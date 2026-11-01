Android esconde muchas funciones que no están disponibles desde los ajustes habituales del teléfono. Aunque los fabricantes limitan algunas opciones, existen herramientas que permiten ir un paso más allá y tener un mayor control sobre el dispositivo sin modificar su sistema operativo.

Una de las más interesantes es Shizuku, una aplicación que permite a otras apps compatibles acceder a determinadas funciones avanzadas de Android sin necesidad de root. Desde desinstalar aplicaciones preinstaladas para el usuario actual hasta gestionar permisos o personalizar la interfaz, estas son siete funciones que puedes aprovechar con esta herramienta.

¿Qué puedes hacer con Shizuku en Android?

Shizuku actúa como intermediario entre las aplicaciones compatibles y determinadas interfaces del sistema que requieren permisos elevados. Para utilizarlo no necesitas rootear el teléfono, aunque sí tendrás que iniciar el servicio mediante un método compatible, como la depuración inalámbrica.

Estas son algunas de sus posibilidades más interesantes:

Desinstalar aplicaciones preinstaladas con Canta

¿Tu móvil viene con aplicaciones que nunca utilizas y que no puedes eliminar desde los ajustes? Canta permite desinstalar aplicaciones del sistema mediante Shizuku, incluso cuando Android no ofrece un botón para hacerlo. La app incluye una lista de paquetes y ayuda a identificar cuáles se pueden eliminar. Es una forma práctica de limpiar el teléfono de aplicaciones innecesarias sin rootearlo.

Eso sí, borrar determinados componentes puede afectar a funciones importantes del dispositivo. Conviene revisar qué hace cada paquete antes de modificarlo.

Gestionar permisos avanzados con AppOpsNext

Android permite controlar permisos como el acceso a la ubicación, la cámara o el micrófono, pero no todos los comportamientos de las aplicaciones se pueden gestionar desde los ajustes convencionales.

AppOpsNext a través de Shizuku permite consultar y administrar determinadas operaciones de las aplicaciones con mayor detalle. Esto puede ayudarte a controlar mejor qué hacen algunas apps y qué permisos tienen disponibles.

Ten en cuenta que las operaciones que puedes modificar dependen de la versión de Android y de las capacidades de la herramienta, por lo que no todos los permisos estarán disponibles en todos los teléfonos.

Descargar APK | AppOpsNext

Ocultar iconos de la barra de estado con CleanBar

¿Te molestan los iconos que aparecen constantemente en la parte superior de la pantalla? CleanBar es una herramienta de código abierto que permite ocultar la barra de estado de Android mediante Shizuku, sin necesidad de rootear el teléfono y con un solo pulsar un botón.

Es una opción interesante si prefieres un Android más minimalista, sin tener que modificar toda la apariencia del sistema ni instalar una ROM personalizada. Eso sí, como ocurre con otras herramientas que utilizan Shizuku, las opciones disponibles pueden variar según la versión de Android y el dispositivo.

Descargar APK | CleanBar

Cambiar el idioma de una aplicación sin modificar todo el teléfono

Si utilizas Android en español, pero prefieres tener una aplicación concreta en inglés u otro idioma, puedes recurrir a herramientas de selección de idioma por aplicación, como Android Per-App Language Selector, cuando sean compatibles con tu versión del sistema.

Con Shizuku y dicha herramienta puedes acceder a funciones de configuración que facilitan el cambio de idioma de aplicaciones que no ofrecen un selector propio. Esto resulta especialmente útil para estudiar idiomas, utilizar apps internacionales o mantener diferentes preferencias lingüísticas sin cambiar el idioma general del móvil.

Descargar APK | Android Per-App Language Selector

Acceder a archivos de Android/data y Android/obb con MiXplorer

Las carpetas Android/data y Android/obb están sujetas a restricciones de acceso en las versiones recientes de Android. Por eso, algunos gestores de archivos convencionales no permiten explorar o modificar su contenido con normalidad.

MiXplorer, en las versiones y configuraciones compatibles con Shizuku, puede facilitar el acceso a determinados directorios restringidos y ofrecer más opciones para gestionar archivos de aplicaciones y juegos. Es muy útil para localizar datos adicionales de juegos o administrar archivos concretos.

Descargar APK | MiXplorer

Cambiar ajustes del sistema con herramientas como SystemUI Tuner

Android cuenta con numerosos parámetros que no aparecen en los menús convencionales. Algunas aplicaciones permiten explorar ajustes adicionales y modificar determinados comportamientos de la interfaz.

SystemUI Tuner es una herramienta conocida por ofrecer opciones avanzadas relacionadas con la interfaz del sistema. Al combinarla con Shizuku, puede servir para experimentar con ajustes de personalización que normalmente no están a la vista. Es importante tener en cuenta que no todos los parámetros funcionan en todas las capas de Android.

Automatizar acciones del sistema con herramientas compatibles con Shizuku

Shizuku también puede utilizarse para ejecutar acciones avanzadas desde otras aplicaciones, sin tener que navegar continuamente por los ajustes del teléfono. Por ejemplo, aShell You permite ejecutar comandos ADB desde el propio dispositivo y aprovechar las capacidades de Shizuku para realizar determinadas operaciones del sistema.

Esto abre la puerta a tareas como consultar información del dispositivo, gestionar paquetes o cambiar ajustes compatibles mediante comandos. Es una opción especialmente interesante para usuarios avanzados que quieren tener más control sobre Android sin depender de un ordenador cada vez que necesitan realizar una operación.

Descargar APK | aShellYou

Como te habrás dado cuenta, si te gusta personalizar Android y quieres aprovechar mejor tu dispositivo sin rootearlo, Shizuku es una herramienta que merece la pena explorar. ¡Prueba estas funciones tú mismo y luego nos cuentas qué te parecieron!