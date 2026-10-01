Galaxy Buds Open los primeros auriculares clip de Samsung

Los auriculares abiertos de tipo clip están redefiniendo el audio portátil.

A diferencia de los modelos in-ear tradicionales, este formato se engancha como pendientes en la oreja sin obstruir el canal auditivo, permitiéndote disfrutar de tu música mientras te mantienes consciente de tu entorno.

Lo que hasta ahora parecía solo un producto de nicho de marcas como HUAWEI y SoundPEATS, se ha logrado consolidar como la gran tendencia del mercado del audio, siendo adoptada este año por fabricantes de renombre como Sony o CMF (Nothing).

Ahora, Samsung se suma a esta fiebre con sus nuevos Galaxy Buds Open, sus primeros auriculares tipo clip. A continuación, te contamos todas sus características y precios.

Especificaciones de los Galaxy Buds Open

Los Galaxy Buds Open destacan por un diseño ergonómico en forma de C que distribuye la presión uniformemente para garantizar la máxima comodidad durante todo el día.

En su interior incorporan el procesador de audio Snapdragon S7 Gen 1 y un amplificador Clase D, junto con los altavoces TwinBoost diseñados para ofrecer graves potentes y profundos sin sello intraural.

Para optimizar la experiencia de audio, incluyen control automático de volumen según el ruido ambiental y un sistema dedicado a reducir la fuga de sonido. En el apartado de llamadas, combinan tres micrófonos por auricular, un sensor VPU de conducción ósea y algoritmos de IA para aislar la voz de forma nítida.

Su batería promete hasta 9,5 horas de reproducción continua. Además, admiten control mediante gestos de cabeza e integración fluida con Galaxy AI, permitiendo iniciar conversaciones con Gemini Live por voz o grabar notas rápidas con una pulsación prolongada.

Disponibilidad y precio de los Samsung Galaxy Buds Open

Los Galaxy Buds Open saldrán a la venta el 27 de octubre en Corea del Sur por 299000 wones, unos 199 € al cambio. Respecto a su llegada al resto del mundo, Samsung confirmó un despliegue global progresivo, aunque aún no se han anunciado las fechas ni precios oficiales internacionales.

Y tú… ¿Te animarías a dar el salto a unos auriculares abiertos tipo clip?