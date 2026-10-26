Definitivamente, los auriculares inalámbricos en formato ‘clip’ están de moda y entendemos perfectamente el motivo: son muy cómodos de llevar y el sistema de sujeción es perfecto para cualquier tipo de actividad que requiera mucho movimiento (como correr, por ejemplo).

No son pocas las marcas que están sumándose a esta tendencia y, obviamente, OnePlus no iba a dejar de subirse al carro. La compañía acaba de presentar los OnePlus Buds Clip, unos auriculares abiertos con drivers duales que están geniales.

Doble driver de sonido, seis micrófonos óseos y una optimización de primer nivel

Los OnePlus Buds Clip son los primeros auriculares de sujeción externa de la compañía y , aunque se presentaron sin hacer mucho ruido, la marca apuesta fuerte a robarse una porción del mercado con ellos. ¿Cómo estamos tan seguros? Porque estos auriculares no solo son bonitos por fuera, su hardware y software también tienen su atractivo.

El mejor ejemplo de esto está en su doble sistema de transductores (drivers), compuestos por un transductor para graves de 11 mm y un tweeter de 9 mm para sonidos medios y agudos. Solamente esto los pone por delante de la mayoría de sus rivales, que usan un solo transductor dinámico para todo, pero hay más.

Los OnePlus Buds Clip tienen doble DAC (convertidor de audio digital a analógico), lo que asegura una mejor calidad sonora que la media de sus competidores. También cuentan con un chip de audio que se apoya en la IA para mejorar el sonido y, como si todo eso no fuese suficiente, estos auriculares fueron optimizados por los expertos de Dynaudio, dejando entrever que OnePlus no se tomó a la ligera nada.

Junto a todo lo anterior, los Buds Clip son compatibles con el códec LDHC 5.0 de alta resolución, así como los códecs estándar AAC y SBC. ¿Y la conectividad? Nada menos que Bluetooth 6.1, una de las versiones más nuevas, que mejora la latencia y el consumo. Y sí, como versiones previas, admite la conexión simultánea a dos dispositivos independientes.

OnePlus promete hasta 40 horas de autonomía con estos auriculares y su caja de carga. Además, los Buds Clip tienen seis micrófonos de conducción ósea, que ofrecen una mejor captación de sonido que los clásicos micrófonos de ondas aéreas y también se apoyan en la IA.

Ahora, ¿tienen cancelación activa de ruido? OnePlus no dice nada al respecto, pues no mencionaron la ANC clásica en ningún lugar. Sin embargo, sí dijeron que los Buds Clip tienen ‘Dipole Sound-Field’, un sistema que emite ondas sonoras inversas a través de las aberturas traseras de los auriculares para reducir fugas de sonido.

¿Y el diseño qué tal? Debemos decir que nos gusta más que el de los CMF Clip Pro, mucho más que el de los Sony LinkBuds Clip y que están al mismo nivel estético de los Galaxy Buds Open. Según OnePlus, cada auricular pesa solo 5,2 gramos y tienen protección IP55. Aparte, el arco de sujeción (clip) está fabricado en una aleación de níquel-titanio para asegurar un uso prolongado y gran durabilidad.

Por cierto, tienen traductor de voz en tiempo real integrado e impulsado por IA, una característica muy valorada en el mercado actual de los auriculares.

Todas las especificaciones de los OnePlus Buds Clip

Características OnePlus Buds Clips Peso Cada auricular pesa 5,2 gramos y el estuche de carga 35,9 gramos. Sonido Graves: dinámico de 11 mm.

Medios y agudos: dinámicos de precisión de 9 mm.

Doble DAC, chip de sonido con IA y audio optimizado por Dynaudio. Conectividad Bluetooth 6.1 con alcance de 10 metros, conexión multipunto, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair y compatibilidad con los codecs de audio LDHC, AAC y SBC. Respuesta de frecuencia 20 Hz – 40 kHz con una sensibilidad de 115 dB @ 1kHz. Micrófonos Tres micrófonos por auricular (seis en total), compatibles con conducción ósea. Resistencia IP55 (protegido contra salpicaduras y sudor). Batería Cada auricular: 58 mAh. Estuche de carga: 530 mAh. Autonomía Hasta 40 horas con el estuche de carga.

Precio y disponibilidad de los OnePlus Buds Clip

Los nuevos OnePlus Buds Clip se venderán en blanco, rosa y gris oscuro. Ya están a la venta en España y el resto de Europa por un precio de 169 euros. No son económicos, pero todas sus especificaciones de alta calidad y rendimiento apuntaban hacia allá.

¿Te sorprende que hayan llegado a España? Sí, es cierto que la división móvil de OnePlus abandonó Europa y Estados Unidos, pero los OnePlus Buds Clip no son móviles, son auriculares, así que ya puedes comprarlos en Amazon: