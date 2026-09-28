HONOR Magic9 Pro Max: especificaciones y precio oficial

HONOR ha presentado oficialmente su nueva serie flagship, dejándonos con los impresionantes Magic9, Magic9 Super y, por supuesto, la joya de la corona, el Magic9 Pro Max, un dispositivo que llega con una propuesta muy clara: transformar la experiencia de crear vídeo y fotografía con el móvil.

Lo ha hecho asistiéndose de un peso pesado. Y es que, en esta ocasión, la compañía china ha contado con la colaboración de ARRI, el legendario fabricante alemán de cámaras de cine, para dar un salto de calidad en el apartado fotográfico. A continuación, todos los detalles.

Características del HONOR Magic9 Pro Max

Características HONOR Magic9 Pro Max Dimensiones y peso 161,7 x 76,98 x 8,6 mm. 233 gramos. Pantalla 6,8″ con resolución FHD+ (1320 x 2868 píxeles) con panel LTPO OLED, tasa de refresco de 120 Hz, 10000 nits de brillo máximo, protección de pantalla NanoCrystal Shield y PWM de 4320 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 con gráfica Adreno 850. RAM 12 GB / 16 GB. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB. Cámara trasera Principal de 200 MP con apertura de f/1.57, OIS y PDAF.

Telefoto periscópica de 200 MP con apertura de f/2.6, zoom óptico de 3,5x y zoom digital de hasta 200x.

Ultra gran angular de 50 MP con apertura de f/2.0 y EIS.

Flash LED. Graba en 4K a 30 FPS. Cámara frontal 55 MP con apertura de f/2.0. Conectividad y extras USB-C, WiFi 8, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.3, NFC, GPS, BDS, GLONASS, Galileo, OTG, lector de huellas en pantalla, altavoces estéreo y resistencia IP68 + IP69 + IP69K contra el agua y polvo. Batería 8800 mAh con carga rápida 100 W, reversa de 25 W, inalámbrica de 80 W. Sistema operativo Android 17 con MagicOS 11. Recomendado: Xiaomi 17T y 17T Pro: más batería, teleobjetivo 5x y la "fotografía viva" de Leica

Lo más top de imagen y vídeo en la palma de la mano

El apartado de imagen es, sin duda, el gran protagonista. El Magic9 Pro Max incorpora una configuración trasera con dos sensores de 200 megapíxeles: uno principal con una apertura f/1.57 y otro teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 3,5 aumentos. A estos se suma un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

La colaboración con ARRI se traduce en perfiles de color cinematográficos y la capacidad de grabar en formato ARRI LogC3, un estándar que utilizan los profesionales para tener mayor flexibilidad en la posproducción. Además, la compañía ofrece accesorios opcionales como un kit de teleobjetivo de 500 mm o una jaula de cámara SmallRig para los creadores más exigentes.

Rendimiento a la par con lo mejor de Qualcomm

El rendimiento no se queda atrás. En su interior late el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, un chip fabricado con un proceso de 2 nanómetros que garantiza potencia de sobra para cualquier tarea. Lo acompaña una batería de 8800 mAh, una cifra enorme para un smartphone, que soporta carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 80 W.

La pantalla es otro de los puntos fuertes. Se trata de un panel LTPO OLED de 6,8 pulgadas con una tasa de refresco variable que va de 1 a 120 Hz. Su brillo máximo de 10000 nits promete una visibilidad excelente incluso bajo la luz solar directa, algo que no muchos móviles pueden igualar.

En cuanto al software, el dispositivo llega con MagicOS 11 basado en Android 17. También cuenta con una resistencia al agua y al polvo excepcional, con certificaciones IP68 e IP69K, lo que lo hace apto para entornos profesionales complicados.

Disponibilidad y precios del HONOR Magic9 Pro Max

El HONOR Magic9 Pro Max ya está a la venta en China, apareciendo en la escena del mercado con los siguientes precios:

12 GB / 256 GB: 6499 yuanes ( 852 euros al cambio).

6499 yuanes ( al cambio). 12 GB / 512 GB: 6999 yuanes ( 918 euros al cambio).

6999 yuanes ( al cambio). 16 GB / 512 GB: 7499 yuanes ( 983 euros al cambio).

7499 yuanes ( al cambio). 16 GB / 1 TB: 8499 yuanes ( 1114 euros al cambio).

Por el momento, la compañía no ha confirmado una fecha concreta para su llegada a España, aunque se espera que desembarque en el mercado europeo a lo largo de 2027.