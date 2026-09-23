Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max especificaciones y precio

Xiaomi ha presentado oficialmente en China sus dos nuevos buques insignia: el Xiaomi 18 Pro y el Xiaomi 18 Pro Max, los sucesores de los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max. Estos son la gran apuesta de la marca para dominar la gama alta, dando un salto generoso en potencia, autonomía y fotografía.
No obstante, sus novedades más espectaculares residen en el regreso de la pantalla trasera secundaria, el debut del Snapdragon 8 Elite Gen 6 y en la incorporación de una avanzada pantalla de privacidad integrada (como la que estrenó el Galaxy S26 Ultra). A continuación, te contamos todas sus novedades.
Especificaciones del Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max
Los nuevos Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max marcan un hito en la industria al estrenar los procesadores Snapdragon 8 Elite Gen 6 y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (respectivamente), fabricados en un proceso vanguardista de 2 nanómetros. Esta arquitectura de máxima potencia garantiza un rendimiento extremo acompañado de una eficiencia energética impecable.
En el apartado frontal, ambos terminales incorporan paneles OLED LTPO M11 de 6,4 y 6,9 pulgadas, con resolución 1.5K, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y un deslumbrante brillo máximo de 4000 nits que puede bajar hasta 1 nit.
No obstante, el elemento distintivo es su pantalla trasera secundaria AMOLED de 2,7 y 2,9 pulgadas. Este panel posterior no solo permite consultar notificaciones, widgets o previsualizar fotos, sino que se integra con HyperOS 4 y Super XiaoAI 2.0 para ejecutar aplicaciones rápidas y personalizar fondos dinámicos mediante IA.
La privacidad cobra un protagonismo clave gracias a la tecnología antiespía. El sistema detecta mediante la cámara frontal si alguien intenta observar la pantalla por encima del hombro, activando al instante una ofuscación de píxeles en las aplicaciones seleccionadas.
El apartado fotográfico, desarrollado junto a Leica, estrena una imponente configuración triple con sensor principal de 200 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP con zoom óptico 3,2x y capacidad macro a 12 cm, y un ultra gran angular de 50 MP. En la parte frontal, ambos integran una cámara de 50 MP con grabación 4K.
Para sostener este despliegue tecnológico, Xiaomi estrena sus nuevas baterías de silicio-carbono con un 32 % de contenido en silicio, alcanzando unos masivos 7000 mAh en el modelo Pro y 8500 mAh en el Pro Max. Cuentan con carga rápida por cable de 100 W, carga inalámbrica de 50 W e inversa de 27 W, además de certificación IP66, IP68 e IP69.
Ficha técnica del Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max
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Especificaciones
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Xiaomi 18 Pro
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Xiaomi 18 Pro Max
|Dimensiones y peso
|151,8 x 72 x 8,46 – 856 mm. 203 – 208 gramos.
|163,39 x 77,6 x 8,39 – 8,47 mm. 235 – 240 gramos.
|Pantalla principal
|6,4″ 1.5K (2436 x 1120 píxeles) con panel OLED M11 LTPO de 12 bits, tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz, de muestreo táctil de 300 Hz, brillo máximo de 4000 nits, mínimo de 1 nits, contraste 5000000:1, HDR10+, Dolby Vision, gama de colores Rec. 2020, atenuación CC con certificaciones TÜV Rheinland para luz azul baja, parpadeo, ritmo circadiano, protección Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 y SuperPixel 2.0 (pantalla de privacidad).
|6,9″ 1.5K (2624 x 1208 píxeles) con panel OLED M11 LTPO de 12 bits, tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz, de muestreo táctil de 300 Hz, brillo máximo de 4000 nits, mínimo de 1 nits, contraste 5000000:1, HDR10+, Dolby Vision, gama de colores Rec. 2020, atenuación CC con certificaciones TÜV Rheinland para luz azul baja, parpadeo, ritmo circadiano, protección Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 y SuperPixel 2.0 (pantalla de privacidad).
|Pantalla secundaria
|2,7″ con resolución 912 x 596 píxeles, panel tipo AMOLED M11 con tasa de refresco de 120 Hz, gama de colores Rec. 2020, atenuación DC de brillo total, brillo de 4000 nits y mínimo de 1 nits.
|2,9″ con resolución 912 x 596 píxeles, panel tipo AMOLED M11 con tasa de refresco de 120 Hz, gama de colores Rec. 2020, atenuación DC de brillo total, brillo de 4000 nits y mínimo de 1 nits.
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 con gráfica Adreno 845.
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con gráfica Adreno 850.
|RAM
|12 GB / 16 GB en formato LPDDR5X.
|Almacenamiento
|256 GB / 512 GB / 1 TB en formato UFS 4.1.
|Cámara trasera
|Triple con lente óptica profesional de Leica (LEICA VARIO-SUMMILUX): Sensor principal de 200 MP (Light & Shadow Hunter 960 de 1/1.28″) con f/1.67, 1G+6P, OIS, CIPA 7.0, tamaño de píxel 2,4 μm y longitud focal de 23 mm.
Teleobjetivo de 200 MP (tamaño de sensor de 1/1.56″) con f/2.4, 6P, OIS, zoom óptico de 3.2x y distancia macro de 12 cm.
Ultra gran angular de 50 MP con f/2.4, AF, campo de visión de 102°, longitud focal de 17 mm y enfoque macro a 5 cm.
Flash LED, grabación de vídeo hasta 8K a 30 FPS, 4K a 120 FPS con desenfoque cinematográfico.
|Triple con lente óptica profesional de Leica (LEICA VARIO-SUMMILUX): Sensor principal de 200 MP (Light & Shadow Hunter 960L de 1/1.28″) con f/1.67, 1G+6P, OIS, CIPA 7.0, LOFIC, tamaño de píxel 2,4 μm y longitud focal de 23 mm.
Teleobjetivo de 200 MP (tamaño de sensor de 1/1.56″) con f/2.4, 6P, OIS, zoom óptico de 3.2x y distancia macro de 12 cm.
Ultra gran angular de 50 MP con f/2.4, AF, campo de visión de 102°, longitud focal de 17 mm y enfoque macro a 5 cm.
Flash LED, grabación de vídeo hasta 8K a 30 FPS, 4K a 120 FPS con desenfoque cinematográfico.
|Cámara frontal
|50 MP con f/2.2. Grabación de vídeo en 4K a 60 FPS.
|Conectividad
|USB-C 3.2 Gen 1, WiFi 7, Dual SIM 5G, Bluetooth 6.0, NFC, GPS de doble banda (L1 + L5), Beidou de triple banda (B1I + B1C + B2a), GLONASS (G1), Galileo de doble banda (E1 + E5a), QZSS de doble banda (L1 + L5), AGNSS, NavIC (L5), lector de huellas en pantalla 3D ultrasónico, chip de banda ultraancha (UWB), infrarrojos, resistencia al polvo y agua IP69, altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos e Hi-Res Audio y sistema de refrigeración por bomba de anillo con área de 4355mm².
|Batería
|7000 mAh con carga rápida de 100 W, carga inalámbrica de 50 W e inversa de 27 W.
|8500 mAh con carga rápida de 100 W, carga inalámbrica de 50 W e inversa de 22.5 W (inalámbrica y por cable).
|Sistema operativo
|Xiaomi HyperOS 4 basado en Android 17.
Disponibilidad y precio del Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max
Los nuevos Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max ya están disponibles en China en cuatro colores y una versión especial transparente de color rojo. Se venden en los mismos colores y en las mismas configuraciones de memoria.
Afortunadamente, ya se confirmó que llegarán a España y al resto del mundo a finales del año, a diferencia de los Xiaomi 17 Pro, que no salieron del mercado asiático. Aquí abajo te dejamos sus precios en China:
- Xiaomi 18 Pro (12 GB + 256 GB): 5999 yuanes o 785 € al cambio.
- Xiaomi 18 Pro (12 GB + 512 GB): 6999 yuanes o 915 € al cambio.
- Xiaomi 18 Pro (16 GB + 512 GB): 7999 yuanes o 1045 € al cambio
- Xiaomi 18 Pro (16 GB + 1 TB): 8999 yuanes o 1180 € al cambio.
- Xiaomi 18 Pro (Special Edition – 16 GB + 1 TB): 9999 yuanes o 1305 € al cambio.
- Xiaomi 18 Pro Max (12 GB + 256 GB): 6999 yuanes o 915 € al cambio.
- Xiaomi 18 Pro Max (12 GB + 512 GB): 7999 yuanes o 1045 € al cambio
- Xiaomi 18 Pro Max (16 GB + 512 TB): 8999 yuanes o 1180 € al cambio.
- Xiaomi 18 Pro Max (16 GB + 1 TB): 9999 yuanes o 1305 € al cambio.
- Xiaomi 18 Pro Max (Special Edition – 16 GB + 1 TB): 10999 yuanes o 1440 € al cambio.
Y a ti… ¿Qué te parecen los nuevos buques insignia de Xiaomi?