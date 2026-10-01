Acabamos de entrar en el último trimestre de 2026 y muchos fabricantes ya están dando el salto a su siguiente generación de móviles. POCO no escapa de esto, pues a lo largo del año presentaron numerosos smartphones en sus series POCO C8, POCO M8, POCO X8 y POCO F8, pero toca ir más adelante.

Los primeros POCO de novena generación fueron los POCO F9 Ultra y F9 Pro, dos móviles que son una salvajada a nivel de especificaciones. Ahora le toca dar el paso al otro extremo del mercado, pues el primer gama baja de novena generación de POCO es una realidad. Se trata del POCO C95 Pro, que llega con una batería gigante, un buen precio para el mercado que actualmente tenemos y uno de los mejores chips con 4G del mercado.

Todas las especificaciones del POCO C95 Pro

Si nos ponemos estrictos, el nuevo POCO C95 Pro es un POCO M8x al que le cambiaron el procesador y la capacidad de la batería. Del resto, ambos móviles son idénticos en diseño, pantalla, cámaras y otras especificaciones.

El POCO C95 Pro llega con un MediaTek Helio G91-Ultra, uno de los mejores chips del mercado para móviles 4G. Además, se acompaña con 6 u 8 GB de RAM LPDDR4X, así como almacenamiento de 128 o 256 GB, bahía para microSD de hasta 2 TB y Android 17 bajo HyperOS 3.

Todo esto lo convierte en un smartphone excelente dentro de la gama de entrada, algo que normalmente no nos sorprendería de POCO, pero viendo cómo de mal está el mercado de componentes actualmente es algo que debemos aplaudir. Aparte, este móvil tiene otras cosas interesantes para ofrecer.

Un buen ejemplo es su batería de 7500 mAh con carga rápida de 45 W, una combinación que te asegura una excelente autonomía para el día a día y recarga en cuestión de pocos minutos. De hecho, su batería está por encima de otros móviles mucho más costosos, algo que también hay que destacarle a este teléfono.

El POCO C95 Pro tiene una pantalla de 6,9” que, aunque es LCD y de resolución HD+, tiene tasa de refresco de hasta 120 Hz, un brillo de 825 nits en modo HBM y protección Corning Gorilla Glass 7i.

Las cámaras son las mismas del POCO M8x de gama media-baja: un sensor principal de 50 MP, un sensor auxiliar monocromático y una cámara frontal de 8 MP. No son la gran cosa, pero funcionan bien para un teléfono de su nicho.

¿Algo más que añadir? Sí, el POCO C95 Pro tiene altavoces estéreo, mantiene el conector para auriculares y hasta cuenta con resistencia IP64. Es decir, es un móvil de entrada sumamente completo, excelente para usar como reproductor musical y resistente.

Ficha Técnica del POCO C95 Pro

Características POCO C95 Pro Dimensiones y peso 170,12 x 78,43 x 8,8 mm. 232 gramos. Pantalla 6,9” con resolución HD+ (720 x 1600 píxeles), panel LCD, tasa de refresco de 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Helio G91 Ultra con gráfica Mali G52 MC2. RAM 6 GB / 8 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB / 256 GB en formato eMMC 5.1 (ampliable con microSD). Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Sensor auxiliar monocromático.

Flash LED. Cámara frontal 8 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB-C, Dual SIM 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, resistencia al agua IP64, altavoces estéreo, conector de 3,5 mm para auriculares, Xiaomy HyperIsland, Wet Touch y lector de huellas lateral. Batería 7500 mAh con carga rápida de 45 W e inversa de 22,5 W. Sistema operativo Xiaomi HyperOS 3 basado en Android 16.

Precio y disponibilidad del POCO C95 Pro

El POCO C95 Pro se vende en negro, azul o verde, dejando de lado el clásico amarillo de la marca. Ya está disponible en España en sus dos configuraciones de RAM y almacenamiento, además de una promoción especial de lanzamiento. Estos son sus precios:

POCO C95 Pro de 6 GB + 128 GB : 279,99 euros (219,99 euros por su lanzamiento).

: 279,99 euros (219,99 euros por su lanzamiento). POCO C95 Pro de 8 GB + 256 GB: 329,99 euros (249,99 euros por su lanzamiento).

Como verás, los precios regulares de este móvil están muy bien para el mercado que atravesamos. Sin embargo, adquirir cualquiera de sus versiones con la oferta de lanzamiento es un auténtico chollo que no deberías perderte, pero espera que hay más.

Si eres miembro Prime de Amazon, podrás adquirir el POCO C95 Pro de 6 GB + 128 GB hasta el 7 de octubre por apenas 199,99 euros, 80 euros menos que el precio regular. Sigue el enlace a continuación para no perdértelo: