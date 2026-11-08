Trabajar en casa tiene muchas ventajas: ahorras tiempo en desplazamientos, puedes organizar mejor tus horarios y disfrutas de un entorno más cómodo. Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes que no conviene pasar por alto. Pasar ocho horas o más frente al ordenador, permanecer sentado durante largos periodos y tener poca interacción social pueden terminar afectando tanto a tu salud física como a tu bienestar mental.

Por suerte, existen algunos accesorios que pueden ayudarte a crear un espacio de trabajo mucho más saludable. Desde escritorios que permiten alternar entre estar sentado y de pie hasta ratones ergonómicos o temporizadores que evitan las distracciones del móvil, estas cinco compras pueden marcar una diferencia importante en tu rutina. Si sueles trabajar en casa, merece la pena tenerlas en cuenta.

Escritorio elevable: cambia de postura y reduce el tiempo sentado

Permanecer sentado durante toda la jornada favorece el sedentarismo. Por eso, un escritorio elevable es una de las mejores inversiones para quienes trabajan frente al ordenador. Estos muebles permiten alternar entre trabajar sentado y de pie, facilitando los cambios de postura durante el día. Una revisión sistemática publicada en 2025 en Human Factors encontró que los escritorios regulables podían reducir el tiempo sedentario diario entre 62 y 78 minutos, aproximadamente.

Eso sí, trabajar de pie tampoco significa permanecer inmóvil durante horas. Lo recomendable es alternar posiciones y realizar pequeños desplazamientos.

Caminadora para colocar debajo del escritorio: suma pasos mientras trabajas

Si quieres combatir el sedentarismo mientras trabajas, una caminadora compacta puede ser una buena alternativa. Estos dispositivos permiten caminar a baja velocidad mientras lees documentos, respondes correos o escuchas reuniones. Así puedes incorporar movimiento a tu jornada sin tener que reservar un momento específico para hacer ejercicio.

Los beneficios son claros: aumentas el gasto energético (quemas más calorías) y reduces el tiempo sedentario. Ahora bien, caminar puede dificultar las tareas que requieren mucha precisión, por lo que es mejor reservarlo para actividades sencillas.

Silla ergonómica: evita posiciones incómodas durante periodos prolongados

Aunque alternar entre estar sentado y de pie es recomendable, necesitarás una buena silla para las horas que pases frente al escritorio. Busca un modelo con altura regulable, soporte lumbar, respaldo ajustable y reposabrazos. Lo importante es que puedas apoyar los pies en el suelo y mantener una postura cómoda sin inclinarte constantemente hacia delante.

Eso sí, las sillas ergonómicas no hacen milagros a la hora de reducir el dolor lumbar. Toda buena silla debe acompañarse de pausas y cambios de postura.

Monitor secundario: crea un ambiente más agradable cuando trabajas en solitario

Trabajar en casa también puede resultar solitario, especialmente cuando pasas muchas horas sin interactuar con otras personas. Una pantalla secundaria puede ayudarte a crear un ambiente más agradable. Puedes utilizarla para reproducir un vídeo (como un podcast) o un stream de alguien trabajando o conversando. Escuchar voces de fondo puede proporcionar cierta sensación de compañía.

Esta recomendación tiene respaldo científico. Un estudio publicado en abril de 2024 en la revista Scientific Reports analizó a 3.085 personas y encontró que los vínculos parasociales con creadores de contenido, incluidos los de YouTube, pueden ayudar a satisfacer necesidades emocionales y proporcionar una sensación de conexión. Así, una pantalla secundaria puede generar un ambiente laboral un poco más humano cuando trabajas solo en casa. Si necesitas concentrarte, puedes dejar el contenido únicamente en audio.

Cubo temporizador Pomodoro: evita distracciones y mantén una rutina de trabajo más equilibrada

Las pausas también son importantes para cuidar tu salud cuando trabajas en casa. Para organizarlas sin depender del móvil, puedes utilizar un cubo temporizador Pomodoro. Su funcionamiento es muy sencillo: basta con girarlo para seleccionar el tiempo que quieres dedicar a una tarea. Por ejemplo, puedes colocar el lado de 25 minutos para iniciar una sesión de trabajo y cambiarlo a cinco minutos cuando llegue el momento de descansar.

La principal ventaja de este gadget frente a las aplicaciones móviles es que no necesitas desbloquear el teléfono ni exponerte a notificaciones antes de empezar a concentrarte.

Además, la ciencia respalda la importancia de realizar descansos breves. Un metaanálisis publicado en 2022 en PLOS ONE, que reunió 22 muestras de estudio y 2.335 participantes, encontró que las micropausas podían mejorar ligeramente el vigor y reducir la fatiga. De esta manera, un cubo Pomodoro te facilita organizar los periodos de concentración y descanso sin depender del móvil, ayudándote a mantener una rutina de trabajo más equilibrada.

Trabajar en casa de forma saludable depende tanto de tus hábitos como del entorno en el que desarrollas tus tareas. Estos elementos que te recomendamos pueden ayudarte a combatir el sedentarismo, mejorar tu comodidad, sentirte acompañado y organizar mejor los descansos. No necesitas comprarlo todo de golpe: empieza por los accesorios que más necesitas y recuerda que moverte regularmente, descansar y cuidar tu bienestar mental son igual de importantes que tener un buen equipo.