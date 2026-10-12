Google Fitbit Edge especificaciones y precio oficial

Google tiene claro que quiere dominar por completo el sector de la salud y el fitness wearables. Con su recientemente lanzada Fitbit Air, la marca le plantó cara a la popular pulsera WHOOP y planea destronarla en los próximos años.

Pero los de Mountain View no se detienen ahí y ahora van directo a por el codiciado mercado de las smartbands con pantalla para desbancar a la reina indiscutible: la Xiaomi Smart Band 11.

Para lograrlo, acaban de presentar la nueva Google Fitbit Edge, una pulsera que combina sensores avanzados con el diseño y la versatilidad de un dispositivo inteligente ligero. A continuación, te contamos todos sus detalles y precios.

Especificaciones de la Google Fitbit Edge

Tal y como lo explica la marca en su blog oficial, la Google Fitbit Edge viene con una carcasa de aluminio reciclado, tiene un grosor de apenas 11,5 mm e incorpora una pantalla AMOLED de 1,34 pulgadas que ofrece un 46 % más de superficie de visualización que los anteriores modelos de Fitbit.

Además, Google afirma que es un 45 % más ligera que un Apple Watch Series 12 y cuenta con un botón físico para navegar por su interfaz.

En el apartado deportivo, integra GPS para registrar rutas sin depender del móvil, un altímetro para medir los desniveles y seguimiento de más de 50 modalidades de ejercicio. También puede reconocer automáticamente hasta 100 tipos de entrenamientos, ofrece estadísticas y orientación en tiempo real para mejorar el rendimiento.

La salud es otro de sus grandes pilares. La pulsera monitoriza continuamente la frecuencia cardíaca y registra métricas como la variabilidad del pulso, la temperatura cutánea, la saturación de oxígeno y las distintas fases del sueño. También incorpora electrocardiograma (ECG) y detección de arritmias.

Pero su principal apuesta es Google Health y su entrenador personal impulsado por Gemini. Mediante recomendaciones adaptadas a los datos del usuario, puede ayudar a organizar entrenamientos, interpretar tendencias de salud y mejorar los hábitos de descanso. Algunas funciones avanzadas requieren una suscripción a Google Health Premium.

Todo ello se completa con una autonomía de hasta 7 días, resistencia al agua de 50 metros, notificaciones del móvil, controles multimedia y navegación con Google Maps. Además, es el primer producto Fitbit diseñado para facilitar la reparación, gracias a su batería reemplazable.

Ficha técnica de la Google Fitbit Edge

Características Google Fitbit Edge Dimensiones y peso 39,22 x 25,56 x 11,58 mm y 17,7 gramos. Pantalla 1,34″ con panel AMOLED a color, retroiluminada con brillo ajustable y AOD. Procesador Ambiq AP5 MCU. Sensores Altímetro, acelerómetro, giroscopio, sensores rojos e infrarrojos para la saturación de oxígeno (SpO2), eléctricos multiuso para ECG, óptico de frecuencia cardiaca por fotopletismografía (FPG), de luz ambiental y de temperatura cutánea de campo lejano. Funciones Más de 50 modos de entrenamiento, seguimiento continuo de ritmo cardíaco, seguimiento de la saturación de oxígeno en sangre, monitorización de pasos, minutos en zona activa, VO2 Max, seguimiento del sueño, tendencias mensuales de insulina, de presión arterial, ECG, detección de fibrilación auricular y más. Batería 65 mAh para unos 7 días de batería. Carga magnética al 100 % en 90 minutos. Resistencia al agua 5 ATM e IP68. Conectividad Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou y QZSS.

Compatibilidad iOS 16.4 / Android 11 o versiones posteriores. Recomendado: Se filtran los futuros Xiaomi 17T y 17T Pro y tenemos malas noticias

Disponibilidad y precios de la Google Fitbit Edge

La Google Fitbit Edge ya está disponible para su preventa y los envíos comenzarán el próximo 27 de octubre. De momento, se puede comprar en cuatro colores básicos de correa (obsidiana, arenisca, gris niebla y verde oliva) y en una edición de Stephen Curry con correa trenzada por los siguientes precios: