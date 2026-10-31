Quiver Launcher: instala apps de GitHub y GitLab fácilmente

Muchos proyectos interesantes viven en GitHub y GitLab, pero descargar e instalar sus versiones una por una puede volverse un dolor de cabeza. Quiver Launcher llega para simplificar esa tarea. Se trata de un launcher moderno que permite descargar, instalar y ejecutar aplicaciones directamente desde las releases de ambas plataformas, todo desde un mismo lugar y con una interfaz pensada para resultar cómoda.

Este proyecto nació como una evolución de GitHubLauncher, al que su creador añadió funciones que consideraba necesarias, como filtros por etiquetas, gestión de una biblioteca personal y soporte para mods. El resultado es una herramienta que funciona en Windows, Linux y, de forma experimental, en macOS, además de contar con una versión para móvil Android que instala archivos APK.

Variedad, privacidad y practicidad en un solo sitio: así es Quiver Launcher

Una de las mayores ventajas de Quiver Launcher es su catálogo comunitario. La persona usuaria puede explorar aplicaciones organizadas por tipo de proyecto, plataforma o consola, ver cómo funcionan para otras personas y añadirlas a su biblioteca con un solo clic. También existe la posibilidad de agregar entradas de forma manual, pensadas para esos proyectos que no tienen repositorio en GitHub ni en GitLab.

Para quienes disfrutan personalizar sus juegos, el launcher incorpora la gestión de mods desde Thunderstore y GameBanana, con búsqueda, instalación y actualización integradas. Del mismo modo, el sistema revisa automáticamente si hay versiones nuevas de las aplicaciones instaladas y avisa cuando conviene actualizar.

La seguridad también recibe atención. Las apps del catálogo se comparan con una verificación SHA-256 antes de descargarse, y el programa avisa cuando una release no ha sido validada. Así, el usuario decide con información clara qué instalar en su smartphone o PC.

Quiver Launcher se distribuye de forma portable: basta con descomprimir el archivo y ejecutarlo, sin instaladores complicados. Su licencia MIT permite revisar el código, aprender de él o incluso crear variantes. Para quienes buscan una forma ordenada y sencilla de instalar apps desde GitHub y GitLab, esta herramienta merece un lugar en la biblioteca digital justo después de GitHub Store.

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