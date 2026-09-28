Para esta nueva generación de buques insignia, sucesores de la aclamada serie Magic8, HONOR ha decidido darle un nuevo enfoque a su estrategia. A partir de ahora, solo el modelo más «Pro», el HONOR Magic9 Pro Max, llevará en sus entrañas el nuevo y todopoderoso procesador de Qualcomm: el Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Mientras tanto, las versiones básicas usarán el mismo chipset insignia del año pasado (Snapdragon 8 Elite Gen 5), adoptando una fórmula similar a lo que viene haciendo Apple desde el iPhone 14.

¡Pero no te preocupes! Aunque repiten el procesador del año pasado, los nuevos HONOR Magic9 y HONOR Magic9 Super tienen muchísimo que ofrecer, apostando fuerte por auténticas cámaras cinematográficas, baterías gigantescas y una versión supervitaminada en refrigeración.

HONOR Magic9: la versión que apuesta por una cámara cinematográfica gracias a la colaboración con ARRI

El HONOR Magic9 es un flagship compacto diseñado para ser el sueño de cualquier creador de contenido. Su principal diferenciador es su imponente apartado fotográfico, fruto de una alianza histórica con la legendaria marca de cine ARRI.

Este dispositivo integra una configuración de triple cámara trasera que combina dos sensores de 200 MP (un principal y un teleobjetivo 3.5x, ambos con estabilización óptica CIPA 7.5) junto a un ultra gran angular de 50 MP.

Este conjunto de cámaras está respaldado por un chip dedicado al procesamiento de imágenes: el HONOR H1, un ISP desarrollado por la marca con potencia de rendimiento de IA de hasta 18,8 TOPS.

No conforme con eso, para el desarrollo de esta cámara, HONOR trabajó con ARRI, la legendaria marca alemana de cinematografía. Esta colaboración incluye grabación nativa en formato ARRI LogC3 y el acceso directo a la ARRI Look Library con 87 filtros profesionales para preajustes en tiempo real.

Todo esto se visualiza en una espectacular pantalla OLED de 6,37 pulgadas que alcanza picos de brillo altísimos de hasta 10 mil nits. Además, garantiza una gran autonomía en el día a día gracias a su robusta batería de 8000 mAh con carga rápida 80 W, inalámbrica de 50 W, inversa por cable de 27 W e inalámbrica inversa.

HONOR Magic9 Super: menos fotográfico, pero con una batería brutal y refrigeración extrema a 30 mil RPM

Por otro lado, el HONOR Magic9 Super decide sacrificar un poco el rendimiento fotográfico extremo para convertirse en una absoluta bestia de la autonomía y del rendimiento gracias a su impresionante sistema de refrigeración.

Su principal atractivo radica en incorporar una gigantesca batería de 11000 mAh, unos 3000 mAh extras respecto a la versión estándar. En cuanto a tecnologías de carga, repite las mismas que las del HONOR Magic9.

Para acompañar este poder, integra un sistema de refrigeración activa casi inédito en la gama alta convencional, equipado con un ventilador físico capaz de alcanzar las 30000 RPM y una cámara de vapor 3D sobre el chipset. Esta combinación le permite disipar hasta 12 W de calor manteniendo el teléfono totalmente helado bajo cualquier exigencia.

Finalmente, hay que mencionar que ambos móviles ofrecen una integración fluida con el ecosistema de Apple al sincronizar en tiempo real notificaciones de llamadas, fotografías en la nube y datos de salud tanto con el iPhone como con el Apple Watch, manteniendo una experiencia tan fluida como con una Mac o un iPad.

Ficha técnica de los HONOR Magic9 y HONOR Magic9 Super

Especificaciones HONOR Magic9 HONOR Magic9 Super Dimensiones y peso 151 x 72,28 x 8,49 mm. 209 gramos. 161,78 x 76,72 x 8,10 mm. 227 gramos. Pantalla 6,37″ 1.5K (2664 x 1236 píxeles) con panel OLED LTPO, 460 ppi, relación cuerpo-pantalla del 95,6 %, tasa de refresco dinámica de hasta 120 Hz, atenuación PWM de hasta 3840 Hz, gama de colores de DCI-P3, 1.07 millones de colores, brillo máximo de 10000 nits, global de 2000 nits, mínimo de 1 nit, HDR10+, Dolby Vision, HDR VIVID, certificación TÜV Rheinland Global Eye Protection 6.0 y cristal plano 2.5D. 6,81″ 1.5K (2788 x 1280 píxeles) con panel OLED LTPO, 450 ppi, relación cuerpo-pantalla del 95,6 %, tasa de refresco dinámica de hasta 120 Hz, atenuación PWM de hasta 3840 Hz, gama de colores de DCI-P3, 1.07 millones de colores, brillo máximo de 10000 nits, global de 2000 nits, mínimo de 1 nit, HDR10+, Dolby Vision, HDR VIVID, certificación TÜV Rheinland Global Eye Protection 6.0 y cristal plano 2.5D. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 con gráfica Adreno 840. RAM 12 GB / 16 GB de tipo LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB. 256 GB / 512 GB. Cámara trasera Principal de 200 MP con tamaño de 1/1.4″, f/1.9 y OIS CIPA 7.5.

Teleobjetivo de 200 MP con tamaño de 1/1.56″, f/2.6, zoom óptico de 3.5x, digital de hasta 120x y OIS CIPA 7.5.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0.

Flash LED, chip ISP HONOR H1, sensor de temperatura de color, de parpadeo y grabación 4K a 120 FPS con tecnología cinematográfica de ARRI (ARRI LogC3 y ARRI Look Library). Principal de 200 MP con tamaño de 1/1.55″, f/1.9 y OIS.

Teleobjetivo de 50 MP con tamaño de 1/2.93″, f/2.4, zoom óptico de 3x, digital de hasta 100x y OIS.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2.

Flash LED, sensor de temperatura de color, de parpadeo y grabación 4K a 120 FPS. Cámara frontal 55 MP con tamaño de 1/2.74″, f/2.0 y 1:1. 50 MP con tamaño de 1/2.88″, f/2.0. Conectividad USB-C, WiFi 7 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.0, NFC, chip de comunicación HONOR C3, GPS, A-GNSS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou, NavlC, infrarrojos, altavoces estéreo con HONOR Sound, resistencia al agua y polvo IP68, IP69, IP69K, YOYO IA, lector de huellas ultrasónico en pantalla y compatibilidad con el ecosistema Apple (iPhone y Apple Watch). USB-C, WiFi 7 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.0, NFC, chip de comunicación HONOR C3, GPS, A-GNSS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou, NavlC, infrarrojos, altavoces estéreo con HONOR Sound, resistencia al agua y polvo IP68, IP69, IP69K, YOYO IA, lector de huellas ultrasónico en pantalla, compatibilidad con el ecosistema Apple (iPhone y Apple Watch), cámara VC 3D y ventilador de 30000 RPM. Batería 8000 mAh con carga rápida de 80 W, carga inalámbrica de 50 W, carga inversa de 27 W e inversa inalámbrica. 11000 mAh con carga rápida de 80 W, carga inalámbrica de 50 W, carga inversa de 27 W e inversa inalámbrica. Sistema operativo MagicOS 11 basado en Android 17. Android 16 basado en MagicOS 10. Recomendado: Nothing Phone (4b): la muestra de que un gama media 'económico' puede ser guapillo

Disponibilidad y precios de los HONOR Magic9 y HONOR Magic9 Super

Los nuevos HONOR Magic9 y HONOR Magic9 Super ya están disponibles en China en cuatro colores (verde, plata, amarillo y negro) y en una amplia variedad de configuraciones de memoria.

De momento, no se ha confirmado fecha de su llegada a este lado del mundo, aunque la marca ya confirmó que se están preparando para anunciar su lanzamiento en Europa y otros mercados internacionales. Aquí abajo te dejamos sus precios en el país asiático:

HONOR Magic9 (12 GB + 256 GB) : 4999 yuanes, unos 655 € al cambio.

: 4999 yuanes, unos 655 € al cambio. HONOR Magic9 (12 GB + 512 GB) : 5499 yuanes, unos 720 € al cambio.

: 5499 yuanes, unos 720 € al cambio. HONOR Magic9 (16 GB + 512 GB) : 5999 yuanes, unos 785 € al cambio.

: 5999 yuanes, unos 785 € al cambio. HONOR Magic9 (16 GB + 1 TB): 6999 yuanes, unos 915 € al cambio.

HONOR Magic9 Super (12 GB + 256 GB) : 4499 yuanes, unos 590 € al cambio.

: 4499 yuanes, unos 590 € al cambio. HONOR Magic9 Super (12 GB + 512 GB) : 4999 yuanes, unos 655 € al cambio.

: 4999 yuanes, unos 655 € al cambio. HONOR Magic9 Super (16 GB + 512 GB): 5499 yuanes, unos 720 € al cambio.

Y a ti… ¿Qué te parece este nuevo enfoque de los flagships de HONOR?