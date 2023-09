No sabemos exactamente la razón, pero Huawei decidió presentar la nueva generación de sus móviles Mate a cuentagotas. Primero fue el Huawei Mate 60 Pro, luego el modelo estándar, le siguió el Mate 60 Pro+ y sabíamos que todavía faltaba otro, que no había sido presentado hasta ahora.

Hablamos del modelo RS de edición especial, esa versión ultra lujosa que todos queremos año tras año. Finalmente, ha sido presentado, así que hoy te hablaremos del nuevo Huawei Mate 60 RS Ultimate Design y sus características. ¿Qué tiene de especial? Te lo diremos todo a continuación.

Todas las especificaciones del Huawei Mate 60 RS Ultimate Design

Características Huawei Mate 60 RS Ultimate Design

Dimensiones y peso 163,65 x 79 x 8,1 mm. 246 gramos. Pantalla 6,82″ 1.5K (2720 x 1260 píxeles) con panel OLED curvado, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO), muestreo táctil de 300 Hz, PWM de 1440 Hz, DCI-P3 y protección Huawei Kunlun Glass 2. Procesador HiSilicon Kirin 9000S 5G con gráfica Maleoon 910. RAM 16 GB. Almacenamiento 512 GB o 1 TB. Ampliable mediante NM Card. Cámara trasera Principal de 48 MP con apertura variable entre f/1.4 y f/4.0 (Huawei XMAGE), OIS, PDAF y Laser AF.

Ultra gran angular de 40 MP con f/2.2.

Teleobjetivo de 48 MP con f/3.0, zoom óptico de 3,5x, zoom digital de 100x, PDAF y OIS.

Flash LED, sensor de enfoque láser, sensor de temperatura del color y grabación de vídeos en 4K hasta 60 FPS. Cámara frontal 13 MP con f/2.4. Conectividad y extras USB-C 3.1, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS de doble banda, BDS, GLONASS, GALILEO y NavIC, conector de infrarrojos, altavoces estéreo Hi-Res, lector de huellas óptico, sensor de reconocimiento facial 3D, protección IP68 y llamadas y mensajes satelitales por Beidou Satellite Message 2. Batería 5000 mAh con carga rápida de 88 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 20 W. Sistema operativo HarmonyOS 4.0 (China) con HMS. Lee también: Los 5 mejores móviles a buen precio para regalar en el Día del Padre

Cuerpo de cerámica, el hardware bestial del Mate 60 Pro+ y hasta una tarjeta VIP, el Mate 60 RS Ultimate Design es alucinante

Si eres fan de Huawei o al menos le has puesto el ojo al mercado móvil durante los últimos años, entonces sabrás qué esperar de este dispositivo. El Huawei Mate 60 RS tiene las mismas especificaciones del Mate 60 Pro+, es decir: su alucinante sistema de triple cámara de 48 MP + 48 MP + 48 MP con apertura variable en la principal, su triple agujero frontal en la pantalla para la cámara de selfis y el sistema de reconocimiento facial en 3D, la conectividad satelital y demás. Por cierto, también hereda la pantalla protegida por Kulun Glass 2, un nuevo cristal que está poniendo en peligro el dominio de Gorilla Glass.

Ahora bien, el diseño es lo que justamente hace especial a este dispositivo. El Mate 60 RS es el primero dentro de la línea ‘Ultimate Design’ de la marca y ha dejado la vara bastante alta. Esto último es mucho decir, pues no es que el reto a superar era sencillo. Durante años la edición RS era realizada en alianza con Porsche, así que los estándares de calidad no eran poca cosa. ¿Habrá otros móviles ‘Ultimate Design’ fuera de la gama Mate? No lo sabemos, pero sería magnífico.

Sus marcos son de aluminio, pero su trasera está fabricada en cerámica. Este último es uno de los mejores materiales que se pueden usar en un móvil por su textura, durabilidad y resistencia al calor.

Según Huawei, la trasera de este dispositivo tardó 60 días en desarrollarse, pues fue la única manera de lograr una integración total de elementos, el doble tono de la cerámica y su brillo. Aparte, es el primer móvil de disponibilidad masiva fabricado en cerámica roja, un color muy difícil de conseguir en ese material (que sea homogéneo). También se vende en negro.

Como en iteraciones anteriores, el Mate 60 RS apuesta por un módulo de cámaras traseras hexagonal y de gran tamaño. De hecho, esto se ha vuelto algo característico en los modelos RS y la verdad es que le queda muy bien.

Finalmente, debes saber que con la compra del Mate 60 RS Ultimate Design Huawei te dará acceso a un año de beneficios VIP con su Huawei Card. ¿Cuáles son esos beneficios? Acceso a salas VIP en aeropuertos y estaciones de tren, seguro contra retraso de vuelos, asistencias legales gratuitas, clases privadsa de equitación, tenis, esquí y más. Vamos, que seguro te encanta.

Precio y disponibilidad del Mate 60 RS Ultimate Design

El nuevo móvil de edición especial de Huawei comenzará a venderse en China en los próximos días (no hay una fecha clara). Por desgracia será exclusivo para ese mercado, pero es lo que sucede desde hace algunos años con la versión RS. Esto es lo que costará:

Mate 60 RS Ultimate Design (16 GB + 512 GB) : 11.999 yuanes, unos 1.550 euros.

: 11.999 yuanes, unos 1.550 euros. Mate 60 RS Ultimate Design (16 GB + 1 TB): 12.999 yuanes, unos 1.678 euros.

Por cierto, si te preguntas si lleva Android y los Servicios Móviles de Google (GMS), debemos decir que no. Siendo un modelo exclusivo para China, se venderá con Harmony OS 4 y los servicios de Huawei (HMS).