El clásico comando «Hey Google» está agonizando, pues «Hey Gemini»» llegó para sustituirlo. El nuevo comando llega junto a las gafas de realidad virtual de Google, que funcionan con Android XR y tienen a Gemini como su principal aliado, así que hace sentido.

Pero ¿»Hey Gemini» también llegará a Android? ¿Qué pasa con Android Auto, Google TV y otros sistemas para domótica impulsados por IA? ¿También darán de baja el popular «Hey Google»?

Android XR estrena el comando «Hey Gemini» para activar el asistente de IA, otros sistemas se sumarán más adelante

Google ha ido integrando su plataforma de inteligencia artificial a cada uno de sus productos y servicios, aprovechando todas las ventajas de esta tecnología para ofrecer mejores soluciones a los usuarios. Además, con la muerte oficial del Asistente de Google en septiembre de este año, era cuestión de tiempo para que el entrañable «Hey Google» también desapareciera.

Sí, todavía es posible usar este comando en muchos productos de Google, pero ya existe un lugar donde no puede usarse para nada. Se trata de las nuevas «Intelligent Eyewear», las nuevas gafas inteligentes de Google impulsadas por Android XR.

En esta versión del sistema operativo no existe el clásico Asistente de Google, así que el comando «Hey Google» no tiene sentido. Por el contrario, Gemini juega un papel crucial en Android XR, así que usar el comando “Hey Gemini” está completamente justificado.

Cuando dices el nuevo comando, las Intelligent Eyewear activarán el asistente de IA y con ello podrás hablar con Gemini para que te ayude en lo que desees. Por supuesto, todo en un lenguaje mucho más natural y fluido que el utilizado con el asistente tradicional sin IA. Porque sí, Gemini entiende prácticamente todo lo que dices, mientras que el Asistente de Google solo entendía comandos específicos.

Ahora bien, ¿qué pasa en otros sistemas operativos de Google? Para ser francos, el comando «Hey Gemini» no es nuevo en el ecosistema. Desde que Gemini puede configurarse como asistente en Android es posible activarlo con la frase «Hey Gemini», aunque también con «Hey Google». La diferencia con Android XR es la exclusividad del nuevo comando, nada más.

Sin embargo, en sistemas como Android Automotive, Android Auto, Google TV y los dispositivos domésticos inteligentes, todavía se sigue utilizando exclusivamente el «Hey Google». Sí, estos sistemas también son compatibles con Gemini y en muchos de ellos el asistente tradicional está por desaparecer (o ya lo hizo), pero todavía no está implementado el nuevo comando.

¿Cuándo terminará Google de dar el salto? No lo sabemos, pero es cuestión de tiempo para que suceda porque Gemini cada vez está más metido en su ecosistema. En nuestro caso, apostamos a que sucederá antes de finalizar 2027, cuidado si no mucho antes.