejos para comprobar si tu dispositivo responde con fluidez.

Además, incluye pruebas avanzadas que miden cómo el teléfono maneja reflejos, luces y sombras similares a las de las consolas modernas. También analiza si el equipo se sobrecalienta o pierde velocidad tras sesiones prolongadas de juego, permitiéndote comparar los resultados directamente con los de otros dispositivos de su base de datos.

FPS Meter – Monitor Live FPS, una buena opción si usas Shizuku

Finalizamos la lista con FPS Meter. Esta herramienta no solo te muestra los fotogramas por segundo (FPS) mientras juegas, sino que también te permite personalizar la posición, el color y el diseño del contador. Sin embargo, requiere que tengas Shizuku en tu móvil para funcionar. Si no tienes Shizuku instalado, la app solo puede actuar como un contador de FPS de prueba o mostrar métricas muy reducidas e incluso podría no funcionar.

Esperamos que estas aplicaciones te sean de utilidad. Antes de retirarnos, te invitamos a que pruebes uno de estos 55 juegos gratis. Ahora queremos que nos cuentes… ¿cuál de estas cinco apps para medir rendimiento gaming en Android es la que vas a usar?