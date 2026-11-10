OPPO quiere llevar la autonomía de sus smartphones a otro nivel. La compañía china está preparando un nuevo móvil que podría incorporar una batería de nada menos que 12.000 mAh, una capacidad poco habitual incluso entre los dispositivos especializados en ofrecer muchas horas de uso. Lo más llamativo es que, a juzgar por las primeras imágenes filtradas, el teléfono no parece especialmente voluminoso.

El dispositivo ha aparecido en una base de datos de certificación china con el número de modelo PNC110. Aunque OPPO todavía no ha revelado su nombre comercial ni sus características completas, las imágenes oficiales publicadas permiten conocer algunos detalles de su diseño. Además, los rumores apuntan a que podría convertirse en uno de los móviles con mayor batería del catálogo de la marca.

OPPO PNC110: así es el móvil que esconde una batería gigantesca

Las primeras fotografías del OPPO PNC110 han aparecido en la base de datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT). En total, se han publicado cuatro imágenes que muestran el dispositivo desde diferentes ángulos, incluyendo su parte trasera, los laterales y el frontal.

A nivel estético, el teléfono apuesta por un diseño bastante convencional. Las imágenes muestran una versión de color gris, con una parte trasera minismalista y bordes planos. En uno de sus laterales se encuentran los botones de volumen y encendido, mientras que la pantalla incorpora una cámara frontal perforada en el centro.

En la parte posterior destaca un módulo fotográfico alargado, con forma de píldora, que integra tres sensores, un flash LED y la inscripción «AI CAMERA SYSTEM». Por ahora, no se conocen las características de estos sensores ni las capacidades fotográficas del dispositivo.

Sin embargo, su diseño exterior no es lo que más llama la atención. Según las filtraciones, OPPO habría conseguido integrar una batería enorme sin recurrir a un cuerpo excesivamente grueso, algo especialmente interesante teniendo en cuenta su capacidad.

Una batería de 12000 mAh que superaría a la del OPPO A7 Pro Max

La autonomía sería el principal argumento de venta de este nuevo smartphone. Los informes disponibles apuntan a que el OPPO PNC110 podría incorporar una batería con una capacidad nominal de entre 11.460 y 11.640 mAh, que se comercializaría con una capacidad típica cercana a los 12.000 mAh.

Conviene aclarar que estas cifras todavía no han sido confirmadas oficialmente por OPPO. No obstante, si terminan siendo correctas, estaríamos ante un importante salto respecto a otros dispositivos recientes de la compañía.

Por ejemplo, el OPPO A7 Pro Max, presentado en China en agosto de 2026, incorpora una batería de 10.000 mAh. El nuevo modelo superaría esa capacidad en aproximadamente un 20%, convirtiéndose potencialmente en el smartphone de OPPO con la batería más grande hasta la fecha.

Una batería de estas dimensiones podría ofrecer varios días de autonomía, dependiendo del uso, el procesador, la pantalla y la optimización del sistema. También sería especialmente interesante para quienes utilizan el móvil durante muchas horas, juegan con frecuencia o necesitan un dispositivo que no dependa constantemente del cargador.

¿Cuándo llegará este nuevo móvil de OPPO?

Por ahora, el fabricante no ha confirmado el nombre comercial del PNC110, su precio ni su fecha de lanzamiento. Las primeras especulaciones apuntan a que podría formar parte de la familia OPPO A, posiblemente como integrante de la serie A7, aunque todavía no hay información definitiva al respecto.

Lo que sí parece indicar su certificación es que contará con conectividad 5G y compatibilidad con doble SIM. En cambio, todavía desconocemos otros aspectos importantes, como el procesador, el tamaño y la resolución de la pantalla, la velocidad de carga y las características de sus cámaras.

Tampoco está claro si este smartphone llegará a mercados internacionales o si inicialmente estará reservado para China. En cualquier caso, el OPPO PNC110 es un dispositivo al que merece la pena seguirle la pista.

Fuente | Android Treasure