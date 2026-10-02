HUAWEI vuelve a dar un golpe sobre la mesa con el lanzamiento de su smartphone más exclusivo y codiciado. El HUAWEI Mate 90 RS no solo representa el pináculo del rendimiento de la marca, sino que también redefine el concepto de elegancia al combinar materiales de alta gama como la aleación de titanio y una trasera de plástico reforzado con fibra de vidrio.

Esta nueva joya tecnológica ha sido concebida para los usuarios más exigentes que buscan marcar la diferencia. Más allá de su llamativa estética octogonal similar a la de sus antecesores (véase el Mate 70 RS o el Mate 60 RS), es una bestia en potencia, fotografía y autonomía, posicionándose directamente en lo más alto de la gama superalta del mercado actual. Vamos a conocerlo a fondo…

Todas las características del HUAWEI Mate 90 RS

A nivel visual y estructural, el HUAWEI Mate 90 RS es una verdadera obra de arte en la palma de la mano. Con un peso de 248 gramos, ostenta bordes de aleación de titanio para resistir maltratos y caídas. Su frontal está dominado por una impresionante pantalla OLED de doble capa de 6,9 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco adaptativa LTPO de 1-120 Hz. Todo ello viene protegido por la máxima resistencia del vidrio Xuanwu Kunlun y certificaciones IP68 e IP69.

En el corazón del dispositivo encontramos un rendimiento bruto sobresaliente a cargo del Kirin 9050 Pro y respaldado por 16 GB de RAM. Sin embargo, una de sus mayores sorpresas radica en las opciones de memoria interna, ofreciendo configuraciones que parten desde los 512 GB, pasan por 1 TB y alcanzan la friolera de 2 TB. Esta capacidad sin precedentes garantiza que jamás tengas que preocuparte por el espacio.

El apartado fotográfico del Mate 90 RS roza la perfección profesional mediante una triple cámara trasera de primer nivel. El conjunto está liderado por un sensor principal de 50 MP con apertura variable (F1.4~F4.0), estabilización OIS y matriz RYYB. Lo acompañan un ultra gran angular de 40 MP y un brutal teleobjetivo súper macro de 200 MP con OIS y zoom óptico de 4 aumentos (con zoom digital de hasta 100x). En el frontal, dispone de una cámara ultra gran angular de 13 MP apoyada por un sensor de profundidad 3D para un reconocimiento facial preciso.

La autonomía está sustentada en una enorme batería de 6800 mAh, diseñada para soportar largas jornadas de uso intenso. Cuando llega el momento de recargar, su sistema de carga súper rápida por cable alcanza los 100 W, logrando llenar la batería por completo en unos 50 minutos. Además, cuenta con carga inalámbrica rápida de 50 W, así como con la versátil carga inversa tanto por cable (18 W) como de forma inalámbrica para alimentar otros gadgets.

En el ámbito de la conectividad, este flagship no escatima en innovaciones. Incorpora WiFi 7 de doble banda, Bluetooth 6.0, conexión StarFlash E2.0, NFC, control remoto por infrarrojos, soporte Dual SIM con compatibilidad eSIM y un completo sistema de posicionamiento satelital multibanda. La experiencia auditiva se beneficia de potentes altavoces estéreo, mientras que para la biometría tiene un sensor de huellas dactilares integrado en el lateral. Dicho sea de paso, este dispositivo corre de fábrica sobre HarmonyOS 7.0.

Ficha técnica del HUAWEI Mate 90 RS

Características HUAWEI Mate 90 RS Dimensiones y peso 164,5 x 78,7 x 8,4 mm. 248 gramos. Pantalla 6,9″ FHD+ (2848 × 1320 píxeles), panel OLED de doble capa, tasa de refresco LTPO de 1-120 Hz, atenuación PWM a 1440 Hz, 455 ppi, frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz, 1.070 millones de colores y protección Xuanwu Kunlun Glass. Procesador Kirin 9050 Pro. RAM 16 GB. Almacenamiento 512 GB / 1 TB / 2 TB. Cámara trasera Triple:

Gran angular de 50 MP (f/1.4~f/4.0, RYYB, OIS)

Ultra gran angular de 40 MP (f/2.2, RYYB, 120º)

Teleobjetivo / Súper Macro de 200 MP (f/2.6, RYYB, OIS, zoom óptico 4x / calidad óptica 8x / digital 100x)

AIS + OIS, sensor de enfoque láser, sensor de temperatura de color y flash LED. Grabación de vídeo 4K y cámara lenta 1080p a 960 fps. Cámara frontal 13 MP (ultra gran angular) con f/2.0 y enfoque automático + cámara de profundidad 3D (reconocimiento facial 3D). Grabación de vídeo 4K y cámara lenta 1080p a 240 fps. Conectividad y extras USB-C (USB 3.1 GEN1, DP1.2), WiFi 7, Dual SIM (Nano SIM + eSIM), GPS/AGPS/GLONASS/Beidou/GALILEO/QZSS/NavIC, Bluetooth 6.0, Star Flash E2.0, NFC, control remoto por infrarrojos, altavoces estéreo, certificaciones IP68 e IP69, y sensor de huellas dactilares lateral. Batería 6800 mAh con carga rápida por cable de 100 W (carga inversa por cable de 18 W) y carga inalámbrica de 50 W (con carga inversa inalámbrica). Sistema operativo HarmonyOS 7.0. Recomendado: Lenovo Legion Y70: un móvil gaming económico que define el regreso de la marca a este sector

Precio y disponibilidad del HUAWEI Mate 90 RS

El HUAWEI Mate 90 RS ha sido presentado de forma oficial en el mercado local de la marca (China), donde las primeras entregas y su comercialización arrancan durante el mes de noviembre. El terminal desembarca en tres variantes de almacenamiento, cuyos precios oficiales de salida son los siguientes:

16 GB + 512 GB : 12.999 yuanes (aproximadamente 1710 euros al cambio).

: 12.999 yuanes (aproximadamente euros al cambio). 16 GB + 1 TB: 14.999 yuanes (aproximadamente 1970 euros al cambio).

14.999 yuanes (aproximadamente al cambio). 16 GB + 2 TB: 18.999 yuanes (aproximadamente 2500 euros al cambio).

En lo referente al mercado europeo y específicamente a España, HUAWEI aún no ha comunicado una fecha concreta de desembarco ni los precios oficiales en euros. No obstante, tomando como referencia las generaciones anteriores de la gama RS, se prevé que cuando haga su llegada a España, el precio oficial de partida se sitúe por encima de la conversión directa en yuanes debido a los costes de importación, impuestos locales y aranceles.

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