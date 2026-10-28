Redmi Clip Neo los primeros auriculares tipo clip de Redmi

Los auriculares que se introducen en el oído no resultan cómodos para todo el mundo, especialmente cuando llevamos horas escuchando música. Redmi ha pensado en esto, pues ha decidido probar algo diferente con los Clip Neo, sus primeros auriculares inalámbricos tipo clip.

En lugar de tapar el canal auditivo, se sujetan fuera de la oreja, como un pequeño pendiente, y dejan pasar los sonidos del entorno. Xiaomi los ha presentado en China junto al Redmi K100, sumándose a una tendencia en la que ya encontramos propuestas como los Galaxy Buds Open de Samsung.

Su apuesta es ofrecer un diseño ligero, funciones inteligentes y una autonomía suficiente para utilizar los auriculares durante buena parte del día.

Especificaciones técnicas de los Redmi Clip Neo

Características Redmi Clip Neo Dimensiones Diseño abierto open-ear de tipo clip, con puente en forma de C, separación de sujeción de 3,4 mm, alambre de titanio flexible de 0,6 mm y revestimiento de silicona líquida. Peso 5,3 gramos por auricular. Aproximadamente 45 gramos el conjunto con el estuche de carga. Sonido Drivers dinámicos de 12 mm con doble sistema magnético N52 y diafragma con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC). Compensación dinámica de graves, 4 perfiles de ecualización, ecualizador personalizable de 10 bandas y reducción de ruido mediante IA para llamadas con doble micrófono. Conectividad Bluetooth 5.4, alcance de hasta 10 metros, códecs AAC y SBC, conexión simultánea a dos dispositivos, emparejamiento rápido con dispositivos Xiaomi y conexión automática al abrir el estuche. Respuesta de frecuencia 20 Hz – 20 kHz. Batería 46 mAh por auricular y 520 mAh en el estuche de carga. Autonomía Hasta 7 horas de reproducción con una sola carga y hasta 32 horas utilizando el estuche. Carga Estuche con puerto USB-C. Controles Botón físico multifunción con pulsación simple, doble, triple y prolongada personalizables. Control de reproducción, llamadas y asistente de voz. Detección de uso con pausa y reanudación automática, monitorización de hábitos de escucha y búsqueda de auriculares mediante localización y avisos sonoros. Compatibilidad Dispositivos Android e iOS compatibles con Bluetooth. Integración con Xiaomi HyperOS. Recomendado: Fitbit Edge: la smartband de Google con ECG, GPS y pantalla AMOLED... ¿fin de la Xiaomi Band?

Un diseño abierto con sonido mejorado y hasta 32 horas de batería

Cada Redmi Clip Neo pesa unos 5,3 gramos y utiliza una estructura en forma de C que abraza suavemente la oreja. El puente incorpora un hilo flexible de titanio recubierto de silicona, que, según Xiaomi, ha superado 25 mil pruebas de flexión.

En el interior llevan altavoces de 12 milímetros con doble imán. La marca asegura que ofrecen más volumen que un sistema convencional de un solo imán, mientras que un ajuste automático de graves intenta compensar la pérdida de bajos habitual en los auriculares abiertos.

Asimismo, incorporan cuatro perfiles de sonido y un ecualizador personalizable, algo que ya vemos en otros modelos de este formato, como los CMF Clip Pro.

Para las llamadas disponen de dos micrófonos y reducción de ruido mediante IA, aunque eso no significa que aíslen al usuario del ruido exterior: su diseño está pensado precisamente para seguir oyendo lo que ocurre alrededor.

La autonomía, según lo informado, alcanza 7 horas por carga y hasta 32 horas con el estuche, que utiliza USB-C. Hay Bluetooth 5.4, conexión simultánea con dos dispositivos y detección de uso para pausar la música al quitárselos.

Precio y fecha de lanzamiento de los Redmi Clip Neo

Los nuevos Redmi Clip Neo se pusieron a la venta en China el 27 de octubre de 2026, en colores negro y blanco, por 399 yuanes, unos 50 euros al cambio actual. De momento, Xiaomi no ha anunciado su lanzamiento en España ni ha confirmado un precio para el mercado europeo.

Además, existe una edición limitada creada con la marca de moda CryingCenter. Cuesta 449 yuanes e incluye los auriculares negros, una funda de transporte, pegatinas y una caja especial. Por ahora, ambas versiones se comercializan únicamente en China.

Fuente | Fonearena