HONOR ha presentado su nuevo smartwatch insignia, el HONOR Watch 6 Pro, un dispositivo que llega a los mercados globales justo después del HONOR Watch 6, con una propuesta interesante para quienes buscan un compañero versátil.

Este modelo combina una pantalla de altas prestaciones con un enfoque sólido en el seguimiento de la salud y el deporte, todo ello sin perder de vista la comodidad diaria. Como era de esperarse, ya le dimos un vistazo a sus características y las dejamos al descubierto a continuación.

Características del HONOR Watch 6 Pro

Especificaciones HONOR Watch 6 Pro Dimensiones y peso 46,3 x 46,3 x 11,6 mm. 50,9 gramos (sin correa). Pantalla 1,5″ (466 x 466 píxeles de resolución) con panel LTPO AMOLED, 310 PPI y 5500 nits de brillo máximo. Procesador No especificado. RAM No especificada. Almacenamiento 4 GB. Compatibilidad Android 9.0 o superior / iOS 15.1 o superior. Sensores Sistema Intelligent Sense con sensores ópticos de múltiples longitudes de onda (frecuencia cardíaca, SpO2, estrés). Conectividad Bluetooth 5.4, NFC (Fidesmo), GPS de doble frecuencia con triple antena. Batería 515 mAh. Hasta 18 días (modo ultralargo), 10 días (uso típico), 7 días (AOD). Sistema operativo Plataforma de software de HONOR. Resistencia 5 ATM, IP68, IP69 e IP69K. Extras Quick Health Scan, informe matutino, más de 120 modos deportivos, sincronización con Strava, notificaciones de dos dispositivos, altavoz integrado. Recomendado: Un smartwatch prémium de titanio que no te vaciará los bolsillos: análisis del OnePlus Watch 4

El HONOR Watch 6 Pro destaca por su pantalla LTPO AMOLED de 1,5 pulgadas, que alcanza un brillo máximo de 5500 nits. Esta característica busca garantizar una visibilidad excelente incluso bajo la luz solar directa. La pantalla está rodeada por un bisel de cerámica nanocristalina, fabricado mediante un proceso de sinterización a 1400 °C, y se integra en una estructura frontal de acero inoxidable con una parte trasera de polímero.

El reloj mide 46,3 mm x 46,3 mm x 11,6 mm, pesa 50,9 gramos y cuenta con una corona giratoria octogonal y un botón físico secundario. Para el día a día, ofrece resistencia al agua y al polvo con certificaciones 5 ATM, IP68, IP69 e IP69K, además de permitir el uso de la pantalla con los dedos mojados.

Gran agilidad en la medición de la salud

En el apartado de salud, el smartwatch incorpora el sistema Intelligent Sense, que utiliza sensores ópticos de múltiples longitudes de onda para monitorizar datos vasculares. Una función interesante es el Quick Health Scan, que en solo 60 segundos mide la frecuencia cardíaca en reposo, la saturación de oxígeno (SpO2) y los niveles de estrés.

Además, ofrece un informe matutino que resume las métricas de sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la recuperación. Para los deportistas, el dispositivo soporta más de 120 modos de actividad, con opciones específicas para running, trail, fútbol y bádminton, y permite sincronizar los registros directamente con Strava.

La conectividad también es un punto fuerte, ya que gestiona notificaciones y llamadas de forma simultánea desde un smartphone HONOR y un iPhone.

La autonomía es otro de sus pilares. Su batería de 515 mAh promete hasta 18 días de uso en modo de larga duración, 10 días en condiciones típicas y 7 días con la pantalla siempre activa. Podría parecer que no es tan bestial como la autonomía del HONOR Watch GS 5, pero además de ser más que suficiente para un uso rutinario, el resto de características premium, por supuesto, lo compensa.

Disponibilidad y precios del HONOR Watch 6 Pro

En cuanto al precio oficial, HONOR ha fijado las preventas a partir del 19 de noviembre de 2026 en Europa y el Reino Unido. El modelo con correa de fluorocaucho negra parte de un precio recomendado de 379 euros, con una oferta de lanzamiento de 279 euros.

Por su parte, la versión con correa de acero inoxidable plateada tiene un precio de 429 euros, rebajado a 329 euros durante el periodo promocional. En algunas regiones, la compra incluye accesorios de regalo y planes de servicio extendidos.