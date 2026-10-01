iQOO 16 especificaciones y precio oficial

iQOO acaba de renovar su móvil más potente con una apuesta muy clara: rendimiento extremo, pantalla de primer nivel y una batería gigantesca. El nuevo iQOO 16 ya es oficial en China y llega con varias mejoras pensadas para quienes juegan mucho con el móvil, aunque también presume de cámaras y autonomía.

Es el sucesor directo del iQOO 15 y mantiene esa filosofía de ofrecer hardware de gama alta sin esconder su enfoque gaming. Esta nueva generación sube el listón en potencia y capacidad de batería según las especificaciones que ha desvelado la propia marca.

Especificaciones técnicas del iQOO 16

Características iQOO 16 Dimensiones y peso 163,75 x 76,90 mm. Grosor de 8,3 mm en Racing Track, 8,4 mm en Legend y 8,55 mm en Light Chaser. Peso de 222,5 / 227,9 / 229,8 gramos, respectivamente. Pantalla 6,85″ AMOLED LTPO Samsung M16 2K+ (3168 x 1440 píxeles), formato 20:9, tasa de refresco variable de hasta 165 Hz, 1.070 millones de colores, DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, atenuación DC y PWM de hasta 3300 Hz. Brillo de hasta 2800 nits en HBM y pico local de hasta 10000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 fabricado en 2 nm, con GPU Adreno 850 y chip dedicado para gaming iQOO Q4. RAM 12 GB LPDDR5X Ultra / 16 GB LPDDR5X Ultra Pro. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB con almacenamiento UFS 4.1. Cámara trasera Principal de 50 MP con sensor de 1/1,3″, f/1.68 y estabilización óptica OIS. Ultra gran angular de 50 MP con f/2.05. Teleobjetivo periscópico de 50 MP con sensor Sony de 1/1,95″, f/2.65, zoom óptico 3x y estabilización óptica OIS. Cámara frontal 32 MP con apertura f/2.2. Conectividad y extras Dual SIM 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS de doble frecuencia, Beidou, GLONASS, Galileo y QZSS. USB-C 3.2 Gen 1, infrarrojos, lector de huellas ultrasónico 3D bajo la pantalla, altavoces estéreo, audio Hi-Fi y resistencia IP68 + IP69 al polvo y al agua. Sistema de refrigeración con cámara de vapor 3D de 8500 mm². Batería 8400 mAh con carga rápida por cable de 100 W, carga inalámbrica de 40 W y alimentación directa para jugar sin hacer pasar la energía por la batería. Sistema operativo Android 17 con OriginOS 7. Recomendado: Vertu AlphaFold: un plegable de 30 mil euros con piel de cocodrilo, oro y diamantes

Pantalla 2K a 165 Hz y un diseño mucho más cuidado

El iQOO 16 monta una pantalla AMOLED Samsung M16 de 6,85 pulgadas con resolución 2K y tasa de refresco de hasta 165 Hz. También alcanza los 2800 nits de brillo en uso general y picos más altos en zonas concretas, por lo que debería ofrecer una excelente visibilidad incluso en exteriores.

Su cuerpo mantiene bordes redondeados y estrena un módulo de cámaras con acabado flotante bajo una cubierta de cristal. Se venderá en tres colores: Light Chaser, Racing Track y Legend. Además, cuenta con certificación IP68 e IP69 frente al agua y el polvo.

Mucha potencia, triple cámara de 50 MP y batería de 8400 mAh

En el interior encontramos el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, acompañado por 12 o 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno. También incluye el chip Q4 de iQOO, pensado para mejorar la fluidez y la resolución en juegos compatibles.

La batería es otro de sus grandes argumentos: ofrece 8400 mAh, carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 40 W. Para jugar durante más tiempo, puede alimentar directamente el sistema sin pasar constantemente por la batería, reduciendo así el calor y el desgaste.

En fotografía, apuesta por tres cámaras traseras de 50 MP: principal, ultra gran angular y teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 3x. En cuanto a su cámara frontal, la misma alcanza los 32 MP. El software corre sobre Android 17 con OriginOS 7.

Analizando todas sus especificaciones, podemos decir que queda algo por debajo del enfoque extremo del iQOO 15 Ultra, pero sigue siendo un móvil pensado para quienes priorizan rendimiento y juegos.

Fecha de lanzamiento y precio del iQOO 16

Presentado ya de forma oficial en China, el IQOO 16 ya se encuentra a la venta en dicho mercado. Por ahora, la marca no ha confirmado cuándo llegará a otros países.

Sus precios oficiales quedan de la siguiente manera:

iQOO 16 de 12 GB de memoria RAM + 256 GB de almacenamiento interno : 5999 yuanes (792 euros).

: 5999 yuanes (792 euros). iQOO 16 de 12 GB de memoria RAM + 512 GB de almacenamiento interno : 6799 yuanes (898 euros).

: 6799 yuanes (898 euros). iQOO 16 de 16 GB de memoria RAM + 512 GB de almacenamiento interno : 7499 yuanes (990 euros).

: 7499 yuanes (990 euros). iQOO 16 de 16 GB de memoria RAM + 1 TB de almacenamiento interno: 8499 yuanes (1122 euros).

No hay precio oficial para Europa ni tampoco una fecha de lanzamiento internacional, así que tocará esperar para saber si esta generación vuelve a salir de China.