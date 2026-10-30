Amazon Echo Show 16 llega junto a otros cuatro dispositivos

Amazon ha renovado su familia de dispositivos con Alexa integrada y ha presentado cinco nuevos productos que comparten la versión más reciente de Alexa+, la asistente que, según la compañía, ahora mantiene conversaciones más naturales, formula preguntas para aclarar dudas y resuelve solicitudes complejas de varios pasos.

Este servicio resulta gratuito para los miembros de Prime. El conjunto lo encabeza el Echo Show 16, un panel inteligente rediseñado que llega junto a un nuevo Echo Dot, el Echo Studio con cámara, el reloj inteligente Echo Time y el marco de fotos Alexa Photo Frame.

Echo Show 16: una pantalla mejorada en más de un sentido

El Echo Show 16 sustituye al modelo de 15 pulgadas y sube la apuesta con una pantalla Full HD de 16 pulgadas que ofrece un 10% más de superficie de visualización, montada en un marco de aluminio anodizado casi un 40% más delgado.

Como opción, Amazon ofrece un panel Nanomatte que emplea la misma tecnología antirreflejos de la tablet Alexa 12 Pro y reduce el brillo en más del 90%. El audio corre a cargo de ocho microwoofers y dos tweeters, mientras que la cámara gran angular de 13 megapíxeles incorpora encuadre automático y, por primera vez en un Echo Show, visión nocturna.

La compañía promete además un 20% más de potencia de cálculo y una experiencia Fire TV completa integrada, con mando incluido. Tres estilos de pantalla convierten el inicio en un organizador familiar, un panel de hogar inteligente o un marco digital.

Su precio de preventa es de 499,99 dólares, o 569,99 con el panel Nanomatte (aproximadamente 448 euros y 511 euros al cambio), con un descuento de 100 dólares para quienes reserven y envíos previstos para finales de año.

Echo Dot: IA al volante con el nuevo chip de Amazon

El nuevo Echo Dot es el primero impulsado por el chip AZ3 de Amazon con acelerador de inteligencia artificial. Suma un cuarto micrófono y un hub de hogar inteligente compatible con Zigbee, Matter y Thread, además de un extensor de WiFi eero que amplía la cobertura hasta 1.000 pies cuadrados.

Amazon afirma que ofrece un 50% más de graves que el modelo anterior y ya está disponible por 99,99 dólares en cuatro colores, con una versión infantil de 109,99 dólares que incluye un año de Kids+ (90 euros y 99 euros al cambio aproximadamente).

Echo Studio: cámara incluida para mejorar la comunicación

El Echo Studio con cámara conserva el sistema de audio del Echo Studio del año pasado, con un woofer de 3,75 pulgadas, tres controladores de rango completo y compatibilidad con Dolby Atmos, y añade una cámara de 13 megapíxeles en la parte superior.

Esa cámara aporta lo que Amazon denomina inteligencia visual, de modo que el usuario puede mostrar la caja de un juego de mesa para pedir las reglas, enseñar un paquete de cereales para volver a pedirlo o vigilar la habitación a distancia mediante Live View en la aplicación de Alexa. Cuesta 249,99 dólares, mientras que el Echo Studio sin cámara sigue a la venta por 219,99 (224 euros y 197 euros al cambio aproximadamente).

Echo Time: un despertador que sabe cuándo iniciar el despertar

El Echo Time es un despertador inteligente para la mesita de noche con pantalla táctil circular de 3,2 pulgadas, cientos de esferas de reloj y sin cámara. Su alarma opcional utiliza la tecnología Omnisense, que incluye ultrasonidos capaces de detectar la respiración, para despertar al usuario cuando se encuentra en sueño ligero, en cualquier momento entre 10 y 60 minutos antes de la hora fijada y sin necesidad de llevar ningún dispositivo puesto.

La pantalla también aumenta su brillo de forma gradual para simular un amanecer. Está disponible por 199,99 dólares en tres colores, con una versión infantil desde 209,99 (aproximadamente 180 euros y 188 euros al cambio).

Alexa Photo Frame: la apuesta de Amazon que materializa las fotografías

Por último, el Alexa Photo Frame es, según Amazon, el primer marco de fotos con Alexa integrada. Dispone de una pantalla táctil de 10,1 pulgadas semimate y antirreflejos que se sincroniza con Amazon Photos, y Alexa+ selecciona las imágenes que merece la pena mostrar y descarta capturas de pantalla o recibos.

También permite pedir fotos de personas o viajes concretos y añadir notas de voz a las imágenes. Su precio es de 199,99 dólares en negro, o 229 con marcos de abedul o nogal, e incluye 90 días de Alexa+ (180 euros y 206 euros al cambio aproximadamente).