Tras un año desde el lanzamiento de los P50 y P50 Pro, Huawei decidió que ya era momento de renovar su gama alta. Para ello, presentó en China sus nuevos Huawei Mate 50 y Mate 50 Pro, dos dispositivos excelentes con juegos de cámaras alucinantes.

Los nuevos topes de gama de Huawei llegan con Harmony OS 3.0 a bordo, pero también esconden otras sorpresas de las que ya hablaremos. Así son las características de los nuevos Huawei Mate 50 y Mate 50 Pro, con todo lo bueno (y no tan bueno) que traen para ti.

Todas las especificaciones de los Huawei Mate 50 y Mate 50 Pro

Especificaciones Huawei Mate 50

Huawei Mate 50 Pro

Dimensiones y peso 161,5 x 76,1 x 7,98 mm. 202 gramos. 162,5 x 75,5 x 8,5 mm. 205 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2700 x 1224 píxeles) con panel OLED, tasa de refresco de 90 Hz, muestreo táctil de 300 Hz, DCI-P3 y protección Huawei Kunlun Glass. 6,7″ Full HD+ (2700 x 1224 píxeles) con panel OLED curvado, tasa de refresco de 120 Hz, muestreo táctil de 300 Hz, DCI-P3 y protección Huawei Kunlun Glass. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730.

Versión 4G LTE. RAM No especificado. No especificafo. Almacenamiento 128, 256 y 512 GB en formato UFS 3.1. Ampliable mediante Nano Memory. 256 y 512 GB en formato UFS 3.1. Ampliable mediante Nano Memory. Cámara Trasera Principal de 50 MP con apertura variable entre f/1.4 y f/4.0 (Huawei XMAGE), OIS, PDAF y Laser AF.

Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 120º.

Teleobjetivo de 12 MP con f/3.4, zoom óptico de 5x, zoom digital de 50x y OIS.

Flash LED. Principal de 50 MP con apertura variable entre f/1.4 y f/4.0 (Huawei XMAGE), OIS, PDAF y Laser AF.

Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 120º.

Teleobjetivo de 64 MP con f/3.5, zoom óptico de 3,5x, zoom digital de 100x y OIS.

Flash LED. Cámara Frontal 13 MP con f/2.4. 13 MP con f/2.4 y TOF 3D para reconocimiento facial. Conectividad y extras

WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS de doble frecuncia, BeiDou Satellite Message, conector de infrarrojos, altavoces estéreo, lector de huellas óptico, protección IP68 y USB-C. Batería 4460 mAh con carga rápida de 66 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa. 4700 mAh con carga rápida de 66 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa. Sistema operativo HarmonyOS 3.0 con Huawei Mobile Services. Precio Desde 722 €. Desde 982 €. Lee también: Netflix llevará cuatro juegos a Android: Twelve Minutes, Immortality y otros

Los Huawei Mate 50 refinan su diseño y llegan con pantallas de grandes dimensiones

Los nuevos buques insignia de Huawei cuenta con un aspecto similar al de los Mate 40 de 2020, aunque mucho más refinado. Esto lo decimos por su módulo de cámaras que, pese a ser enorme, ahora se integra mejor a la trasera de cristal o cuero de los Mate 50 y 50 Pro.

Los marcos están fabricados en aluminio, lo que aporta resistencia a todo el conjunto, y ambos dispositivos tienen certificación IP68. Mientras, las pantallas están protegidas por Kunlun Glass, la alternativa de Huawei al Gorilla Glass de Corning, que promete diez veces más resistencia que un cristal estándar.

Las pantallas de ambos dispositivos son bastante grandes y prometen una calidad de imagen brutal, aunque tienen sus diferencias:

Mate 50 : pantalla recta de 6,7” con resolución Full HD+ (2700 x 1224 píxeles), panel OLED, tasa de refresco de 90 Hz y muestreo táctil de 300 Hz. Con la cámara frontal alojada dentro de una perforación.

: pantalla recta de 6,7” con resolución Full HD+ (2700 x 1224 píxeles), panel OLED, tasa de refresco de 90 Hz y muestreo táctil de 300 Hz. Con la cámara frontal alojada dentro de una perforación. Mate 50 Pro: pantalla curvada en los laterales de 6,74” con resolución Full HD+ (2616 x 1212 píxeles), panel OLED, tasa de refresco de 120 Hz y muestre táctil de 300 Hz. Con un enorme notch para alojar la cámara frontal y el sensor TOF 3D para reconocimiento facial.

Hay un tercer modelo entre los Mate 50, que es la edición especial RS Porsche Design. Frontalmente, es idéntico al Mate 50 Pro, así como en su hardware y cámaras, por lo que no haremos otras menciones a él. Sin embargo, la diferencia está la trasera, que está fabricada en cerámica y tiene un aspecto mucho más agresivo que los modelos estándar. Es mucho más llamativo, pero no podemos dejar de lado que la trasera es prácticamente una copia del Mate 40 RS Porsche Design de 2020.

Snapdragon 8+ Gen 1 y conexión satelital, pero Huawei se vuela la conectividad 5G en el camino

Una de las curiosidades de lo P50 es que, luego de mucho tiempo, Huawei abandonó sus chips Kirin en favor de Qualcomm (al menos para la gama alta). Así, la serie Mate 50 lleva en su interior el potente Snapdragon 8+ Gen 1, lo que le asegura un rendimiento superlativo en cualquier escenario.

No obstante, este chip de Qualcomm no es la edición que todos conocemos, sino una modificación que solamente tiene conectividad 4G LTE. Que no haya compatibilidad con 5G puede parecer un clarísimo paso atrás (y lo es), pero tiene mucho que ver con el veto estadounidense. Por consiguiente, en esta oportunidad no puede culparse a Huawei de nada.

El fabricante no detalló la cantidad de RAM que incorporan sus nuevos dispositivos, pero sí mencionó que el Mate 50 Pro se venderá con almacenamiento de 256 y 512 GB. Mientras, el Mate 50 estándar hará lo propio con versiones de 128, 256 y 512 GB. Ambos pueden aumentar su capacidad en 256 GB extras usando una memoria NM extraíble.

Sin sorpresa de ningún tipo, el sistema operativo encargado de domar y administrar todos estos recursos es Harmony OS 3.0. Huawei detalló que la versión incorporada en los Mate 50 llega con varias novedades, como una mejor gestión de memoria, compresión sin pérdidas para archivos duplicados y un sistema que mejora el rendimiento de los juegos gracias a la predicción entre fotogramas.

Por cierto, las nuevas superestrellas de Huawei son compatibles con BeiDou Satellite Message. ¿Qué es esto? Una característica que le permite a ambos dispositivos enviar (no recibir) mensajes de texto e información cuando no tienen cobertura móvil terrestre.

Como buenos Huawei Mate, los Mate 50 tienen unas cámaras alucinantes

Si hay algo en la serie Mate a lo que Huawei pone su máximo empeño es a sus cámaras.

El Mate 40 Pro+ dominó durante meses el ranking de DxOMark, luego el P50 Pro y Huawei parece querer recuperar esa corona.

¿Cómo pretende hacerlo? Con un juego de cámaras que puede hacer temblar a los Xiaomi 12S Ultra y Honor Magic 4 Ultimate. En total son 3 sensores traseros por cada dispositivo, con 2 de ellos repitiéndose, pero vamos a listarlos mejor:

Cámara principal de 50 MP con tecnología XMAGE que permite variar la apertura focal entre f/1.4 y f/4.0, tanto de forma automática como manual. Cuenta con OIS, PDAF y Laser AF. Es el mismo en ambos modelos.

que permite variar la apertura focal entre f/1.4 y f/4.0, tanto de forma automática como manual. Cuenta con OIS, PDAF y Laser AF. Es el mismo en ambos modelos. Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2 , ángulo de visión de 120º y PDAF. Presente en ambas versiones.

, ángulo de visión de 120º y PDAF. Presente en ambas versiones. Teleobjetivo de 64 MP con f/3.5 y zoom óptico de 3,5x para el Huawei Mate 50 Pro. Mientras, el Huawei Mate 50 incorpora un teleobjetivo de 12 MP con f/3.4 y zoom óptico de 5x. Ambos sensores tienen OIS y PDAF.

Las cámaras para selfis son de 13 MP con f/2.4 en ambos casos, pero el Mate 50 Pro incorpora un segundo sensor frontal: una cámara TOF 3D para desbloqueo por reconocimiento fácil.

Sobre el sistema de carga, los dos dispositivos cuentan con carga rápida de 66 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa. No obstante, la batería del Huawei Mate 50 Pro es de 4700 mAh, mientras que la del Mate 50 estándar es de 4460 mAh.

Precio y disponibilidad de los Huawei Mate 50 y Mate

50 Pro

Los nuevos topes de gama de Huawei ya están a la venta en China, pero todavía no se sabe nada su lanzamiento a nivel global. Es muy probable que su llegada a Europa y el resto del mundo se dé en las próximas semanas, pues los Mate 40 se vendieron globalmente.

Además, el no contar con conectividad 5G no tendría sentido si solo se fuesen a vender en China, donde Huawei no tiene regulación alguna en su contra. Sin embargo, toca esperar para saber las fechas.

Los Mate 50 y Mate 50 Pro se venderán en 5 colores diferentes (negro, plata, naranja, púrpura y gris) y estos serán sus precios según la capacidad de almacenamiento: