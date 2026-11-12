Samsung quiere medir tu grasa visceral con el Galaxy Watch

Samsung lleva muchos años convirtiendo sus Galaxy Watch en pequeños dispositivos de salud. Sus smartwatches ya miden las pulsaciones, analizan el sueño y calculan la composición corporal, pero hay algo que todavía se les escapa: la grasa visceral, la que se acumula alrededor de los órganos internos.

Una patente de la compañía describe cómo estimarla en un futuro utilizando un radar. La idea interesa porque medirla con precisión suele requerir pruebas médicas, como una resonancia o un TAC. Eso sí, hablamos de un proyecto, no de una función que se haya confirmado ahora mismo.

Un radar para detectar la grasa que no vemos

Desde el Galaxy Watch 4, los relojes de Samsung permiten calcular el porcentaje de grasa corporal. Lo hacen mediante una corriente eléctrica muy débil, que ayuda a estimar la cantidad de grasa y músculo. Sin embargo, no distinguen la grasa superficial de la que rodea los órganos.

La nueva propuesta lo que hace es añadir un radar de banda ultraancha (UWB), capaz de enviar señales hacia el abdomen y analizar cómo rebotan. Con esa información se calcularía la grasa situada bajo la piel.

Después, el sistema combinaría ese resultado con las mediciones corporales y datos como el peso, la edad y la altura. Así podría estimar la grasa visceral, cuya acumulación se relaciona con mayores riesgos cardiovasculares y metabólicos.

La idea en sí encaja con la evolución de la propia marca, pues los Galaxy Watch 8 y Watch 8 Classic ya incorporaron nuevas herramientas para conocer mejor nuestros hábitos de salud.

La pregunta del millón: ¿llegará al Galaxy Watch 10?

La patente que se ha dado a conocer no menciona ningún reloj específico. Y hay un detalle importante que no podemos dejar fuera: también contempla que el radar esté en un móvil y que el Galaxy Watch aporte sus mediciones corporales. Por tanto, no está claro si Samsung pretende integrar todos los sensores en un solo dispositivo.

También falta resolver cómo se haría la medición. El radar debe apuntar hacia el abdomen, de modo que llevar el reloj en la muñeca quizá no sea suficiente. Tampoco sabemos si la precisión alcanzaría para obtener resultados realmente útiles.

Por ahora, los Galaxy Watch 9 y Galaxy Watch Ultra 2 ofrecen otras funciones relacionadas con el sueño, la actividad física y la salud cardiovascular, pero no esta medición.

Si la tecnología acaba funcionando, permitiría consultar desde casa un dato que hoy es difícil de conocer sin acudir a pruebas especializadas. Pero registrar una patente no significa que la función vaya a estrenarse pronto. Samsung todavía tiene que demostrar que puede trasladar esta idea a un producto real.

Fuente | Android Headlines