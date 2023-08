La serie P de Huawei es la familia de móviles más importante de la compañía a nivel global. Sin embargo, la marca tiene otro grupo de dispositivos que renueva cada año y en ocasiones es más genial, aunque su fuerte sea el mercado asiático. Hablamos de los Huawei Mate, que son una puesta al día de los primeros y muchas veces introducen novedades interesantísimas. ¿Un ejemplo? La tecnología XMAGE de los Mate 50, que llevó la apertura focal variable a sus las cámaras principales y le valió para tomar la corona de DxOMark por varios meses.

Ahora, el primer Huawei Mate de 2023 ha sido lanzado al mercado, aunque sin hacer prácticamente nada de ruido. ¿La razón? Honestamente, no lo sabemos, porque pinta genial. ¿De qué móvil hablamos? Pues nos referimos al Huawei Mate 60 Pro, un smartphone que marca el regreso del 5G a los buques insignia de la firma y que busca la corona fotográfica (una vez más).

Todas las especificaciones del Huawei Mate 60 Pro

Características Huawei Mate 60 Pro

Dimensiones y peso 163,7 x 79 x 8,1 mm. 225 gramos. Pantalla 6,82″ Full HD+ (2616 x 1212 píxeles) con panel OLED curvado, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO), muestreo táctil de 300 Hz, PWM de 1440 Hz, DCI-P3 y protección Huawei Kunlun Glass 2. Procesador HiSilicon Kirin 9000S 5G con gráfica Maleoon 910. RAM 12 GB. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB en formato UFS 4.0. Ampliable mediante NM Card. Cámara trasera Principal de 50 MP con apertura variable entre f/1.4 y f/4.0 (Huawei XMAGE), OIS, PDAF y Laser AF.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, campo visual de 120º y PDAF.

Teleobjetivo de 48 MP con f/3.5, zoom óptico de 3,5x, zoom digital de 100x, PDAF y OIS.

Flash LED, HDR y grabación de vídeos en 4K hasta 60 FPS, 1080p hasta 480 fps o 720p hasta 960 fps. Cámara frontal 13 MP con f/2.4 y TOF 3D para profundidad y reconocimiento facial. Conectividad y extras WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS de doble banda, BDS, GLONASS, GALILEO y NavIC, conector de infrarrojos, altavoces estéreo Hi-Res, lector de huellas óptico, protección IP68 y USB-C. Batería 5000 mAh con carga rápida de 88 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 20 W. Sistema operativo HarmonyOS 4.0 (China) con HMS.

Una pantalla enorme y veloz, así como el regreso de un diseño encantador

Cuando cojas por primera vez el Huawei Mate 60 Pro en tus manos notarás dos cosas de inmediato: su pantalla es bastante grande y su diseño seguramente se te hace familiar. Y es que ambas cosas son ciertas, no una ilusión, y te lo demostraremos a continuación.

La pantalla del nuevo Mate 60 Pro es de 6,82”, mucho más que la del Mate 50 Pro (6,74”) e incluso por encima del Galaxy S23 Ultra (6,8”). Es probablemente el gama alta más grande del año, aunque el resto de las especificaciones de su pantalla son las mismas del año pasado: panel OLED con resolución Full HD+ (2616 x 1212 píxeles), tecnología LTPO con tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz, frecuencia táctil de 300 Hz y PWM hasta 1440 Hz.

Por su parte, el diseño de este móvil seguramente te suene de algo. Huawei mantuvo el módulo de cámaras circular, pero volvió a ubicarlas en los bordes, justo en el anillo de cristal templado. Esto lo habían hecho en los Huawei Mate 40 de 2020, aunque en esta oportunidad apuntan a un estilo mucho más pulido y minimalista. De hecho, se parece un montón al del Honor X50.

¿Y qué pasa con el resto del diseño? Los laterales vuelven a redondearse y nos recuerdan muchísimo a los utilizados entre los iPhone 6 y 11. Los marcos están fabricados en aluminio anodizado y, curiosamente, se integran en una sola pieza con la parte baja de la trasera de este teléfono. Mientras, el resto de la carcaza es de cristal o cuero según el color que elijas.

Por supuesto, este dispositivo cuenta con protección IP68 contra agua y polvo. También equipa altavoces estéreo con sonido Hi-Res.

La conectividad 5G está de vuelta y lo hace en un misterioso procesador que se las trae

Con todos los problemas legales que ha venido enfrentando Huawei, todos sus móviles insignia globales se quedaron sin redes 5G. Por alguna razón esto no pasará con el Huawei Mate 60 Pro, que recupera la conectividad 5G.

Además, la marca se olvida de Qualcomm y los problemas de trabajar con una firma estadounidense debido a las sanciones. ¿Cómo lo hace? Integrando un nuevo chip Kirin de diseño propio en el Mate 60 Pro. Es el Kirin 9000S, un SoC que por su nombre podría parecer una evolución del Kirin 9000 usado en los Mate 40, pero es muchísimo mejor.

El Kirin 9000S mantiene el clásico diseño octa-core divido en clusters de 1 + 3 + 4 núcleos que llevamos viendo en los últimos años. No obstante, parece que no hay un supernúcleo Cortex-X como en los Snapdragon, sino un Cortex-A720 funcionando a 2,62 GHz en el cluster principal. Siendo así, el Kirin 9000S seguramente sea menos potente que el Snapdragon 8 Gen 2, pero también mucho más que el Kirin 9000 estándar.

Por cierto, el chip gráfico también evoluciona, pues Huawei deja atrás las gráficas Mali para pasarse a un chip Maleoon 910 de diseño propio. Con estos cambios, definitivamente estaremos atentos a los benchmarks de potencia de este móvil.

Respecto al almacenamiento, el Huawei Mate 40 Pro puede comprarse con hasta 1 TB de capacidad en formato UFS 4.0. La RAM en todos los casos es de 12 GB y, aunque Huawei no reveló el formato, seguramente sea LPDRR5X. Y sí, es compatible con NM Card para ampliar el almacenamiento.

¿Y el sistema operativo? Al menos para China será HarmonyOS 4.0, pero no nos sorprendería que en España llegue con Android 13 con los Huawei Mobile Services (HMS).

Cámaras similares a las de 2022 (con sed de récord) y una potencia de carga muy buena

En honor a la verdad, las cámaras del Huawei Mate 60 Pro no representan grandes cambios respecto a las del Mate 50 Pro. Ojo, eso no significa que no existan, porque recuerda que a través del software pueden hacerse milagros. Aparte, sí que hay un sensor nuevo, pero que técnicamente no representa una gran novedad.

Aun así, estamos seguros de que Huawei competirá una vez más por la corona de DxOMark con este dispositivo. Estas son sus cámaras:

Principal de 50 MP con apertura focal variable de f/1.4 a f/4.0 (XMAGE) , PDAF, Laser AF y OIS. Es el mismo sensor Sony IMX766 del año pasado.

, PDAF, Laser AF y OIS. Es el mismo sensor Sony IMX766 del año pasado. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, PDAF y campo visual de 120º . Es el mismo Sony IMX688 del Mate 50 Pro.

con f/2.2, PDAF y . Es el mismo Sony IMX688 del Mate 50 Pro. Teleobjetivo de 48 MP con f/3.5, PDAF, OIS y zoom óptico de 3,5x. Este sensor es nuevo y reemplaza al Omnivision OV64B del año pasado. Desconocemos su origen.

con f/3.5, PDAF, OIS y Este sensor es nuevo y reemplaza al Omnivision OV64B del año pasado. Desconocemos su origen. Cámara frontal de 13 MP con f/2.4 + sensor auxiliar ToF 3D para profundidad y reconocimiento facial. Esta configuración repite desde 2022.

Por cierto, la distribución de las cámaras frontales de este dispositivo nos recuerda un montón a la Dynamic Island de los iPhone. ¿Será que veremos algo similar en este Huawei? No lo sabemos, pero no nos sorprendería.

Finalmente, debes saber que el Huawei Mate 60 Pro cuenta con una batería de 5000 mAh. Es una mejora que agradecemos respecto a las últimas generaciones, que se quedaban por debajo en este apartado. Lo mismo sucede con el sistema de carga, que en esta oportunidad ocupa carga rápida de 88 W, inalámbrica de 50 W e inversa inalámbrica de 20 W.

Precio y disponibilidad del Huawei Mate 60 Pro

El nuevo terminal insignia de Huawei ya está a la venta en China y no descartamos que llegue a España en las próximas semanas. Al fin y al cabo, los Mate de generaciones anteriores se han vendido en Europa, así que no vemos razón para que esta vez sea diferente. ¿Y los precios? Estos que verás a continuación: