HUAWEI Mate 90 Pro y 90 Pro Max: características y precio

Huawei ha renovado su gama más ambiciosa con dos móviles que apuntan directamente a la parte más alta del catálogo. Los HUAWEI Mate 90 Pro y Mate Pro Max comparten buena parte de la base, pero el modelo Max sube el listón con una pantalla más grande, una cámara teleobjetivo mucho más avanzada y una batería ligeramente superior.

Ambos terminales llegan con HarmonyOS 7, nuevas generaciones de procesadores Kirin y una construcción pensada para soportar un uso exigente. La realidad es que no son teléfonos pequeños ni precisamente baratos, pero sí concentran algunas de las tecnologías más llamativas que HUAWEI tiene ahora mismo en fotografía, pantalla y conectividad.

Especificaciones técnicas de los HUAWEI Mate 90 Pro y 90 Pro MAX

Características HUAWEI Mate 90 Pro HUAWEI Mate 90 Pro Max Dimensiones y peso 161,9 x 75,7 x 7,95 mm. 222 gramos. 164,5 x 78,7 x 8,15 mm. 234 gramos. Pantalla 6,75″ OLED LTPO de doble capa (2832 x 1280 píxeles), tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, 1070 millones de colores, gama P3, PWM de 1440 Hz, muestreo táctil de 300 Hz, brillo máximo de hasta 12000 nits y protección Kunlun Glass de tercera generación. 6,9″ OLED LTPO de doble capa (2848 x 1320 píxeles), tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, 1070 millones de colores, gama BT.2020, PWM de 1440 Hz, muestreo táctil de 300 Hz, brillo máximo de hasta 12000 nits y protección Kunlun Glass de tercera generación. Procesador Kirin 9035. Kirin 9050 / Kirin 9050 Pro, dependiendo de la configuración. RAM 12 GB / 16 GB. 12 GB / 16 GB. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB, sin ranura para tarjetas de memoria. 512 GB / 1 TB, sin ranura para tarjetas de memoria. Cámara trasera Principal de 50 MP RYYB con apertura variable f/1.4-f/4.0 y OIS. Ultra gran angular de 40 MP RYYB con f/2.2. Teleobjetivo macro de 50 MP RYYB con f/2.1, OIS y zoom óptico 4x. Permite enfoque macro desde unos 5 cm. Sensor de color Red Maple de tercera generación, zoom de calidad óptica 8x, zoom digital hasta 100x y grabación de vídeo hasta 4K. Principal de 50 MP RYYB con sensor de 1/1,28″, apertura variable f/1.4-f/4.0 y OIS. Ultra gran angular de 40 MP RYYB con f/2.2. Teleobjetivo periscópico de 200 MP RYYB con sensor de 1/1,28″, f/2.6, OIS, macro y zoom óptico 4x. Sensor de color Red Maple de tercera generación, zoom de calidad óptica 8x, zoom digital hasta 100x y grabación de vídeo hasta 4K. Cámara frontal 13 MP ultra gran angular con f/2.0, enfoque automático y sensor 3D de profundidad. Grabación de vídeo hasta 4K. Conectividad y extras 5G, Dual nanoSIM + eSIM, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, StarLight E2.0, GPS de doble frecuencia, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS y NavIC. USB-C con USB 3.1 Gen 1, infrarrojos, altavoces estéreo, reconocimiento facial 3D, lector de huellas lateral, mensajería por satélite Beidou y resistencia IP68 + IP69, con inmersión de hasta 6 metros durante 30 minutos. Batería 6600 mAh con carga rápida por cable de 100 W, carga inalámbrica de 50 W, carga inversa por cable de 18 W y carga inalámbrica inversa. 6800 mAh con carga rápida por cable de 100 W, carga inalámbrica de 50 W, carga inversa por cable de 18 W y carga inalámbrica inversa. Sistema operativo HarmonyOS 7.0. Recomendado: Realme Narzo 100x: el móvil para jugar más barato del año cuesta menos de 200 €

Diseño y pantalla de los HUAWEI Mate 90 Pro y Pro Max

Aunque a simple vista pertenecen claramente a la misma familia, existen algunas diferencias importantes que merecen la pena mencionar. El tamaño, el peso y la pantalla son los primeros detalles que cambian.

Pantalla de 6,75 pulgadas y 222 gramos para el Mate 90 Pro

El HUAWEI Mate 90 Pro monta una pantalla OLED LTOP de doble capa de 6,75 pulgadas con resolución de 2832 x 1280 píxeles. Su tasa de refresco puede variar entre 1 y 120 Hz para adaptarse a lo que aparece en pantalla y reducir el consumo cuando no hace falta tanta fluidez.

La propia compañía indica que la misma tiene un brillo máximo de hasta 12000 nits en situaciones muy específicas. No significa que toda la pantalla funcione continuamente a ese nivel, pero sí debería ofrecer visibilidad muy alta en exteriores y con contenido compatible.

El panel está protegido por cristal Kunlun de tercera generación y puede seguir respondiendo al tacto cuando está mojado. En cuanto a sus dimensiones, el móvil mide 161,9 x 75,7 x 7,95 milímetros y pesa 222 gramos.

También cuenta con resistencia IP68 e IP69. Según HUAWEI, puede soportar inmersiones de hasta seis metros durante 30 minutos y resistir chorros de agua a alta presión.

Mayor tamaño y con pantalla de casi 7 pulgadas para el Mate 90 Pro Max

Por su parte, el Mate 90 Pro Max crece hasta las 6,9 pulgadas y ofrece una resolución de 2848 x 1320 píxeles. Mantiene el panel OLED LTOP de doble capa, los 120 Hz y el mismo brillo máximo anunciado de 12000 nits.

También usa cristal Kunlun de tercera generación y comparte las certificaciones IP68 e IP69. Eso sí, el aumento de tamaño se nota a simple vista: mide 164,5 x 78,7 x 8,15 milímetros y pesa 234 gramos.

HUAWEI reserva este formato más grande para quienes buscan una pantalla más amplia y no les importa llevar algo más pesado. Es un enfoque muy distinto al del HUAWEI Mate XT 2, donde la marca concentra su tecnología en un plegable de tres pantallas.

Potencia, cámaras y batería

Las mayores diferencias aparecen en el interior y, sobre todo, en fotografía. Ambos son móviles de gama alta, pero el Pro Max guarda algunas de las especificaciones más avanzadas.

Kirin 9035 y triple cámara para el HUAWEI Mate 90 Pro

El Mate 90 Pro utiliza el Kirin 9035, un procesador que Huawei presenta como un 20% más rápido que el de la generación anterior. Se combina con 12 o 16 GB de RAM y configuraciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB.

La batería alcanza los 6600 mAh y admite carga rápida de 100 W por cable y 50 W de forma inalámbrica. También permite carga inversa, tanto por cable como sin él, para alimentar otros dispositivos.

En fotografía encontramos una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica y apertura variable entre f/1.4 y f/4.0. Le acompañan un ultra gran angular de 40 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 4 aumentos.

Ese teleobjetivo también permite hacer fotografías macro desde distancias muy cortas, de aproximadamente cinco centímetros. En la parte frontal incorpora una cámara de 13 MP junto a un sensor 3D para el reconocimiento facial.

Un procesador más potente y una cámara periscópica de 200 MP para el Mate 90 Pro Max

El Pro Max sube hasta el Kirin 9050 o Kirin 9050 Pro, dependiendo de la configuración elegida. Se vende con 12 o 16 GB de RAM y opciones de 512 GB o 1 TB de almacenamiento.

La batería también crece ligeramente hasta los 6800 mAh. Mantiene los 100 W de carga por cable y 50 W inalámbricos, además de la carga inversa.

La cámara principal vuelve a ser de 50 MP y utiliza un sensor de 1/1,28 pulgadas con apertura variable. El ultra gran angular conserva los 40 MP, pero el gran cambio está en el teleobjetivo: HUAWEI incorpora un sensor de 200 MP con zoom óptico de 4 aumentos y estabilización.

Asimismo, la Collector’s Edition puede utilizar el módulo externo Ruiying Z10. Este accesorio incluye un sensor de una pulgada y ofrece zoom óptico continuo de hasta 10 aumentos, acercando todavía más el móvil al concepto de una cámara dedicada.

Es una apuesta claramente centrada en fotografía, mientras que modelos como el HUAWEI Pura X View buscan diferenciarse con un enfoque más orientado a productividad y autonomía.

Los dos Mate 90 cuentan además con WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM, reconocimiento facial 3D, altavoces estéreo y mensajería mediante satélite Beidou en China. Ambos llegan con HarmonyOS 7.

Fecha de lanzamiento y precio de los HUAWEI Mate 90 Pro y Pro Max

La serie Mate 90 salió a la venta en China el 1 de octubre. De momento, HUAWEI no ha anunciado una fecha de lanzamiento internacional ni precios para Europa, así que las cifras en euros son aproximaciones al cambio actual.

Los precios del HUAWEI Mate 90 Pro son los siguientes:

Mate 90 Pro de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 6999 yuanes ( 928 euros )

) Mate 90 Pro de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 7999 YUANES ( 1060 euros )

) Mate 90 Pro de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 8499 yuanes ( 1127 euros )

) Mate 90 Pro de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento: 9999 yuanes (1325 euros)

Por su parte, los precios del HUAWEI Mate 90 Pro Max son estos:

Mate 90 Pro Max de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 9499 yuanes ( 1259 euros )

) Mate 90 Pro Max de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 9999 yuanes ( 1325 euros )

) Mate 90 Pro Max Collector’s Edition de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 10999 yuanes ( 1458 euros )

) Mate 90 Pro Max Collector’s Edition de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento: 12999 yuanes (1723 euros)

Por último, HUAWEI vende un paquete Pro Camera Kit con el módulo Ruiying Z10 y otros accesorios por 19499 yuanes, aproximadamente 2585 euros. De momento, tocará esperar para saber cuáles de estas versiones acabarán llegando a Europa.