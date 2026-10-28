Huawei amplía su familia Pura 90 en China con la llegada del Pura 90 Plus, un smartphone que se coloca justo entre el Pura 90 y el Pura 90 Pro. Este modelo combina un rendimiento renovado con un apartado fotográfico muy cuidado, todo ello dentro de un diseño que recupera el marco redondeado del Pura 80 Pro y lo mezcla con los colores más llamativos de la serie. El dispositivo se ofrece en cuatro acabados: Púrpura Atardecer, Dorado Amanecer, Blanco Nieve y Negro Obsidiana.

Características del HUAWEI Pura 90 Plus

Características Huawei Pura 90 Plus Dimensiones y peso 163 × 76,1 × 8,3 mm. 220 gramos. Pantalla 6,8″ con resolución FHD+ (2848 x 1276 píxeles), panel LTPO OLED, 460 PPI, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz y cristal Kunlun de segunda generación. Procesador HiSilicon Kirin 9025 con gráfica Maleoon 920. RAM 12 GB. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB. Cámara trasera Principal de 50 MP tipo pulgada con apertura variable de f/1.6-4.0.

Teleobjetivo de 48 MP con apertura de f/2.1, Zoom óptico de hasta 4x y función macro.

Ultra gran angular de 40 MP con apertura de f/2.2 y equivalente a 13 mm. Cámara frontal 13 MP con apertura de f/2.0 en orificio en pantalla. Conectividad y extras 5G, Dual SIM, WiFi, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS y NavIC. USB-C, infrarrojos, altavoces estéreo, reconocimiento facial 3D, lector de huellas lateral, mensajería por satélite Beidou y resistencia IP68 + IP69, con inmersión de hasta 2 metros durante 30 minutos. Batería 5700 mAh con carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 80 W. Sistema operativo HarmonyOS 7 con el asistente de voz Celia. Recomendado: Vivo Y600 Pro: una batería de cuatro cifras ya es nada, así que toma 10200 mAh

El corazón del Pura 90 Plus es el chipset Kirin 9025, una versión revisada del Kirin 9020 que montaba la generación anterior. Huawei asegura que este procesador rinde un veinte por ciento más. Lo acompaña con 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB. El software corre a cargo de HarmonyOS 7, que integra el asistente de voz Celia.

La pantalla es un panel LTPO OLED de 6,8 pulgadas con una resolución de 2848 × 1276 píxeles y una tasa de refresco variable que va de 1 a 120 Hz. La protección corre por cuenta del cristal Kunlun de segunda generación, y en el orificio superior se aloja una cámara frontal de 13 megapíxeles.

Una forma de fotografiar distinta gracias a la apertura variable

En el apartado fotográfico, el Pura 90 Plus apuesta fuerte. Su cámara principal es un sensor de 50 megapíxeles de tipo pulgada con apertura variable f/1.6-4.0. Le sigue un teleobjetivo de 48 megapíxeles con Zoom óptico de hasta 4 aumentos, apertura f/2.1 y función de macro. Completa el conjunto trasero un ultra gran angular de 40 megapíxeles con distancia focal equivalente a 13 mm.

La autonomía se apoya en una batería de 5700 mAh que admite carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 80 W. El móvil cuenta además con protección IP68/69 frente al agua y el polvo, conectividad por satélite y doble SIM.

Disponibilidad y precio del HUAWEI Pura 90 Plus

El precio oficial del Huawei Pura 90 Plus parte de 5499 yuanes (unos 740 euros) para la versión de 256 GB, 5999 yuanes para la versión de 512 GB (unos 806 euros) y llega hasta los 6999 yuanes (aproximadamente 940 euros) para el modelo de 1 TB. Las ventas abiertas en China comienzan el 31 de octubre, sin confirmación sobre cuándo llegará este móvil al mercado global.