PokeDaisy el mejor emulador para jugar a Pokémon en Android

Volver a Pokémon Rojo Fuego o Esmeralda tiene su encanto, aunque algunas tareas pueden hacerse pesadas: regresar al Centro Pokémon, consultar la Pokédex o atravesar rutas repletas de combates. PokeDaisy quiere quitarte buena parte de ese trabajo.

Esta app es ni más ni menos que un emulador gratuito para Android, diseñado especialmente para los clásicos de Pokémon, que añade información y accesos directos mientras juegas.

¿Qué hace PokeDaisy y por qué es diferente?

Su principal atractivo es una pantalla auxiliar que muestra información del juego en tiempo real: tu equipo, niveles, estadísticas, mochila, mapa y Pokédex. Durante los combates, incluso puedes consultar las debilidades del rival y qué Pokémon te conviene sacar.

También reúne funciones que ahorran muchísimo tiempo:

PC en cualquier lugar : abre tus cajas sin regresar al Centro Pokémon.

: abre tus cajas sin regresar al Centro Pokémon. Vuelo rápido : viaja a las ciudades desde el mapa.

: viaja a las ciudades desde el mapa. Encuentros salvajes : desactívalos temporalmente cuando quieras explorar tranquilo.

: desactívalos temporalmente cuando quieras explorar tranquilo. Guardado y velocidad : guarda distintos puntos y acelera las partidas sin disparar el ritmo de la música.

: guarda distintos puntos y acelera las partidas sin disparar el ritmo de la música. Controles y pantalla: personaliza botones táctiles y aplica filtros que imitan las consolas originales.

También ofrece MT (Máquinas Técnicas) reutilizables y carrera automática. Eso sí, algunas funciones dependen del juego y de su versión, pues no todas están disponibles siempre.

¿Qué juegos admite y cómo funciona en un móvil?

La última versión, la 1.3.0, es compatible con Pokémon Rojo, Azul, Amarillo, Oro, Plata y Cristal, además de Rojo Fuego, Verde Hoja, Rubí, Zafiro y Esmeralda. También incorpora Platino, HeartGold y SoulSilver de Nintendo DS, junto con numerosos juegos modificados por la comunidad.

Asimismo, PokeDaisy es compatible con Android 8.0 o posterior, no tiene anuncios y no exige registrarse. Está pensado principalmente para consolas Android de dos pantallas: en una aparece el juego y en la otra datos adicionales.

De igual manera, en un móvil normal puedes abrir ese panel sobre la partida o colocar el juego arriba y la información debajo, sujetando el teléfono en vertical.

En caso de que busques otra forma de revivir los originales y no te interese probar este emulador, queremos recordarte que puedes jugar a Pokémon Rojo, Azul y Amarillo con gráficos 3D desde Android.

¿Cómo descargar e instalar PokeDaisy en Android?

La app es de código abierto y se distribuye mediante su página oficial (enlace al final del tutorial). Para empezar, te recomendamos seguir estos pasos:

Entra en la web de PokeDaisy y pulsa en “Download”.

y pulsa en “Download”. Descarga el archivo APK .

. Ábrelo y permite la instalación desde esa fuente si Android te lo pide.

Inicia la aplicación y selecciona la carpeta donde guardas tus juegos.

donde guardas tus juegos. Elige dónde guardar las partidas y abre el título que quieras jugar.

Enlace | PokeDaisy

Es importante aclarar que el emulador no incluye juegos, o sea, necesitas tus propios archivos ROM, obtenidos legalmente. En su web puedes comprobar si la versión específica de tu juego admite las funciones adicionales.

PokeDaisy resulta especialmente interesante si ya has jugado estos clásicos muchas veces y quieres disfrutarlos con menos interrupciones. Probarlo no te cuesta absolutamente nada, pues es solo descargar el archivo APK, instalarlo y luego ejecutar algún juego en específico.