HakuX el mejor emulador de Xbox Original para android

Hace poco más de un año publicamos un artículo en el que hablábamos sobre por qué había tan pocos emuladores de la Xbox original en Android. En esa publicación señalamos dos grandes motivos: poco interés por parte de los jugadores y una barrera técnica bastante elevada.

Sin embargo, eso no significa que no haya gente trabajando en ellos, especialmente ahora que la IA está ayudando tanto con los procesos de ingeniería inversa. Un gran ejemplo de esto es un proyecto que ya tiene algo de tiempo, pero que acaba de convertirse en el mejor emulador de la Xbox original para Android y se llama HakuX.

HakuX es el primer emulador de Xbox para Android capaz de funcionar correctamente en hardware discreto

HakuX es un fork de X1 BOX, otro emulador de la Xbox original para Android, que a su vez es un fork de XEMU. Este proyecto lanzó sus versiones preliminares en marzo de 2026, pero seguía atravesando los mismos problemas que sus antecesores: la compatibilidad con juego de Xbox era bastante limitada.

Sin embargo, el 23 de octubre sus desarrolladores lanzaron la versión 1.0.0, seguida rápidamente de las versiones 1.1.0 y 1.2.0, y desde entonces todo cambió radicalmente.

Estas nuevas versiones de HakuX introdujeron mejoras significativas en el rendimiento del emulador, especialmente en dispositivos con gráficas Adreno (Qualcomm).

¿Qué tan grande fue la mejora? Tanto como para que el 80% de los juegos probados en una Retroid Pocket 5 pudiesen ejecutarse no solo a buena velocidad de fotogramas, también al doble de su resolución original. Entre los títulos probados están Halo: Combat Evolved, Jet Set Radio Future, Forza Motorsport, Crazy Taxi y Call of Duty 3.

Sí, es cierto que la emulación todavía no es perfecta, pues juegos como Halo 2 y Fable mostraron errores gráficos importantes. Sin embargo, lo que ha logrado HakuX con sus versiones más recientes significa un enorme paso adelante en la emulación de la Xbox original en Android.

Ningún otro emulador había llegado tan lejos y el hecho de que haya sido con una Retroid Pocket 5 es de aplaudir. ¿Por qué? Pues si bien esta consola tiene 12 GB de RAM, su procesador es un Snapdragon 865 que ya tiene años en el mercado y es superado en rendimiento por muchos chips de gama media actuales.

Aparte, la Retroid Pocket 5 ronda los 250 € en España y cuesta mucho menos si la compras directamente en China. Entonces, hablamos de que la Xbox original por primera vez puede emularse en Android con un mínimo de calidad y en dispositivos bastante económicos.

Pero a todas estas, ¿cómo lo lograron? Porque el salto fue muy grande respecto a la competencia.

¿Cómo HakuX mejoró tanto su rendimiento? Los cambios desde la base lograron el milagro que durante años fue esquivo

Según anunciaron sus desarrolladores, el enorme salto de rendimiento de HakuX se debe a un cambio radical en la arquitectura del emulador que pasa por dos aristas.

La primera es abandonar QEMU a favor de FEX. QEMU es un sistema que ha sido usado durante muchos años por multitud de emuladores en todo tipo de plataformas, pero que tiene un problema: es pesado y lento, porque emula todo un computador o consola (con BIOS, sistema operativo y demás) dentro de otro dispositivo.

En cambio, FEX es un sistema de traducción mucho más moderno, veloz y eficiente que no necesita emular todo, sino que traduce las instrucciones en tiempo real. ¿El detalle? FEX solo traduce instrucciones de x86-64 a ARM; no funciona con otras arquitecturas, pero su excelente rendimiento ha hecho que muchos lo adopten. Entre ellos, el equipo de HakuX.

La otra arista son los famosísimos controladores Turnip para chips Adreno (Qualcomm), que traducen de manera muy eficiente las llamadas de APIs gráficas de bajo nivel, como DirectX 8 de la Xbox Original, hacia otras API mucho más recientes y compatibles con móviles, como la API Vulkan. Sí, funcionan nada más con los chips gráficos Adreno, pero su rendimiento es brutal, así que ¿por qué no utilizarlos?

Ojo, HakuX también es compatible con chips gráficos Mali, PowerVR y Xclipse desde la versión 1.1.0, pero en fase experimental. De hecho, también probaron HakuX en una Ayaneo Konkr Pocket Advance que tiene 3 GB de RAM y un procesador MediaTek Helio G90T y el rendimiento fue decente en algunos juegos, aunque en otros falló. Y estamos hablando de un chip la mitad de potente que un Snapdragon 865 y un tercio de la RAM de la Retroid Pocket 5 probada.

Cómo descargar HakuX en tu dispositivo con Android para jugar a la Xbox original

Finalmente, si quieres disfrutar alguna copia de tus juegos de la Xbox original en tu móvil con Android, solo falta hablar de dónde puedes descargar HakuX. Como otros proyectos de índole similar, no vas a encontrarlo en la Play Store, sino que debes irte al repositorio oficial en GitHub. Acá te dejamos el enlace:

Por cierto, si te lo preguntas, HakuX es un proyecto completamente legal, ya que ellos no ofrecen copias de los juegos de Xbox y emular la consola no es ilegal. La copia del juego debes ponerla tú y debería ser de un juego que hayas comprado para mantenerte dentro del marco de la legalidad.