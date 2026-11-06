Sony siempre trae algo interesante y difícil de destronar cuando se trata de auriculares. Tenemos, por ejemplo, a los reyes de la cancelación de ruido (Sony WF-1000Xm6) y a los Sony Linkbuds Clip, cuyo diseño no invasivo destaca entre los de su clase.

Ahora, ha presentado los MDR-3R, unos auriculares con cable que rinden homenaje a uno de los modelos más emblemáticos de su historia. Para entender su propuesta, conviene recordar que el diseño original del MDR-3 acompañó al icónico reproductor TPS-L2 Walkman en 1979.

Ahora, casi medio siglo después, la compañía recupera esa silueta ligera y abierta, pero la adapta a las necesidades del usuario actual. A continuación, te dejamos todos los detalles.

Características de los Sony MDR-3R

Características Sony MDR-3R Dimensiones y peso No especificados por el fabricante. 38 g de peso sin cable. Tipo de auriculares Con cable. Controlador Unidades de driver de 23 mm basadas en las especificaciones técnicas originales. Tipo de cable y longitud Cable con conexión USB-C y mando en línea integrado. Longitud no especificada. Colores Almohadillas intercambiables en azul y naranja (edición estándar). Edición Stranger Things en rojo y negro. Conectividad Con cable. Sin Bluetooth. Funciones Micrófono integrado para llamadas manos libres. Mando en línea. No requiere batería ni emparejamiento. Resistencia al agua No.

La característica más llamativa de este modelo es su conectividad. En lugar del clásico conector de 3,5 mm, los MDR-3R apuestan por un cable con terminación USB-C. Este detalle aporta una ventaja práctica para quien utiliza un smartphone moderno, ya que elimina por completo la necesidad de emparejar dispositivos por Bluetooth, cargar baterías o instalar actualizaciones de firmware.

El cable, además, integra un mando en línea y un micrófono incorporado que permite realizar llamadas manos libres con total sencillez.

En el apartado acústico, Sony ha mantenido la esencia técnica del modelo de los setenta. Los auriculares emplean controladores dinámicos de 23 mm, una medida que conserva la firma sonora abierta y equilibrada que caracterizó a los primeros equipos portátiles.

No obstante, la firma japonesa ha introducido pequeños ajustes para optimizar la reproducción de los formatos digitales actuales, logrando un resultado que respeta el carácter vintage sin renunciar a la claridad contemporánea.

La sostenibilidad también juega un papel importante en este lanzamiento. La estructura de los MDR-3R incorpora plásticos reciclados en varias de sus piezas, y el embalaje se presenta libre de plástico. Como guiño a los coleccionistas, la versión estándar incluye almohadillas intercambiables en los históricos colores azul y naranja, además de un manual de instrucciones con estética retro.

Para quienes buscan un plus de originalidad, Sony lanza en paralelo una edición especial desarrollada junto a Netflix. Inspirada en la serie Stranger Things y en la estética del personaje Max Mayfield, esta variante presenta un logotipo grabado, una combinación de almohadillas en rojo y negro y un empaquetado temático.

Disponibilidad y precios de los Sony MDR-3R

Ambas versiones ya se distribuyen en los principales canales de electrónica de consumo, incluyendo Amazon, con un precio sugerido de 48,75 euros para el modelo estándar y 57,02 euros para la edición especial.