¿Cansado de encender tu televisión y encontrarte con un menú abarrotado de anuncios, recomendaciones que no ves y una lentitud desesperante? No estás solo. Las teles con Android TV y Google TV se han convertido en auténticos paneles publicitarios que devoran la RAM de tu Smart TV.

Por suerte, la inteligencia artificial nos trae una solución inesperada y futurista. Se trata de CleanYourTV, un método para limpiar por completo la pantalla de inicio, eliminar la publicidad y devolverle la fluidez del primer día. A continuación, te contamos todos los detalles de cómo funciona esta genialidad.

CleanYourTV: elimina anuncios y acelera tu Android TV con IA

CleanYourTV no es una aplicación, sino un innovador proyecto de código abierto disponible en GitHub que está impulsado por inteligencia artificial (a través de asistentes de código como Claude Code). Este aprovecha la depuración WiFi (ADB) de tu televisión para hacer una limpieza quirúrgica del sistema.

Su objetivo es doble: por un lado, desactiva de forma segura la telemetría del fabricante, los servicios de anuncios y el bloatware en segundo plano sin comprometer funciones vitales como las entradas HDMI o el sintonizador.

Por otro lado, reemplaza el pesado launcher por una interfaz minimalista, ultraligera y elegante al estilo Apple TV, con un fondo y dock inferior personalizable, además de cumplir la promesa de cero publicidad invasiva.

¿Funciona en cualquier tele? En su web oficial, se menciona que es compatible con la gran mayoría de marcas que funcionan con Android TV o Google TV, tales como Xiaomi, TCL, Hisense, Sony, OnePlus, Realme o Nvidia Shield (quedando excluidos sistemas como Samsung Tizen o LG webOS).

Cómo usar CleanYourTV en tu tele paso a paso

Poner en marcha este método es mucho más sencillo de lo que imaginas gracias a la IA que se encarga de la parte pesada. Solo necesitas seguir unos pasos básicos:

Desbloquea las opciones de desarrollador en tu tele : entra en Ajustes > Preferencias del dispositivo > Información y presiona 7 veces sobre el campo «Compilación».

: entra en Ajustes > Preferencias del dispositivo > Información y presiona 7 veces sobre el campo «Compilación». Habilita la depuración en tu tele : regresa al menú anterior, entra en Opciones de desarrollador > activa la Depuración USB y la Depuración inalámbrica.

: regresa al menú anterior, entra en Opciones de desarrollador > activa la Depuración USB y la Depuración inalámbrica. Ejecuta el prompt con la IA: con un PC conectado a la misma red WiFi, abre Claude Code y pega el prompt de CleanYourTV que te dejamos en el botón de abajo (entra en la web y pulsa en «Copy the prompt») y ejecútalo siguiendo las instrucciones que mencionan en el prompt (colocar el nombre de modelo la tele, permite la depuración cuando salte la ventana emergente en tu tele, etc.).

¡Y listo! Deja que la inteligencia artificial devuelva la agilidad y le dé una interfaz más limpia y libre de anuncios a tu tele.