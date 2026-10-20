HAYLOU, la marca emergente de dispositivos inteligentes, acaba de anunciar el nuevo HAYLOU Velo, un reloj que combina a la perfección un diseño atractivo con funciones prácticas diseñadas para la vida diaria.

Equipado con una vibrante pantalla AMOLED, marco de aleación de zinc y dos correas intercambiables, el HAYLOU Velo es una alternativa sumamente versátil para aquellos que buscan un smartwatch capaz de adaptarse con elegancia tanto a su estilo personal como a su rutina cotidiana. A continuación, te contamos todos sus detalles y precio.

Especificaciones del HAYLOU Velo

El HAYLOU Velo viene con un panel AMOLED de 1,96 pulgadas que ofrece un pico de brillo máximo de hasta 1500 nits, garantizando colores vivos y una claridad excepcional incluso bajo la luz directa del sol.

Su construcción combina un marco de aleación de zinc, cristal 2.5D y botones de aleación de aluminio, otorgándole un aspecto limpio, moderno y disponible en elegantes tonos negro y blanco que complementan diversos estilos cotidianos.

En cuanto a la personalización, el reloj incluye en la caja dos correas intercambiables: una correa ondulada texturizada para un look distintivo y otra de silicona suave pensada para los entrenamientos y días más activos. A esto se suman más de 200 esferas, compatibilidad con watch faces personalizadas, cuatro diseños de menú principal y cinco estilos visuales diferentes.

En el apartado inteligente, el HAYLOU Velo mantiene al usuario conectado mediante llamadas por Bluetooth y notificaciones inteligentes, además de integrar herramientas útiles como controles de música y cámara, asistente de voz y la función para encontrar el teléfono. Además, los usuarios de Android pueden responder directamente a los mensajes de WhatsApp desde la muñeca.

Para los entusiastas del fitness, incorpora más de 100 modos deportivos y seguimiento de actividad diaria. En términos de autonomía y energía, este reloj integra carga inalámbrica para simplificar el proceso de recarga, respaldado por una batería de 300 mAh que ofrece hasta 7 días de uso según la configuración y el uso.

Finalmente, cuenta con una certificación de resistencia al agua de 1 ATM, diseñada para soportar salpicaduras cotidianas y lluvia ligera, aunque no está recomendado para nadar o ducharse.

Ficha técnica del HAYLOU Velo

Características HAYLOU Velo Dimensiones y peso 49 x 42,5 x 10,5 mm. 42,1 gramos (sin correa). Pantalla 1,96″ con panel AMOLED, resolución de 410 x 502 píxeles, brillo de hasta 1500 nits y cristal 2.5D. Funciones Monitorización de la frecuencia cardíaca, +100 modos deportivos, respuestas para mensajes de WhatsApp (solo Android), notificaciones, llamadas por Bluetooth, asistente de voz, obturador remoto, control de música, cronómetro, reloj mundial, encontrar mi teléfono, +200 watch faces y más. Conectividad Bluetooth 5.4. Autonomía Batería de 300 mAh para hasta 7 días de uso y carga inalámbrica. Resistencia al agua 1 ATM. Compatibilidad Android 9.0 / iOS 13.4 o versiones superiores.

Disponibilidad y precio del HAYLOU Velo

El HAYLOU Velo está disponible en colores blanco y negro a través de la tienda oficial de HAYLOU y socios minoristas seleccionados en todo el mundo. Su precio estimado ronda los 40 €, aunque el precio final puede variar según el mercado, el minorista y el período promocional.

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