La inteligencia artificial y el vibe coding están acelerando el desarrollo de software a niveles brutales, y una de las comunidades más beneficiadas es la de los gamers de móviles.

Gracias a esta tecnología, por fin pudimos ver este año el primer emulador funcional de PS4 para Android (shadPS4). Y tan solo unos meses después de este hito apareció CapyPS5, el primer emulador de PS5 para Android.

Ahora, un nuevo proyecto trae los juegos de Nintendo Switch 2 a móviles, aunque no precisamente a través de la emulación. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre la app Banana Native.

Banana Native: una app para ejecutar juegos de Switch 2 en Android sin emular

La emulación tradicional ha sido el pilar de los videojuegos en Android, pero los desarrolladores están buscando caminos mucho más directos y eficientes. Aquí es donde entra en juego Banana Native, una aplicación gratuita de código abierto creada por el desarrollador «moceure».

¿Qué es exactamente? A diferencia de los emuladores convencionales que simulan paso a paso el hardware de una consola, Banana Native apuesta por la ejecución nativa del código.

Esto significa que la app adapta y ejecuta las instrucciones del juego directamente en el procesador del móvil (aprovechando la brutal potencia de chips como el Snapdragon 8 Elite Gen 5), permitiendo que grandes títulos de nueva generación como Donkey Kong Bananza y Mario Kart World arranquen y funcionen en teléfonos inteligentes.

Según su desarrollador, a través de un post de Reddit, el éxito potencial de esta propuesta es tan rotundo que decidió dejar de mantener su proyecto emulador de Switch 2 (una bifurcación de Eden) para centrarse por completo en pulir esta app de ports nativos.

Eso sí, el creador aclara que, de momento, solo la ha probado con Donkey Kong Bananza y Mario Kart World (este último con problemas gráficos) y que está trabajando para solucionar los errores y ejecutar Pokémon Pokopia.

Cómo jugar juegos de Nintendo Switch 2 en Android con Banana Native

Si quieres probar juegos de Nintendo Switch 2 en Android usando la app Banana Native, lo primero que debes saber es que necesitas un móvil de gama alta (procesador Qualcomm de la serie Snapdragon 8 Elite con 12 GB / 16 GB de RAM) y tu propia copia del juego (la carpeta comprimida .RAR con los archivos del juego, formato .NSO o .NFD).

Una vez tengas esto, solo sigue estos pasos:

Descarga el APK de Banana Native desde su GitHub oficial e instala la app en tu móvil.

desde su GitHub oficial e instala la app en tu móvil. Abre la app y presiona en Add game . Al hacer esto, se abrirá el gestor de archivos de tu dispositivo. Busca y selecciona la carpeta que contiene los archivos del juego.

. Al hacer esto, se abrirá el gestor de archivos de tu dispositivo. que contiene los archivos del juego. Ahora presiona en Prepare y Banana Native comenzará a cargar todos los elementos y shaders del juego. Esto puede tardar unos cuantos minutos.

y Banana Native comenzará a cargar todos los elementos y shaders del juego. Esto puede tardar unos cuantos minutos. Finalmente, cuando esté listo, pulsa en Play y ya puedes comenzar a jugar.

Y tú… ¿Te animarás a probar juegos de Nintendo Switch 2 en tu Android con esta app?