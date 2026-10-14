Pizza Boy Double Slice nuevo emulador de NDS para Android

Los creadores de Pizza Boy, la que es considerada por muchos la mejor familia de emuladores para Android de Game Boy y Game Boy Advance, están listos para dar el golpe definitivo en el ecosistema móvil con su nuevo y ambicioso proyecto.

Y es que se acaba de presentar Pizza Boy Double Slice, un emulador de Nintendo DS para Android que llega para intentar destronar al rey indiscutible de esta consola: el emulador Delta.

Si eres un apasionado de los clásicos de doble pantalla y quieres jugarlos desde tu móvil, a continuación, te contamos todo sobre Pizza Boy Double Slice y cómo descargarlo.

Pizza Boy Double Slice: el nuevo emulador de Nintendo DS para Android

El curioso nombre de Pizza Boy Double Slice guarda un guiño evidente y divertido hacia las dos icónicas pantallas («Double Slice» o dos rebanadas) que caracterizan a la mítica consola portátil de Nintendo.

Lo mejor de todo es que, como lo confirma su equipo de desarrollo, ya se encuentra disponible de forma gratuita en la Google Play Store, permitiendo que cualquier usuario lo pruebe fácilmente desde el primer minuto.

Lejos de ser una simple adaptación improvisada, la aplicación hereda toda la solvencia técnica, la velocidad y la extrema precisión que hicieron famosos a sus creadores en plataformas anteriores, garantizando un rendimiento óptimo incluso en dispositivos móviles de gama media.

Entre sus características principales destacan los diseños de pantallas libremente móviles y ajustables que permiten alternar entre opciones apiladas o colocadas lado a lado según la comodidad del jugador, además de incorporar compatibilidad nativa con pantalla táctil, micrófonos, simulación de la tapa cerrada de la consola y soporte para mandos.

La experiencia de juego se completa con una barra de velocidad personalizable para momentos de avance rápido y una perfecta integración de códigos de trucos. Y para los más entusiastas, existe una versión Pro de pago único que amplía las opciones con guardado y carga rápida de estados, función de rebobinado, temas visuales totalmente personalizables, sincronización de partidas mediante Google Drive y herramientas de traducción asistidas por inteligencia artificial.

Y tú… ¿Te animarás a probar Pizza Boy Double Slice o seguirás confiando en Delta para la emulación de tus juegos de NDS?